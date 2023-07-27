Украинка Харлан выставила саблю в сторону россиянки Смирновой в ответ на рукопожатие на ЧМ
Украинская саблистка Ольга Харлан не пожала руку россиянке Анне Смирновой после поединка на чемпионате мира-2023, который проходит в Милане.
Соперницы встретились в 1/32 финала индивидуального турнира, матч завершился победой украинки со счетом 15:7. Смирнова, которая выступает здесь в нейтральном статусе, предложила Харлан рукопожатие, но та в ответ протянула саблю в сторону россиянки.
После поединка Смирнова оставалась на дорожке, а покинула ее более чем через полчаса. За это время к ней несколько раз подходили арбитры.
Харлан – олимпийская чемпионка 2008 года в командной сабле, шестикратная чемпионка мира.
Скриншот: трансляция на ютуб-канале FIE.
Бой завершился победой Харлан со счетом 15:7. После победы украинка покинула дорожку. Смирнова ждет рукопожатия, в какой‑то момент ей принесли стул.
Согласно регламенту, после окончания каждого боя фехтовальщики должны отдать приветствие оружием сопернику, судье и зрителям, а затем пожать руки. Поединок не закончен, пока оба участники не сделают этого. Нарушителю этого параграфа регламента грозит исключение из соревнований, отстранение от участия в оставшихся соревнованиях."
согласно РЕГЛАМЕНТУ после матча спортсмен ОБЯЗАН пожать оппоненту руку. но хохлушка этого не сделала - теперь ей грозит дисквалификация.
но у федерации кишка тонка будет это сделать
Не можешь терпеть русских? Иди на фронт санитаркой если такая принципиальная.