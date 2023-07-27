«Динамо» интересовалось Карраскалем и Мухиным при обсуждении трансфера Тюкавина в ЦСКА

Теги ЦСКА премьер-лига Россия возможные трансферы Динамо Москва Хорхе Карраскаль Максим Мухин Константин Тюкавин Футбол

«Динамо» интересовалось Хорхе Карраскалем и Максимом Мухиным.

Ранее стало известно, что ЦСКА и «Динамо» вели переговоры по трансферу Константина Тюкавина.

По информации инсайдера Ивана Карпова, при обсуждении трансфера Тюкавина «Динамо» заявляло об интересе к полузащитникам ЦСКА Хорхе Карраскалю и Максиму Мухину.

Сообщается, что причиной срыва трансфера стало нежелание руководства «Динамо» отпускать Тюкавина.

С подробной статистикой 21-летнего нападающего можно ознакомиться здесь.

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54 комментария

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Алексей Васильев
Зачем Динамо вообще тогда вступало в переговоры?
+23
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WelcomeBackPURE
Динамо обсудили переход Тюкавина потому что не хотели его отпускать )
+15
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Сергей Орлов
Ответ s4rpws7vyc
Если и отпускать Тюку, то только в Европу
Там про него даже не слышали)
+15
-4
+11
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Причёска Бэйла
Ответ s4rpws7vyc
Если и отпускать Тюку, то только в Европу
Кому он там нужен? Там своих тюк много.
Разве что в какой-нибудь аутсайдер чемпионата Бельгии.
+7
0
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s4rpws7vyc
Если и отпускать Тюку, то только в Европу
+12
-5
+7
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Filimon4ik
Ответ Алексей Васильев
Зачем Динамо вообще тогда вступало в переговоры?
Динамо поинтересовалось Караскалем, а ЦСКА в ответ Тюкавином. Может так было дело.
+4
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justbored
Ответ krotkovvalerij9@gmail.com
совсем что-ли ошалели?Тюкавин один из лучших в составе Динамо!куда смотрит тренер и руководство клуба?Не тех вы игроков отдаёте!жаль что ни кто не прислушивается к мнению болел!
руководство преподносило как триумф продажу Данни Зениту, что вы вообще ждёте от этих людей
+2
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Андрей Кобранов
Я чёт сомневаюсь что Костя сам хочет уйти …
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justbored
Ответ Mihail0910
Набрасывают интересы со стороны Цска и Спартака, чтоб Зенит активнее себя вёл, ведь больше, чем Зенит не даст никто в России
очередная петербургская многоходовчка? ну, нас не удивишь
+1
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.ru
Ответ justbored
Комментарий удален модератором
ну да...
а вообще, я беспокоюсь за парня, мы с ним не справляемся, костолом растёт...
а у Динамо исторически огромный опыт по использованию подобных футболистов с максимальной для клуба пользой...
+1
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justbored
Ответ Юрий Тюмин
А чем Тюкавин сильней Мухина и Караскаля..чтоб за одного двух отдовать..вооще обнаглели
Тюкавиным хоть кто-то интересуется? )) Что за Мухин-то вообще, расскажите. Так хорош?
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justbored
Ответ .ru
Карраскаль это отдельная история... но если Динамо спасёт нас от Мухина то как уж и быть... заберём к себе Тюкавина
авв. ну мы уж как-нибудь сами с ним помучаемся. какой-никакой, а всё ж таки свой. ))
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justbored
Ответ HRYNDEL
Пусть на Зеболотного меняют , у них со Смоловым связка огонь будет!!!!😂😂😂😂😂😂
ну, хрюндель, ну право слово. у нас тоже есть пара идей относительно игроков ФК Спартак, но мы же их не озвучиваем ))
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krotkovvalerij9@gmail.com
совсем что-ли ошалели?Тюкавин один из лучших в составе Динамо!куда смотрит тренер и руководство клуба?Не тех вы игроков отдаёте!жаль что ни кто не прислушивается к мнению болел!
+1
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justbored
Ответ pav11k
Может, договорятся по-братски
Братья у них теперь на Мойке-реке ))
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justbored
Ответ Kipriot
Что случилось с динамо, мне так нравилась их игра в недавнем времени. Все блистали.. эх, Спартак динамо Краснодар команды которые хочется смотреть. Осталось теперь 2
случилось 02/24
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Mihail0910
Набрасывают интересы со стороны Цска и Спартака, чтоб Зенит активнее себя вёл, ведь больше, чем Зенит не даст никто в России
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Russian Horse
То есть Динамо вступило в переговоры не желая отпускать игрока? Это как почтальон Печкин с той посылкой?
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Андрей Кобранов
Луче уж пусть свои играют ! Тюка нам самим сгодиться !
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justbored
Ответ .ru
не все, как по мне пусть лучше наши мальчишки в наш основной состав пробиваются... если серьёзно, мне Тюкавин больше Арсена нравится... но похоже действительно его голова чем то другим а не футболом забита
Ну естественно их голова забита. Каждый день сватают то в один клуб то в другой. Для парней 20 лет это огромное давление, неудивительно, что они сбоят.
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justbored
Ответ .ru
ну да... а вообще, я беспокоюсь за парня, мы с ним не справляемся, костолом растёт... а у Динамо исторически огромный опыт по использованию подобных футболистов с максимальной для клуба пользой...
ну молодёжь под нашей, рукой Дзержинского благословлённой, расцветает - факт)) так что в аренду на перевоспитание всегда готовы!
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.ru
Карраскаль это отдельная история...
но если Динамо спасёт нас от Мухина то как уж и быть... заберём к себе Тюкавина
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justbored
Ответ .ru
свои в такую погоду дома сидят... ну или хотя бы в Черкизове порою мне казалось что ему надо ноги оторвать... но матч первого тура ясно показал... этого будет недостаточно... там со всеми конечностями надо разбираться
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krotkovvalerij9@gmail.com
Ответ justbored
руководство преподносило как триумф продажу Данни Зениту, что вы вообще ждёте от этих людей
В том то и дело что устали ждать надеяться и верить!Костя должен играть в основе и прогрессировать!А лавку полировать есть ряд других игроков!Продадут Тюкавин и купят Заболотного!Вот это по ихнему!
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Юрий Тюмин
Ответ justbored
ну именно что не Барселона. вы ж подваливали с предложением - с чего бы?
Чем он лучше Мухина ...обьясни и вчем его превосходство
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