Украинская саблистка Харлан дисквалифицирована на ЧМ после отказа пожать руку россиянке
Украинская саблистка Ольга Харлан дисквалифицировали на чемпионате мира по фехтованию в Милане после отказа от рукопожатия с россиянкой Анной Смирновой.
Соперницы встречались в 1/32 финала индивидуального турнира. Харлан одержала победу, но в ответ на предложение Смирновой пожать руку протянула в ее сторону саблю.
В 1/16 финала Харлан должна была сразиться с Йоаной Илиевой из Болгарии, но так и не вышла на соревновательную дорожку. Илиева без борьбы прошла в следующий раунд.
При этом сообщалось, что Международная федерация фехтования (FIE) отклонила протест российской стороны на результат поединка.
А Харлан не жалко,от слова совсем,она после поединка специально провоцировала.
„И вот результат: Ольга Харлан сегодня выиграла на чемпионате мира по фехтованию у бездомной атлетки Смирновой.
После этого не пожала ей руку, наставив на россиянку оружие.
Россиянка подала протест – мол, украинка что-то нарушила. Правила говорят, что спортсмены должны проявить уважение друг к другу до и после поединка. Почти час не выходила из дорожки и ждала решения международной федерации. Где-то через 50 минут у нее забрали стул – наверное, чтобы не украла.
Очевидно, что Ольга ничего не нарушила, потому что с ее стороны уважением было то, что она на### не заколола свою соперницу в буквальном смысле.“
Все, что надо знать о позиции некоторых представителей определенной нации. А протестовать надо было (по спортивному принципу) не против поражения, а против дальнейшего участия Харлан. Поражение Смирновой справедливо, дисквалификация Харлан тоже. Правила фехтования для всех равны, даже для особенных.
"Россиян и белорусов для меня не существует. Все знают, кто они, мы это знаем и они сами. Если я с ними пересекусь где-то – их для меня не существует. Они не достойны…"
Так что нечего ее жалеть. Думала что сойдет с рук ей сегодняшняя выходка. Ошиблась. Да и надо додуматься было наставлять на соперницу саблю, еще и когда у той уже и руки и голова без защиты.