«Динамо» интересовалось Карраскалем и Мухиным при обсуждении трансфера Тюкавина в ЦСКА
«Динамо» интересовалось Хорхе Карраскалем и Максимом Мухиным.
Ранее стало известно, что ЦСКА и «Динамо» вели переговоры по трансферу Константина Тюкавина.
По информации инсайдера Ивана Карпова, при обсуждении трансфера Тюкавина «Динамо» заявляло об интересе к полузащитникам ЦСКА Хорхе Карраскалю и Максиму Мухину.
Сообщается, что причиной срыва трансфера стало нежелание руководства «Динамо» отпускать Тюкавина.
С подробной статистикой 21-летнего нападающего можно ознакомиться здесь.
Разве что в какой-нибудь аутсайдер чемпионата Бельгии.
а вообще, я беспокоюсь за парня, мы с ним не справляемся, костолом растёт...
а у Динамо исторически огромный опыт по использованию подобных футболистов с максимальной для клуба пользой...
но если Динамо спасёт нас от Мухина то как уж и быть... заберём к себе Тюкавина