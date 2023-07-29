Мэр Большого Манчестера о покупке «МЮ» катарцами: «Есть ли в АПЛ клубы, у которых все деньги чистые? У них связи с режимами по всему миру»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бизнес Глейзеры Политика Футбол

Мэр Большого Манчестера считает, что возможная покупка «МЮ» катарцами вызывает вопросы.

Сообщалось, что на «Манчестер Юнайтед» претендует группа инвесторов во главе с шейхом Джасимом бин Хамадом Аль Тани.

По мнению Энди Бернэма, в случае продажи клуба представителям Катара ситуация с правами человека в этой стране может стать причиной недовольства в Англии.

«Это такие вопросы, которые всем в эпоху АПЛ приходится решать. Я не думаю, что кто-то чувствует себя комфортно по этому поводу, и я собираюсь прямо об этом заявить.

Но АПЛ сейчас дошла до такого этапа, когда... есть ли в лиге хоть один клуб, у которого все деньги чистые? Сейчас есть связи с режимами по всему миру. Вот как сейчас обстоят дела, не так ли?» – сказал Бернэм в подкасте Global’s The News Agents.

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41 комментарий

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Любезный Коссутий
после покупки Ньюкасла, в Англии прошли только радостные демонстрации. такие жк демонстрации проведут болельщики МЮ, когда Глейзеры, наконец, свалят нахер.
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Красный чай
Раньше фанаты мю по другому говорили, а теперь если купит шейх забудут свои слова про шейхов из сити и будут говорить подобные речи. Конечно фанаты Ливерпуля будут точно так же скорее всего, но Ливерпуль шейх не купит в ближайшем будущем
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Red devi1
Ответ Красный чай
Раньше фанаты мю по другому говорили, а теперь если купит шейх забудут свои слова про шейхов из сити и будут говорить подобные речи. Конечно фанаты Ливерпуля будут точно так же скорее всего, но Ливерпуль шейх не купит в ближайшем будущем
Болельщики МЮ говорили о том, что без своих владельцев эти клубы (сити, псж, ньюкасл, челси в определенной мере) - середняки, ничего не добившиеся сами. Убери их владельцев и кем бы они сейчас были?
Победы МЮ были не за счет владельцев, а при глэйзерах в какой то степени даже вопреки. Поэтому риторика адекватных болельщиков Юнайтед не изменится
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Любезный Коссутий
Ответ Bego Yusupov
говорили потомучто у Сити и Псж нет истории а у мю есть вот почему Сити и псж называли мешок без историиа если Катарцы возьмут мю то это будет чуть правильнее
дело не в истории. МЮ и без шейхов совершал крупные покупки, и платил огромные лички, обслуживать долг хозяев, и содержал паразитов Глейзеров.
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Любезный Коссутий
Ответ Marina_Greta
Самое забавное, что когда Сити купил Мансур, фанаты МЮ поливали грязью Сити, говорили о мешках и прочем, сейчас если их купят, как они будут переобуваться?)
вы не видите очевидную разницу?
МЮ и так сверхбогатый и мегапопулярный клуб. без всяких шейхов. а кем был Сити до Мансура? Саутгемптоном - не более.
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Любезный Коссутий
Ответ Marina_Greta
Но ведь без денег тяжело быть крутым и известным клубом, ведь так? Зачем осуждать за это, тем сильнее лига и её популярность, Та же конкуренция. МЮ да, это бренд мирового масштаба, но чем больше появится таких клубов, как Сити, тем интереснее) Сейчас вот Ньюкасл намечается)
вот только методы накачивания деньгами, вызывают много вопросов.
и, глядя на них, Ньюкасл действует намного аккуратнее, и ни в каких скандалах пока не замечен.
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Writer 1
Ответ Любезный Коссутий
вот только методы накачивания деньгами, вызывают много вопросов. и, глядя на них, Ньюкасл действует намного аккуратнее, и ни в каких скандалах пока не замечен.
На самом деле первопроходец тут Абрам, ну а по поводу этих Нефте денег, на самом деле больше всех отличились Азиаты - Интер, Милан нормально так киданули, над Валенсией просто издеваются, Арабы же до такого не упадут, ибо они между собой борются за репутацию
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Назар Игорь
Вероятно срок полномочий этого мэра подходит к концу, иначе он такого бы не заявил.
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llolishe
Ответ Красный чай
Раньше фанаты мю по другому говорили, а теперь если купит шейх забудут свои слова про шейхов из сити и будут говорить подобные речи. Конечно фанаты Ливерпуля будут точно так же скорее всего, но Ливерпуль шейх не купит в ближайшем будущем
Пофиг
Лучше бы Клоппа уволили
Походу у Ливерпуля сезон без опорника в составе
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1CEMAN
Ответ Красный чай
Тут уже есть такие комментарии)
есть и адекватно объясняющие комментарии, но ты их игнорируешь. Глейзеры повесили кредит на МЮ, выкачивают бабки и реинвестируют в клуб от заработанного им бабла лишь небольшую долю. При шейхе такого скорее всего не предвидится, т. ч. разница есть и это действительно другое.
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Marina_Greta
Ответ Любезный Коссутий
вот только методы накачивания деньгами, вызывают много вопросов. и, глядя на них, Ньюкасл действует намного аккуратнее, и ни в каких скандалах пока не замечен.
Воооот! Я уже ни раз говорила, что Ньюкасл мне нравится, как действует, не тратит сотни миллионов, покупает тех, кто нужен и где проблемная позиция! Потихоньку латая дыры, состав становится все сильнее и лучше! Итог такой работы - место в ЛЧ) Ну только покупка Вуда удивила признаться честно)
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ddddan 2
по факту чуть ли не все клубы АПЛ с такими "владельцами"
арабы -мс, Ньюкасл, Шеффилд,Астон вилла
Иран-эвертон
ставки-брендфорт,Брайтон
порно-вэстхэм
коррупция-тотэнхэм
американцы-челси,ливер,бормунт
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Bego Yusupov
Ответ Любезный Коссутий
вы не видите очевидную разницу? МЮ и так сверхбогатый и мегапопулярный клуб. без всяких шейхов. а кем был Сити до Мансура? Саутгемптоном - не более.
так почему мы не можем купить Кейна? если мы супербогаты
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red hikkikomori
Ответ Ливерпуль 7
У Ливерпуля что у владельцев деньги не чистые ? 🤭😄
Ты теперь за Ливерпуль? А как же твои ники Милан757, Милан.Тэо, Милан.Тонали8 и так далее?🤣
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Barkamol Abdullaev
Ответ ddddan 2
по факту чуть ли не все клубы АПЛ с такими "владельцами" арабы -мс, Ньюкасл, Шеффилд,Астон вилла Иран-эвертон ставки-брендфорт,Брайтон порно-вэстхэм коррупция-тотэнхэм американцы-челси,ливер,бормунт
Да все по факту сказал Мэр
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1CEMAN
Ответ gangs
А что не так с глейзерами? Денег на трансферы не дают? Каждый год берут игроков за 200 или под 200, тренеров разных пробуют от именитых до ноунеймов, условные шейхи делали бы то же самое, просто у соседей лучший тренер в мире, вот и вся разница.
При этом инфраструктура клуба чахнет.
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Barkamol Abdullaev
Ответ gangs
А что не так с глейзерами? Денег на трансферы не дают? Каждый год берут игроков за 200 или под 200, тренеров разных пробуют от именитых до ноунеймов, условные шейхи делали бы то же самое, просто у соседей лучший тренер в мире, вот и вся разница.
Основном эти деньги возмутся в кредит, и долг клуба растёт. У Муфк дохрена долгов на данный момент
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KKA
Ответ Назар Игорь
Вероятно срок полномочий этого мэра подходит к концу, иначе он такого бы не заявил.
Согласен)
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#SharkTeam
Ответ Red devi1
Болельщики МЮ говорили о том, что без своих владельцев эти клубы (сити, псж, ньюкасл, челси в определенной мере) - середняки, ничего не добившиеся сами. Убери их владельцев и кем бы они сейчас были? Победы МЮ были не за счет владельцев, а при глэйзерах в какой то степени даже вопреки. Поэтому риторика адекватных болельщиков Юнайтед не изменится
юнайтеду точно также очень много дали владельцы, просто уже давно. Получить в подарок такой стадион это уже дофигища
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Красный чай
Ответ #SharkTeam
Будут заливать что про историю и типа им можно а другим все равно нельзя
Тут уже есть такие комментарии)
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Ksandvankneshas
Ответ Красный чай
Раньше фанаты мю по другому говорили, а теперь если купит шейх забудут свои слова про шейхов из сити и будут говорить подобные речи. Конечно фанаты Ливерпуля будут точно так же скорее всего, но Ливерпуль шейх не купит в ближайшем будущем
Просто Глейзеры давно достали всех фанатов МЮ , а из возможных новых владельцев только шейх остаётся норм вариантом ибо Ретклифф это тот же Глейзер только в профиль.
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Кашшай Чакырович
У всех деньги грязные ,у одних англосаксов деньги чистые !
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Bego Yusupov
Ответ Ливерпуль 7
Комментарий удален пользователем
причём тут лч скажи мне пожвлуйста история не только в лч заклюяается умник
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Ливерпуль 7
Ответ Bego Yusupov
говорили потомучто у Сити и Псж нет истории а у мю есть вот почему Сити и псж называли мешок без историиа если Катарцы возьмут мю то это будет чуть правильнее
Комментарий удален пользователем
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Bego Yusupov
Ответ Любезный Коссутий
дело не в истории. МЮ и без шейхов совершал крупные покупки, и платил огромные лички, обслуживать долг хозяев, и содержал паразитов Глейзеров.
я понимаю это дело не в мю а в руководстве
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