«МЮ» заплатит за Хейлунда 75+10 млн евро. «Аталанта» хотела 90 млн (The Athletic)

Трансфер Расмуса Хейлунда потенциально обойдется «Манчестер Юнайтед» в 85 млн евро.

По сведениям The Athletic, « » получит за форварда 75 млн евро, еще 10 млн предусмотрены в качестве бонусов, зависящих от выступлений.

При этом изначально бергамаски рассчитывали на 90 млн, но в итоге удалось найти с ним компромисс.

Ранее инсайдер Фабрицио Романо написал, что « » выплатит 70 млн евро с учетом бонусов.

За 32 игры в Серии А датчанин забил 9 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.