Мэр Большого Манчестера о покупке «МЮ» катарцами: «Есть ли в АПЛ клубы, у которых все деньги чистые? У них связи с режимами по всему миру»
Мэр Большого Манчестера считает, что возможная покупка «МЮ» катарцами вызывает вопросы.
Сообщалось, что на «Манчестер Юнайтед» претендует группа инвесторов во главе с шейхом Джасимом бин Хамадом Аль Тани.
По мнению Энди Бернэма, в случае продажи клуба представителям Катара ситуация с правами человека в этой стране может стать причиной недовольства в Англии.
«Это такие вопросы, которые всем в эпоху АПЛ приходится решать. Я не думаю, что кто-то чувствует себя комфортно по этому поводу, и я собираюсь прямо об этом заявить.
Но АПЛ сейчас дошла до такого этапа, когда... есть ли в лиге хоть один клуб, у которого все деньги чистые? Сейчас есть связи с режимами по всему миру. Вот как сейчас обстоят дела, не так ли?» – сказал Бернэм в подкасте Global’s The News Agents.
Победы МЮ были не за счет владельцев, а при глэйзерах в какой то степени даже вопреки. Поэтому риторика адекватных болельщиков Юнайтед не изменится
МЮ и так сверхбогатый и мегапопулярный клуб. без всяких шейхов. а кем был Сити до Мансура? Саутгемптоном - не более.
и, глядя на них, Ньюкасл действует намного аккуратнее, и ни в каких скандалах пока не замечен.
Лучше бы Клоппа уволили
Походу у Ливерпуля сезон без опорника в составе
арабы -мс, Ньюкасл, Шеффилд,Астон вилла
Иран-эвертон
ставки-брендфорт,Брайтон
порно-вэстхэм
коррупция-тотэнхэм
американцы-челси,ливер,бормунт