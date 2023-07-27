«Динамо» интересовалось Карраскалем и Мухиным при обсуждении трансфера Тюкавина в ЦСКА

«Динамо» интересовалось Хорхе Карраскалем и Максимом Мухиным.

Ранее стало известно, что ЦСКА и «Динамо» вели переговоры по трансферу .

По информации инсайдера Ивана Карпова, при обсуждении трансфера Тюкавина «Динамо» заявляло об интересе к полузащитникам ЦСКА Хорхе Карраскалю и .

Сообщается, что причиной срыва трансфера стало нежелание руководства « » отпускать Тюкавина.

С подробной статистикой 21-летнего нападающего можно ознакомиться здесь.