Елена Исинбаева исключена из штаба Общероссийского народного фронта (ТАСС)
Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева исключена из состава центрального штаба Общероссийского народного фронта.
Об этом сообщил источник ТАСС, знакомый с ситуацией. Решение было принято заочным голосованием, одним из мотивов послужило «неучастие Исинбаевой в работе Народного фронта и центрального штаба движения».
Общероссийский народный фронт был создан в 2011 году по инициативе Владимира Путина как коалиция общественно-политических организаций.
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