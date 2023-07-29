Мэр Большого Манчестера о покупке «МЮ» катарцами: «Есть ли в АПЛ клубы, у которых все деньги чистые? У них связи с режимами по всему миру»

Мэр Большого Манчестера считает, что возможная покупка «МЮ» катарцами вызывает вопросы.

Сообщалось, что на «Манчестер Юнайтед» претендует группа инвесторов во главе с шейхом Джасимом бин Хамадом Аль Тани.

По мнению Энди Бернэма, в случае продажи клуба представителям Катара ситуация с правами человека в этой стране может стать причиной недовольства в Англии.

«Это такие вопросы, которые всем в эпоху АПЛ приходится решать. Я не думаю, что кто-то чувствует себя комфортно по этому поводу, и я собираюсь прямо об этом заявить.

Но АПЛ сейчас дошла до такого этапа, когда... есть ли в лиге хоть один клуб, у которого все деньги чистые? Сейчас есть связи с режимами по всему миру. Вот как сейчас обстоят дела, не так ли?» – сказал Бернэм в подкасте Global’s The News Agents.