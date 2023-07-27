Украинская саблистка Харлан дисквалифицирована на ЧМ после отказа пожать руку россиянке

Теги сборная России жен сборная Украины жен FIE Ольга Харлан Анна Смирнова Фехтование

Украинская саблистка Ольга Харлан дисквалифицировали на чемпионате мира по фехтованию в Милане после отказа от рукопожатия с россиянкой Анной Смирновой.

Соперницы встречались в 1/32 финала индивидуального турнира. Харлан одержала победу, но в ответ на предложение Смирновой пожать руку протянула в ее сторону саблю.

В 1/16 финала Харлан должна была сразиться с Йоаной Илиевой из Болгарии, но так и не вышла на соревновательную дорожку. Илиева без борьбы прошла в следующий раунд.

При этом сообщалось, что Международная федерация фехтования (FIE) отклонила протест российской стороны на результат поединка.

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195 комментариев

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Great Ksan
Все-таки спортс,скрепя зубами,опубликовал эту новость,через полчаса как её осветили другие,даже не спортивные ресурсы.
А Харлан не жалко,от слова совсем,она после поединка специально провоцировала.
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Andragon
Просто процитирую главного редактора сайта Tribuna.com Олега Щербакова:

„И вот результат: Ольга Харлан сегодня выиграла на чемпионате мира по фехтованию у бездомной атлетки Смирновой.

После этого не пожала ей руку, наставив на россиянку оружие.

Россиянка подала протест – мол, украинка что-то нарушила. Правила говорят, что спортсмены должны проявить уважение друг к другу до и после поединка. Почти час не выходила из дорожки и ждала решения международной федерации. Где-то через 50 минут у нее забрали стул – наверное, чтобы не украла.

Очевидно, что Ольга ничего не нарушила, потому что с ее стороны уважением было то, что она на### не заколола свою соперницу в буквальном смысле.“

Все, что надо знать о позиции некоторых представителей определенной нации. А протестовать надо было (по спортивному принципу) не против поражения, а против дальнейшего участия Харлан. Поражение Смирновой справедливо, дисквалификация Харлан тоже. Правила фехтования для всех равны, даже для особенных.
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vladrus7722
Ответ Great Ksan
Все-таки спортс,скрепя зубами,опубликовал эту новость,через полчаса как её осветили другие,даже не спортивные ресурсы. А Харлан не жалко,от слова совсем,она после поединка специально провоцировала.
дада, я тоже подметил, на чемпе уже час новость мусолят. этот же недоспортивный ресурс долго раздумывал. такие новости не в повестке! требуют согласования с руководством, мельник тормозил
+92
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Marcus Varro
Закон превыше всего. Не соблюдаешь, получаешь дисквалификацию. Все справедливо.
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fil_spb
Ответ Andragon
Просто процитирую главного редактора сайта Tribuna.com Олега Щербакова: „И вот результат: Ольга Харлан сегодня выиграла на чемпионате мира по фехтованию у бездомной атлетки Смирновой. После этого не пожала ей руку, наставив на россиянку оружие. Россиянка подала протест – мол, украинка что-то нарушила. Правила говорят, что спортсмены должны проявить уважение друг к другу до и после поединка. Почти час не выходила из дорожки и ждала решения международной федерации. Где-то через 50 минут у нее забрали стул – наверное, чтобы не украла. Очевидно, что Ольга ничего не нарушила, потому что с ее стороны уважением было то, что она на### не заколола свою соперницу в буквальном смысле.“ Все, что надо знать о позиции некоторых представителей определенной нации. А протестовать надо было (по спортивному принципу) не против поражения, а против дальнейшего участия Харлан. Поражение Смирновой справедливо, дисквалификация Харлан тоже. Правила фехтования для всех равны, даже для особенных.
Тут можно и цитату самой Харлан дать. Вот ее слова недавние:

"Россиян и белорусов для меня не существует. Все знают, кто они, мы это знаем и они сами. Если я с ними пересекусь где-то – их для меня не существует. Они не достойны…"

Так что нечего ее жалеть. Думала что сойдет с рук ей сегодняшняя выходка. Ошиблась. Да и надо додуматься было наставлять на соперницу саблю, еще и когда у той уже и руки и голова без защиты.
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Джа-Джа Бинкс
Ответ vladrus7722
дада, я тоже подметил, на чемпе уже час новость мусолят. этот же недоспортивный ресурс долго раздумывал. такие новости не в повестке! требуют согласования с руководством, мельник тормозил
Вот если бы дисквалифицировали россиянку, новость об этом появилась бы ещё до самого решения о дисквалификации.
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Prof1983
Не просто не подала, а направила сторону соперницы саблю, чт омягко говоря не безопасно. Так что всё справедливо
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MosFzz
Ответ podkop09
Смирнова сама проиграла бездарно и Харлан за собой утащила, прикрываясь регламентом, федерация Усманова знает свое дело, наследие его осталось, позор! Все кто ратует тут за регламент, а как вы себе представляете рукопожатия между советскими и немецкими спортсменами во время войны, ну конечно это другое
Все, кто тут ратует и сочувствует Украине, должны идти делиться впечатлениями на сайт трибуна.уа.
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Christian
Перемога всегда оборачивается зрадой
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Кирилл Иванов
Ответ Christian
Перемога всегда оборачивается зрадой
цена этому десятки тысяч мобилизованных, которых отправляют на убой с двух сторон...
+37
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vladrus7722
хаха так не хотелось на главную новость ставить . с навошей пришлось созваниваться, не меньше!
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murzzzzzilka
Ответ Andragon
Просто процитирую главного редактора сайта Tribuna.com Олега Щербакова: „И вот результат: Ольга Харлан сегодня выиграла на чемпионате мира по фехтованию у бездомной атлетки Смирновой. После этого не пожала ей руку, наставив на россиянку оружие. Россиянка подала протест – мол, украинка что-то нарушила. Правила говорят, что спортсмены должны проявить уважение друг к другу до и после поединка. Почти час не выходила из дорожки и ждала решения международной федерации. Где-то через 50 минут у нее забрали стул – наверное, чтобы не украла. Очевидно, что Ольга ничего не нарушила, потому что с ее стороны уважением было то, что она на### не заколола свою соперницу в буквальном смысле.“ Все, что надо знать о позиции некоторых представителей определенной нации. А протестовать надо было (по спортивному принципу) не против поражения, а против дальнейшего участия Харлан. Поражение Смирновой справедливо, дисквалификация Харлан тоже. Правила фехтования для всех равны, даже для особенных.
Пипец… главный редактор!!!🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️
+16
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Александр Сачков
Ответ Алексей Степанюк
а то есть у другой стороны такие заявления не выходят сотнями в день по всем сми?
У другой стороны я ни разу не видел заявления типа "почему Мирра Андреева не забила ракеткой Ястремскую".
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Andragon
Ответ Алексей Степанюк
а то есть у другой стороны такие заявления не выходят сотнями в день по всем сми?
Даже если подобные заявления тысячами будут выходить, это не меняет мерзости комментария Щербакова. Классический Whataboutism.
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Пользователь заблокирован
Тем, кто до сих пор жалеет украинцев, советую почитать что они пишут везде об этом. Там уже даже не нацизм, там просто натуральное озверение
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lazna
Попала в котёл..
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Безумный Макс
Ответ Yuri Drachuk
Комментарий удален модератором
аахахахахахахахахахаххааххахахахаах
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DM.Man
Организаторы уже в миротворце?)
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Алексей Степанюк
Хотите смешную игру? Читаете коменты тут, потом на трибуна ком - и там и там пишут одинаковые посты мести, смерти и мерзости, только флаги и имена местами меняют. нет предела человеческой тупости
+10
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Алексей Степанюк
Ответ vladrus7722
на спорт уа есть вобще раздел "война", местного ресурсе есть куда расти
спортс и без раздела справляется, нагоняя трафик на рекламные баннеры вот такими вот новостями и их обмусоливанием
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сервисник
Ответ Геннадий Тимченко
так российская спортсменка (выступающая под нейтральным флагом) может и ЧМ выиграть - это и есть стратегия Матыцына❓🤔
С темой ознакомиться не хочешь? А то позоришься
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expellee
Ответ Виталий Н. Семочкин
ты в каком мире живёшь пацифист
Странно, что ты еще живешь, "милитарист" ты наш. Видимо, слова расходятся с делом.
+5
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mclaren-honda
Ответ Marcus Varro
Закон превыше всего. Не соблюдаешь, получаешь дисквалификацию. Все справедливо.
"Закон - не заповеди Христовы и не скрижали Моисеевы" (с) одна армянка
+7
-3
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Sanan1908
Вот и правильно! Она типа не знала правила? Тогда надо было вообще не выходить , чем выйти , победить и таком образом получить дисквал
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rdyabin@icloud.com
Нужно дисквалифицировать украинцев ВО ВСЕХ ВИДАХ СПОРТА!
+10
-6
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