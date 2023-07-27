«Прежний Хендерсон умер. Я верил, что его поддержка ЛГБТ неподдельна». Хитцльспергер о переезде хавбека в Саудовскую Аравию

Томас Хитцльспергер разочарован в связи с переходом Джордана Хендерсона в саудовский клуб.

Сегодня « » объявил о переходе полузащитника в « ».

«Итак, наконец перебрался в Саудовскую Аравию. С его стороны все честно, он может играть где хочет.

В то же время любопытно узнать, каким будет новый Джордан Хендерсон. Прежний-то умер!

Я в течение некоторого времени и правда верил, что его поддержка ЛГБТ-сообщества будет неподдельной. Глупо с моей стороны…» – написал экс-игрок сборной Германии в твиттере.

Напомним, сделал каминг-аут в январе 2014-го, спустя несколько месяцев после завершения карьеры футболиста. В Саудовской Аравии однополые связи запрещены законом.