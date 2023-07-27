«Прежний Хендерсон умер. Я верил, что его поддержка ЛГБТ неподдельна». Хитцльспергер о переезде хавбека в Саудовскую Аравию

Теги Томас Хитцльспергер Ливерпуль премьер-лига Англия высшая лига Саудовская Аравия Джордан Хендерсон Аль-Иттифак ЛГБТ Футбол

Томас Хитцльспергер разочарован в связи с переходом Джордана Хендерсона в саудовский клуб.

Сегодня «Ливерпуль» объявил о переходе полузащитника в «Аль-Иттифак».

«Итак, Джордан Хендерсон наконец перебрался в Саудовскую Аравию. С его стороны все честно, он может играть где хочет.

В то же время любопытно узнать, каким будет новый Джордан Хендерсон. Прежний-то умер!

Я в течение некоторого времени и правда верил, что его поддержка ЛГБТ-сообщества будет неподдельной. Глупо с моей стороны…» – написал экс-игрок сборной Германии в твиттере.

Напомним, Хитцльспергер сделал каминг-аут в январе 2014-го, спустя несколько месяцев после завершения карьеры футболиста. В Саудовской Аравии однополые связи запрещены законом.

Материалы по теме

53 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ебздрогыч
Если бы арабы столько бабла предложили Хитцльспергеру, он бы сделал обратный каминг-аут
+101
-6
+95
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rigobersong
Ответ kostyan89
Так сам хендерсон не является представителем ЛГБТ) почему он не должен был уезжать в СА?
Просто Хендерсон сегодня топит за ЛГБТ в радужной повязке, а завтра играет в стране, где за такое людей казнят:) Вот и вся суть этой борьбы:)
+33
-3
+30
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
s_h_a_m_a_n
Как бы не пожалеть некоторым про каминг-ауты теперь🤣🤣
+32
-3
+29
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dr. cage
Хендо красава.. Одним трансферном столько духовок подорвал..
+35
-11
+24
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ZarvuR2020
Гой думает, что его реально поддерживают, а не потому что кабаны рулящие медиарынком того требуют
+20
-2
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Blaumerc
звучит так, как будто у него были какие-то надежды или намерения на Хердерсона
+14
-1
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Гегенпрессинг Рангника
Ответ kostyan89
Так сам хендерсон не является представителем ЛГБТ) почему он не должен был уезжать в СА?
Хендерсон игрок ливера был. Это каминг аут своеобразный, все в Англии это знают
+15
-4
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DancePunk
Вот типичный пример воинствующей логики отмены - сразу клеймит человека «умершим» и т.п. Из-за таких персонажей как хицльшпергер и формируется антипатия
+13
-4
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
<~Inter~>
Типичный футболист, который делает всё чего требует повестка дня не имея своего мнения
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Арман Мартиросян
Ответ Гегенпрессинг Рангника
Хендерсон бывший игрок ливерпуля, не вижу причин сомневаться в его лгбт чувствах
И это говорит участник фан движения "радужные дьяволы".
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Uriy walmart
Ответ DancePunk
Вот типичный пример воинствующей логики отмены - сразу клеймит человека «умершим» и т.п. Из-за таких персонажей как хицльшпергер и формируется антипатия
Ну так хендо очень много говорил про права ЛГБТ, а теперь уехал к тем кто их за людей не считает
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
RiverZaebal
Ответ Илья Сутурин
спортс предупредил на счёт этого комментария, но почему? задний проход разве запрещённое выражение?
Это задевает подобных не людей в редакции,которые молятся своему сатaнe (деятельность этих не людей это именно от сатаны)что бы наша страна проиграла и тут восторжествало это лобби,но знайте,даже если так и произойдет(конечно же нет) то за вас возьмется уже на закон,но не равнодушные гетеро ребята,да так,шё будете бежать роняя kal
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Extrim
сам Спергер сделал камингаут именно после завершения карьеры но не во время ,а виноваты и двуличны все вокруг .Вообще непонятно с этими "меньшиствами" живите как хотите с кем хотите в своих странах где это разрешено,зачем лезть ко всем вокруг со своими хотелками и требованиями?
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rigobersong
Ответ <~Inter~>
Так он вроде как капитан Ливерпуля активно поддерживал все акции в АПЛ, а тут неожиданно всё забыл
Ничего неожиданного, месяц назад Каррагер осуждал СА, а после перехода Джеррарда и Хендерсона сразу рот на замок:))
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Гегенпрессинг Рангника
Хендерсон бывший игрок ливерпуля, не вижу причин сомневаться в его лгбт чувствах
+7
-4
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kostyan89
Так сам хендерсон не является представителем ЛГБТ) почему он не должен был уезжать в СА?
+9
-6
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
W.Blake
Всем хитцльспергерам не угодишь
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вова Паскаянц
Слушай,клоун немецкий ,хочешь жить с мужиками ,живи ,чё ты к нормальным мужикам то лезешь ?Поддержку ему не дали,это твой выбор быть таким,тебе никто ничего не обязан
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dzhansug Bukiya
Ответ dr. cage
Хендо красава.. Одним трансферном столько духовок подорвал..
Так дело не в этом, он годами играл с радужной повязкой и продвигал толерантность только ради того, чтобы поехать в саудовскую Аравию, где казнят за гомосексуализм, это реально лицемерие, но за 700к в неделю и не такое люди готовы сделать
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
YWNWA
Он продолжит делать это тайно. Не волнуйся
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
CONST_VAN_G
ХитцльШпергер. Пишите правильно знатоки
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Илья Сутурин
Ответ Илья Сутурин
Комментарий удален модератором
спортс предупредил на счёт этого комментария, но почему? задний проход разве запрещённое выражение?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Егор Егор
Ответ DancePunk
Вот типичный пример воинствующей логики отмены - сразу клеймит человека «умершим» и т.п. Из-за таких персонажей как хицльшпергер и формируется антипатия
Ну все-таки он не самого Хендерсона "умершим" признал, а его образ защитника лгбт
"любопытно узнать, каким будет новый Джордан Хендерсон"
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
CriminalJoint62
Лицемер встретился с лицемерием. Шок контент
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
pulyalke
типичный представитель запада в целом
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий