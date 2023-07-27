Украинский шпажист Рейзлин предоставил медицинскую справку, чтобы не выходить на поединок против россиянина Анохина (AFP)

Теги сборная России Вадим Анохин сборная Украины Игорь Рейзлин Чемпионат мира по фехтованию Фехтование

Украинский шпажист предоставил медсправку, чтобы сняться с поединка против россиянина на ЧМ.

В 1/32 финала должны были встретиться украинец Игорь Рейзлин и россиянин Вадим Анохин. Российские фехтовальщики выступают на ЧМ как нейтральные спортсмены. 

Анохин вышел на дорожку перед началом поединка, однако его соперник не появился. 

Как сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на AFP, Рейзлин предоставил медицинскую справку, чтобы не участвовать в поединке. В этом случае он может сохранить определенное количество квалификационных очков для участия в Олимпиаде-2024.

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6 комментариев

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Гамарджоба Генацвале
Ну хоть честно признался, что имеются некие проблемы с головой. Всем нужно было справки раздать.
+14
-1
+13
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Аморалинни
🐷 грипп?
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-1
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Lenin 073
понос прошиб
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bel01
Принёс в школу записку от родителей.
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Виктор Ш.
Хитро, по-еврейски так)
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Денис Беспрозванный
Ответ Аморалинни
🐷 грипп?
Он самый🤣
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