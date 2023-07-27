Эдди Хирн: «Тайсон Фьюри заботится только об одном – деньгах»

Эдди Хирн раскритиковал Тайсона Фьюри за решение драться с Фрэнсисом Нганну.

«Тайсон Фьюри отказался от поединка с Александром Усиком – самого важного боя во всем боксе, – чтобы сразиться с бойцом ММА, который никогда раньше не дрался ринге. И все это пройдет в Саудовской Аравии. Честно говоря, Тайсон Фьюри заботится только об одном – деньгах», – заявил промоутер Эдди Хирн.

Эдди Хирн: «Поединок Фьюри против Нганну ужасен для бокса. Чемпион должен устраивать бои, которые ждет мир»

Усик – о Фьюри: «Вместо того, чтобы подраться с парнем из топ-10, он выбирает кого-то, кто никогда раньше не боксировал»