Украинский шпажист Рейзлин предоставил медицинскую справку, чтобы не выходить на поединок против россиянина Анохина (AFP)

Украинский шпажист предоставил медсправку, чтобы сняться с поединка против россиянина на ЧМ.

В 1/32 финала должны были встретиться украинец Игорь Рейзлин и россиянин Вадим Анохин. Российские фехтовальщики выступают на ЧМ как нейтральные спортсмены.

Анохин вышел на дорожку перед началом поединка, однако его соперник не появился.

Как сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на AFP, Рейзлин предоставил медицинскую справку, чтобы не участвовать в поединке. В этом случае он может сохранить определенное количество квалификационных очков для участия в Олимпиаде-2024.

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