Украинка Харлан выставила саблю в сторону россиянки Смирновой в ответ на рукопожатие на ЧМ

Теги фото сборная России жен сабля сборная Украины жен FIE Ольга Харлан Анна Смирнова Фехтование

Украинская саблистка Ольга Харлан не пожала руку россиянке Анне Смирновой после поединка на чемпионате мира-2023, который проходит в Милане.

Соперницы встретились в 1/32 финала индивидуального турнира, матч завершился победой украинки со счетом 15:7. Смирнова, которая выступает здесь в нейтральном статусе, предложила Харлан рукопожатие, но та в ответ протянула саблю в сторону россиянки.

После поединка Смирнова оставалась на дорожке, а покинула ее более чем через полчаса. За это время к ней несколько раз подходили арбитры.

Харлан – олимпийская чемпионка 2008 года в командной сабле, шестикратная чемпионка мира.

Скриншот: трансляция на ютуб-канале FIE.

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251 комментарий

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Дмитрий Бервинов
Ответ Кирилл Иванов
за что? она разве нарушила какой то регламент? не обижайся на все подряд
ну вообще нарушила) очевидно, что в сторону оппонента после поединка направлять саблю так, как сделала украинка - не по правилам
+138
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Дмитрий Бервинов
дисквал, не?
+100
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+87
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Bob_Kolomb
Ответ Кирилл Иванов
за что? она разве нарушила какой то регламент? не обижайся на все подряд
"Российская саблистка Анна Смирнова уже более получаса ждет рукопожатия украинки Ольги Харлан после поражения в 1/32 финала на чемпионате мира по фехтованию в Милане.
Бой завершился победой Харлан со счетом 15:7. После победы украинка покинула дорожку. Смирнова ждет рукопожатия, в какой‑то момент ей принесли стул.
Согласно регламенту, после окончания каждого боя фехтовальщики должны отдать приветствие оружием сопернику, судье и зрителям, а затем пожать руки. Поединок не закончен, пока оба участники не сделают этого. Нарушителю этого параграфа регламента грозит исключение из соревнований, отстранение от участия в оставшихся соревнованиях."
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Christian
И ведь кто-то их до сих пор жалеет
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exzi-i
Их борьба.
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ks-1993
Харлан, ты нашла на ком отыграться? Ты, бесспорно, топ саблистка, но класс нужно показывать с одной из наших топ-3, а не на девочке ноунейм
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фанат Ска хабаровска
Ответ Vasiliy S
Наверно что-то почему-то начало меняться
Как же надоели эти тупые комментарии
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Дмитрий Бервинов
Ответ Кирилл Иванов
и какой? какое за это предусмотрено наказание? или тебе лишь бы ляпнуть что то?)
Я ради интереса зашел на ua.tribuna - там даже в заголовке написано, что Харлан может грозить дисквалификация за это. Почему на спортсе это не написали - без понятия
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trav
Ответ Normic
Меня удивляет, что русские продолжают протягивать руки для рукопожатия, типо все окей, мы же друзья все равно))
причём тут друзья или нет
согласно РЕГЛАМЕНТУ после матча спортсмен ОБЯЗАН пожать оппоненту руку. но хохлушка этого не сделала - теперь ей грозит дисквалификация.
но у федерации кишка тонка будет это сделать
+31
-8
+23
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Роман
Ответ garp
Какие плохие украинцы! Наверное они злятся за что-то на Русских Людей. В чём же там может быть дело?....
ты уже переехал в Киев ? странно видеть иконку Спартака))) твоя борьба
+46
-25
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pegucka7
Ответ Дмитрий Бервинов
Я ради интереса зашел на ua.tribuna - там даже в заголовке написано, что Харлан может грозить дисквалификация за это. Почему на спортсе это не написали - без понятия
Потому что спортс более проукраинский, чем трибуна :)
+21
-1
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Samburskiy
Ответ Эльдар Рязанов
Зачем вообще предлагать рукопажатие украинцам, это же провакация, т.к. если украинский спортсмен в нынешних реалиях пожмет руку россиянину, то его свои же съедят - финансирование, господдержка все это закончится
Это правила и регламент соревнований. Не нравится - не участвуй.
+20
-4
+16
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Pigmalion
Ответ Christian
И ведь кто-то их до сих пор жалеет
Да, украинка не пожала руку и вся жалость к людям, чьи родные и близкие погибают под арт.снарядами, сразу улетучилась, ага.
+42
-26
+16
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Янтарь
Очень жаль. Ольга всегда с уважением относилась к нашим девушкам. Даже получала выговоры от чиновников и волны хейта от болельщиков, когда фотографировалась с Великой на подиуме и тепло отзывалась о ней в интервью.
+19
-4
+15
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VagaLdav
Ответ Дмитрий Бервинов
Нормальное поведение относительно чего?
относительно нормального поведения
+16
-2
+14
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beleran
Хохлушку за такое нужно влепить дисквал и не пускать на соревнование с людьми.
Не можешь терпеть русских? Иди на фронт санитаркой если такая принципиальная.
+20
-7
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G.H.O.S.T.
Это всё ещё нормальное поведение?
+27
-15
+12
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Alexey Drugov
Ответ Christian
И ведь кто-то их до сих пор жалеет
О русский анти фашист готов убивать из за того что кто то не пожал руку. Браво.
+18
-6
+12
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jSH
Ответ фанат Ска хабаровска
Я почему-то не помню украинских спортсменов, которые открыто просили Зеленского закончить войну. После этого вопрос: кого мне должно быть жаль, тех кто по тем или иным причинам молчит или таких, как эта Харлан?
а есть российские спортсмены, которые открыто просили Путина закончить войну?
+15
-3
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gukmamop
Ответ Кирилл Иванов
за что? она разве нарушила какой то регламент? не обижайся на все подряд
это базовое правило фехтования, пожать руку после поединка
+10
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Егор Егор
Ответ gamilius
Комментарий удален модератором
К лично Смирновой какие претензии? Один за всех? Интересные принципы законности у вас там, в Европе
+16
-6
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Normic
Меня удивляет, что русские продолжают протягивать руки для рукопожатия, типо все окей, мы же друзья все равно))
+29
-20
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Донован хозяин НБА
Ответ Эльдар Рязанов
Зачем вообще предлагать рукопажатие украинцам, это же провакация, т.к. если украинский спортсмен в нынешних реалиях пожмет руку россиянину, то его свои же съедят - финансирование, господдержка все это закончится
Это часть регламента-рукопожатие в конце поединка.
+13
-4
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garp
Какие плохие украинцы! Наверное они злятся за что-то на Русских Людей. В чём же там может быть дело?....
+77
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Evgeny
Ответ Кирилл Иванов
Ну хорошо, правила она и вправду нарушила. Вряд ли дисквалификацию получит за это. Но какие то меры надеюсь предпримут
Получается это ты просто ляпнул в предыдущих комментариях)
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