Эдди Хирн: «Тайсон Фьюри заботится только об одном – деньгах»

Теги Александр Усик Тайсон Фьюри бокс Эдди Хирн Фрэнсис Нганну Бокс/MMA/UFC

Эдди Хирн раскритиковал Тайсона Фьюри за решение драться с Фрэнсисом Нганну.

«Тайсон Фьюри отказался от поединка с Александром Усиком – самого важного боя во всем боксе, – чтобы сразиться с бойцом ММА, который никогда раньше не дрался ринге. И все это пройдет в Саудовской Аравии. Честно говоря, Тайсон Фьюри заботится только об одном – деньгах», – заявил промоутер Эдди Хирн.

Эдди Хирн: «Поединок Фьюри против Нганну ужасен для бокса. Чемпион должен устраивать бои, которые ждет мир»

Усик – о Фьюри: «Вместо того, чтобы подраться с парнем из топ-10, он выбирает кого-то, кто никогда раньше не боксировал»

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
totocash
хирн обиделся на тайсона, потому что не может на нем заработать.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вася Енотов
Фьюри можно было бы понять, только с одним условием. Если бы он победил Усика. Тогда да, на горизонте не было бы реальных вызовов и бой с экс чемпионом UFC никого бы не раздражал. Но сейчас вся ситуация выглядит плохо для Тайсона.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Поляков
Ответ Вася Енотов
Фьюри можно было бы понять, только с одним условием. Если бы он победил Усика. Тогда да, на горизонте не было бы реальных вызовов и бой с экс чемпионом UFC никого бы не раздражал. Но сейчас вся ситуация выглядит плохо для Тайсона.
Да, теперь спокойно будут говорить что Фьюри боится с Усиком драться за абсолюта.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Просто Космос
Может себе позволить:)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Samostoyatelno
Такую чушь сморозил Хирн, который за 5 лет с DAZN сжёг сотни миллионов и не сделал не одного стоящего поединка. Никто никого не боится, саудитам нужно хайповое мероприятие, а хайпа будет больше от поединка Фьюри с Нганну, чем с бандер****м. Кроме абсолютного чемпиона никакой ценности поединок не приставляет, хохол вообще лишняя фигура в этой игре, никто не расстроится, если пuссик влетит Дюбуа.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Просто Космос
Ответ Вася Енотов
Фьюри можно было бы понять, только с одним условием. Если бы он победил Усика. Тогда да, на горизонте не было бы реальных вызовов и бой с экс чемпионом UFC никого бы не раздражал. Но сейчас вся ситуация выглядит плохо для Тайсона.
Да пофиг ему. Пусть усик отобьется еще с одним тяжем кроме Джошуа бесхребетника . Вдруг сольет. Тогда и хайп пройдёт.
А если нет - так цыган в выигрыше . Усик не молодеет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий