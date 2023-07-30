«Зенит» не выиграл у «Ростова», Семак получил красную, «Барса» разгромила «Реал», «МЮ» отдаст 70+ млн за Хейлунда, Гейджи нокаутировал Порье и другие новости

1. ФИФА сняла с «Ростова» бан, клуб заявил 7 новичков в день матча с «Зенитом» и вырвал ничью на 93-й минуте. Семак получил красную за «выход на поле в конфронтационной манере». Чемпион почти не бьет в створ в новом сезоне.

«Динамо» упустило победу над «Крыльями» (3:3), ведя 2:0 и 3:1. Гарре забил с пенальти на 91-й. У москвичей нет побед при Личке.

2. «Барселона» разгромила «Реал» – 3:0. Собиравшийся стать пенальтистом Винисиус запорол удар с точки. «Барса» потеряла Гюндогана, «Мадрид» еще до матча лишился Гюлера, парню может потребоваться операция.

3. Роналду плеснул водой в сторону оператора и размахивал руками после ничьей в матче «Аль-Насра». Его гол «Аль-Шабабу» отменили из-за офсайда. Португалец не забил в 5-й игре подряд.

4. «МЮ» договорился о трансфере Хейлунда – то ли за 70 млн евро, то ли за 75+10.

«Реал» готов подписать Мбаппе только бесплатно в 2024-м. Переговоров с «ПСЖ» нет и не будет.

«Барселона» продала Нико «Порту» за 8,4 млн евро и 40% прибыли от перепродажи. «Блауграна» может выкупить хавбека за 30 млн до июля 2025-го.

«Фламенго» отказался от Клаудиньо. «Зенит» просил 25 млн евро.

5. Международная федерация фехтования отменила обязательное рукопожатие после поединка из-за ситуации с Харлан. Федерация фехтования Украины потребовала лишить россиянку Смирнову нейтрального статуса.

6. В рамках Гран-при Бельгии Ферстаппен выиграл спринт, Пиастри – 2-й, Гасли – 3-й. У Алонсо был день рождения, испанец стал 3-м пилотом «Формулы-1» в XXI веке в возрасте 42+ и сошел после аварии. Хэмилтон столкнулся с Пересом. Деннис стал чемпионом «Формулы E».

7. UFC 291. Гейджи нокаутировал Порье и забрал пояс BMF, Перейра победил Блаховича.

8. В АПЛ будут добавлять время, потерянное при праздновании голов. Также будут точно учитывать, сколько заняли пенальти и удаления.

9. На чемпионате мира по плаванию Шестрем, Макэвой, Груссе, Маккеон, Ледеки одержали победы, Австралия выиграла смешанную эстафету с мировым рекордом. Ледеки обошла Фелпса по числу золотых медалей.

10. Федерация шахмат Украины рекомендовала своим спортсменам воздержаться от рукопожатий с россиянами.

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