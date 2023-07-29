«МЮ» заплатит за Хейлунда 75+10 млн евро. «Аталанта» хотела 90 млн (The Athletic)
Трансфер Расмуса Хейлунда потенциально обойдется «Манчестер Юнайтед» в 85 млн евро.
По сведениям The Athletic, «Аталанта» получит за форварда 75 млн евро, еще 10 млн предусмотрены в качестве бонусов, зависящих от выступлений.
При этом изначально бергамаски рассчитывали на 90 млн, но в итоге удалось найти с ним компромисс.
Ранее инсайдер Фабрицио Романо написал, что «МЮ» выплатит 70 млн евро с учетом бонусов.
За 32 игры в Серии А датчанин забил 9 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Фабрицио Романо говорит о 70 млн евро с учётом бонусов, а Дэвид Орнштейн говорит о 75+10
Надеюсь, что прав всё-таки Романо, потому что 85 за этого игрока это прямо совсем-совсем много
60.
ой давайте я вам дам 80)
Как можно платить такие деньги за игрока, у которого всего один сезон в Серии А на уровне первого сезона Шомуродова в Дженоа? 🙈
Ну будем надеяться что это новый Холланд