Украинская саблистка Ольга Харлан не пожала руку россиянке Анне Смирновой после поединка на чемпионате мира-2023, который проходит в Милане.

Соперницы встретились в 1/32 финала индивидуального турнира, матч завершился победой украинки со счетом 15:7. Смирнова, которая выступает здесь в нейтральном статусе, предложила Харлан рукопожатие, но та в ответ протянула саблю в сторону россиянки.

После поединка Смирнова оставалась на дорожке, а покинула ее более чем через полчаса. За это время к ней несколько раз подходили арбитры.

Харлан – олимпийская чемпионка 2008 года в командной сабле, шестикратная чемпионка мира.

Скриншот: трансляция на ютуб-канале FIE.