Елена Исинбаева исключена из штаба Общероссийского народного фронта (ТАСС)

Теги Елена Исинбаева Легкая атлетика

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева исключена из состава центрального штаба Общероссийского народного фронта.

Об этом сообщил источник ТАСС, знакомый с ситуацией. Решение было принято заочным голосованием, одним из мотивов послужило «неучастие Исинбаевой в работе Народного фронта и центрального штаба движения».

Общероссийский народный фронт был создан в 2011 году по инициативе Владимира Путина как коалиция общественно-политических организаций.

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29 комментариев

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Ivan Balashov
Ужас-то какой. Как только она переживёт изгнание из этой шарашкиной конторы с нулём полномочий и нулевым коэффициентом полезного действия?
+26
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d3fstqd
Вообще интересно было бы выяснить, как майор армии РФ может выехать из страны во время СВО.
+23
-2
+21
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Боевой Бурят Путина
Как я уже здесь писал, цель - остаться на ПМЖ в Испании. Сейчас в российских СМИ специально поднимают волну, что она якобы уже два года не имеет никаких связей и вообще находится в открытом конфликте с режимом😂😂😂 А иначе все - домой, в Волгоград
+16
-2
+14
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Alexander62
Ответ d3fstqd
Вообще интересно было бы выяснить, как майор армии РФ может выехать из страны во время СВО.
номинально...
+13
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Алексей Авдохин
Как бы поправки не отменили
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Vint-Z
Было бы отлично, если бы эту приспособленку вышвырнули домой, в Россию-матушку. Как же с годами разочаровываешься в большинстве наших кумиров-спортсменов. То допинг ведрами жрут, то в политику лезут, что, пожалуй, ещё хуже.
+7
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+5
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skyintothesea
Выписана из патриотов
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Боевой Бурят Путина
Ответ Рахим Фунтик Стерлинг
Комментарий удален модератором
Там все за нее придумали и в ее интересах, благо хорошая подруга Кабаевой
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Atsuktuvas
Это не скажется на плодотворной работе Общероссийского народного фронта ?
+1
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Dizzod
Ответ d3fstqd
Вообще интересно было бы выяснить, как майор армии РФ может выехать из страны во время СВО.
из Монако выпускают
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Aryna Lapko
Ответ d3fstqd
Вообще интересно было бы выяснить, как майор армии РФ может выехать из страны во время СВО.
Да что там какой-то майор, вот как носитель государственных секретов Чубайс выехал - это действительно интересно)
+1
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Вадим Сидоров
Ответ d3fstqd
Вообще интересно было бы выяснить, как майор армии РФ может выехать из страны во время СВО.
Девочкам можно)
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Назар Игорь
Ну теперь она может от горя и руки на себя наложить. А если серьезно, это пример того как вчерашние ревностные сторонники политики ВВП могут в одночасье поменять ориентацию, сменить окраску. И таких тысячи у подножья трона.
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Лизавета Анна -Мария
Господи, в каких ещё обществах была эта дама ?!
Этот " майор", который после окончания спортивной карьеры завязал с Россией....
А её всё избирали и избирали(
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i-volk
Непонятно лишь, при чем тут народ?
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а из путин-тим?
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Сальный конь бомжа
Очень удобно сделали. Сначала Лена лижет у власти, получает от нее бенефиты. Потом резко переобувается, уезжает на запад. А власти потом еще создают иллюзию того, что она типа не с ними и вроде бы даже враг режима.
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PolarBear
Да ей похрену на это исключение
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Alex
ОНФ чисто номинальная структура
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dedpihto59
Ату её‼️
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Prokuror Prokurorov
Вот так вот, читаешь "Интересную книжнку", предлагаешь небольшую редакцию в ней, а потом тебя выгоняют.
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Kareglazaya
Ответ d3fstqd
Вообще интересно было бы выяснить, как майор армии РФ может выехать из страны во время СВО.
На данный момент она не служит по контракту - срок истёк, когда она завершила спортивную карьеру. Наверное, поэтому и смогла уехать. Но это чисто моё предположение.
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Рахим Фунтик Стерлинг
Ответ Боевой Бурят Путина
Как я уже здесь писал, цель - остаться на ПМЖ в Испании. Сейчас в российских СМИ специально поднимают волну, что она якобы уже два года не имеет никаких связей и вообще находится в открытом конфликте с режимом😂😂😂 А иначе все - домой, в Волгоград
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Рахим Фунтик Стерлинг
Ну Исинбаевой только на руку, отсадки от сотрудничества с режимом и не выпнут с тенерифе
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mjordan
Ответ Vint-Z
Было бы отлично, если бы эту приспособленку вышвырнули домой, в Россию-матушку. Как же с годами разочаровываешься в большинстве наших кумиров-спортсменов. То допинг ведрами жрут, то в политику лезут, что, пожалуй, ещё хуже.
и на кой она тебе тут ляд, если приспособленка и все такое?
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