«МЮ» заплатит за Хейлунда 75+10 млн евро. «Аталанта» хотела 90 млн (The Athletic)

Теги Аталанта Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы деньги Расмус Хейлунд Футбол

Трансфер Расмуса Хейлунда потенциально обойдется «Манчестер Юнайтед» в 85 млн евро.

По сведениям The Athletic, «Аталанта» получит за форварда 75 млн евро, еще 10 млн предусмотрены в качестве бонусов, зависящих от выступлений.

При этом изначально бергамаски рассчитывали на 90 млн, но в итоге удалось найти с ним компромисс.

Ранее инсайдер Фабрицио Романо написал, что «МЮ» выплатит 70 млн евро с учетом бонусов.

За 32 игры в Серии А датчанин забил 9 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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36 комментариев

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Arman FCSM
«МЮ» заплатит за Хейлунда 75+10 млн евро. «Аталанта» хотела 60 млн (The Athletic)
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Marina_Greta
Ответ gangs
Пока что главная афера этого окна. Красавцы бергамаски
А почему вы так уверены, что это афера?) Николя Пепе прям блистал у вас смотрю) Не надо желчи, просто не понимаю такого поведения вашего)
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Danil Motruk
Интересно, что два высококлассных инсайдера дают очень разную информацию
Фабрицио Романо говорит о 70 млн евро с учётом бонусов, а Дэвид Орнштейн говорит о 75+10
Надеюсь, что прав всё-таки Романо, потому что 85 за этого игрока это прямо совсем-совсем много
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Stadjer
Ответ Колено решфорда
Если внимательно читать, то они пишут про 64 млн фунтов, что как раз является 75 млн евро.
А, блин, и правда
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Колено решфорда
Ответ Stadjer
MEN пишет (если вы сможете продраться через чертову кучу рекламы на их сайте), что 64+8: https://www.manchestereveningnews.co.uk/sport/football/transfer-news/manchester-united-transfer-news-live-27418966.amp#live-event-entry-3322151
Если внимательно читать, то они пишут про 64 млн фунтов, что как раз является 75 млн евро.
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Alex Slobodskikh
МЮ переплачивает в три раза, минимум..
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человек-муравей человек-физрук
для МЮ все дорого. им Амбрата которого Барсе за 30 впаривали за 50 с лишним втюхивают. а кто такой Хейлунд чтобы стоить 80 млн? многие совершают провальные трансферы но там хоть игроки топовые. просто не раскрываются. а МЮ Антони за 120 Хейлунд 80. 200 за никому неизвестных игроков
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Marina_Greta
Ответ gangs
Надо было у нас за 50 брать Болагуна, который забил больше этого чудика
Или вернуть Дэнни Уэлбека)
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Noob Saibot
Ответ Danil Motruk
Интересно, что два высококлассных инсайдера дают очень разную информацию Фабрицио Романо говорит о 70 млн евро с учётом бонусов, а Дэвид Орнштейн говорит о 75+10 Надеюсь, что прав всё-таки Романо, потому что 85 за этого игрока это прямо совсем-совсем много
Всегда смешно такие комменты читать, как будто фанаты со своего кармана платят за трансферы )
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Marina_Greta
Ответ Danil Motruk
Интересно, что два высококлассных инсайдера дают очень разную информацию Фабрицио Романо говорит о 70 млн евро с учётом бонусов, а Дэвид Орнштейн говорит о 75+10 Надеюсь, что прав всё-таки Романо, потому что 85 за этого игрока это прямо совсем-совсем много
Пока официально не объявят, цену так и будут курсировать туда сюда, журналисты живут этим таки)
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gangs
Ответ Marina_Greta
А почему вы так уверены, что это афера?) Николя Пепе прям блистал у вас смотрю) Не надо желчи, просто не понимаю такого поведения вашего)
Пепе рвал лигу 1 перед переходом, то есть те 80 млн тогда выглядели куда более разумнее чем переход этого ноунейма
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Marina_Greta
Ответ Arman FCSM
«МЮ» заплатит за Хейлунда 75+10 млн евро. «Аталанта» хотела 60 млн (The Athletic)
Выглядит забавно, ребята, сколько стоит?
60.
ой давайте я вам дам 80)
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Человек1991
Дороговато 85 миллионов, но всё таки это основной центральный нападающий сборной Дании , например центральный нападающий сборной Норвегии стоит вообще 180 миллионов . ))
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Никита Самарин
Игрок безусловно большой талант, но всё ещё до конца не оформлен, так что это конечно переплата.
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Marina_Greta
Даже вот, наши отдали за Лукаку больше сотки и он дико провалился, а тут молодой парнишка весьма перспективный, которому еще рости и рости, даже в самом худшем сценарии для МЮ, отобьют потом большую часть потраченных средств.
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пей
Бергамо теперь гулять как минимум до начала чемпионата будет, переплатили за датчанина миллионов 40 лишних)
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Adilet Sarbagyshev
Ответ Arman FCSM
«МЮ» заплатит за Хейлунда 75+10 млн евро. «Аталанта» хотела 60 млн (The Athletic)
Аталанта хотела 100м евро.
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Stewee
Охренеть, не встать. У Боули появился конкурент, я смотрю)
Как можно платить такие деньги за игрока, у которого всего один сезон в Серии А на уровне первого сезона Шомуродова в Дженоа? 🙈
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gangs
Надо было у нас за 50 брать Болагуна, который забил больше этого чудика
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k9xjcbp5ym
Ахахаха
Ну будем надеяться что это новый Холланд
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Stewee
Ответ k9xjcbp5ym
Ахахаха Ну будем надеяться что это новый Холланд
Холланд в 20 лет положил 27 голов в 28 матчах))
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Артур Артур
Форвард на вырост есть, осталось взять основного ЦН 😀
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gangs
Пока что главная афера этого окна. Красавцы бергамаски
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Street Fighter
Ответ Danil Motruk
Интересно, что два высококлассных инсайдера дают очень разную информацию Фабрицио Романо говорит о 70 млн евро с учётом бонусов, а Дэвид Орнштейн говорит о 75+10 Надеюсь, что прав всё-таки Романо, потому что 85 за этого игрока это прямо совсем-совсем много
Какая вообще разница сколько он стоит? Не из наших же карманов сумма выплачивается. Они там сами разберутся сколько для них много, а сколько нет. Главное, чтобы он голы клал
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<~Inter~>
Ответ Danil Motruk
Интересно, что два высококлассных инсайдера дают очень разную информацию Фабрицио Романо говорит о 70 млн евро с учётом бонусов, а Дэвид Орнштейн говорит о 75+10 Надеюсь, что прав всё-таки Романо, потому что 85 за этого игрока это прямо совсем-совсем много
в любом варианте мега сделка для Аталанты. Как минимум гарантированные 60 млн они получат. У МЮ же при всём непонимании фанатов не было особого выбора на рынке. Через год скорее всего этот парень стоил бы минимум 100 млн и конкуренция за него была бы совершенно другая
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