Украинская саблистка Харлан дисквалифицирована на ЧМ после отказа пожать руку россиянке

Украинская саблистка Ольга Харлан дисквалифицировали на чемпионате мира по фехтованию в Милане после отказа от рукопожатия с россиянкой Анной Смирновой.

Соперницы встречались в 1/32 финала индивидуального турнира. Харлан одержала победу, но в ответ на предложение Смирновой пожать руку протянула в ее сторону саблю.

В 1/16 финала Харлан должна была сразиться с Йоаной Илиевой из Болгарии, но так и не вышла на соревновательную дорожку. Илиева без борьбы прошла в следующий раунд.

При этом сообщалось, что Международная федерация фехтования (FIE) отклонила протест российской стороны на результат поединка.