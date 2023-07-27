«Прежний Хендерсон умер. Я верил, что его поддержка ЛГБТ неподдельна». Хитцльспергер о переезде хавбека в Саудовскую Аравию
Томас Хитцльспергер разочарован в связи с переходом Джордана Хендерсона в саудовский клуб.
Сегодня «Ливерпуль» объявил о переходе полузащитника в «Аль-Иттифак».
«Итак, Джордан Хендерсон наконец перебрался в Саудовскую Аравию. С его стороны все честно, он может играть где хочет.
В то же время любопытно узнать, каким будет новый Джордан Хендерсон. Прежний-то умер!
Я в течение некоторого времени и правда верил, что его поддержка ЛГБТ-сообщества будет неподдельной. Глупо с моей стороны…» – написал экс-игрок сборной Германии в твиттере.
Напомним, Хитцльспергер сделал каминг-аут в январе 2014-го, спустя несколько месяцев после завершения карьеры футболиста. В Саудовской Аравии однополые связи запрещены законом.
"любопытно узнать, каким будет новый Джордан Хендерсон"