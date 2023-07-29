У «Зенита» 3 удара в створ за 2 тура Мир РПЛ. Только Кассьерра попадал в ворота «Пари НН» и «Ростова»

Теги Зенит Ростов Сергей Семак премьер-лига Россия Пари НН Матео Кассьерра Футбол

«Зенит» нанес лишь 3 удара в створ в чемпионате Мир РПЛ.

В 1-м туре команда тренера Сергея Семака добилась победы над «Пари НН» (2:0). В створ приходились только голевые удары нападающего Матео Кассьерры, сделавшего дубль в том матче.

Во 2-м туре «Зенит» сыграл вничью с «Ростовом» (1:1). В створ пришелся только голевой удар Кассьерры.

С учетом неточных попыток зенитовцы нанесли в общей сложности 17 ударов по воротам соперника в текущем чемпионате.

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70 комментариев

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Spartakus1984
Минус Кузяев,Вендел,и Малком,а где гений Семак?
+71
-10
+61
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Marina_Greta
Ответ Spartakus1984
Минус Кузяев,Вендел,и Малком,а где гений Семак?
Ждет новую партию бразильцев.
+45
0
+45
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Marina_Greta
Без Малкома конечно впереди у Зенита тоска.
+16
-4
+12
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Мексиканская песня
Ответ Удар Кержакова
Семак без Кузяева, Родригао, Вендела и Малкома уже взял суперкубок, победил НН, Ахмат и сыграл вничью с Ростовом. Понимаю это не победа над Оренбургом и Краснодар в 1 мяч, но всё равно не плохо.
Валера без полкоманды обыграл Зенит.
+15
-5
+10
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Александр Коларов
Эффект ерохинабакаева
+7
0
+7
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hulk&boloto
Ответ OldRedWhite
Скорее уж без Кузяева !
Без обоих! Щас, если Клаудиньо уйдет, наконец то Семак докажет)
+6
0
+6
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OldRedWhite
Ответ Marina_Greta
Без Малкома конечно впереди у Зенита тоска.
Скорее уж без Кузяева !
+5
0
+5
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Мексиканская песня
Ответ .фигляр.
тоска не без Малкома, а без нападающих
Что мало скупили? Тюкавина надо?
+6
-2
+4
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Удар Кержакова
Ответ Мексиканская песня
Сейчас.
Так ничья же. Кого он обыграл?
+4
0
+4
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Marina_Greta
Если так дальше и пойдёт, впервые за последние годы РПЛ можно смотреть ради интриги, а не розыгрыш с 2 по 16 место!
+4
-1
+3
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Marina_Greta
Ответ OldRedWhite
Скорее уж без Кузяева !
Да там и Кузя и Вендел, уберите сейчас у любого клубах 3 игрока основы системообразующих в основном, проблемы будут и большие) У Зенита все таки скамейка какая никакая есть, я как представила такое с ЦСКА - аж потемнело в глазах.
+3
0
+3
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Marina_Greta
Ответ Михаил Хромаков
пока особо очков не теряли... а выезд в Ростов да еще и с играми на кубок на неделе - один из самых сложных
Да никто не спорит, я так, чисто гипотетически предположла, в реальности все конечно может быть иначе и Зенит нащупает игру и наберет ход) Просто очень хочется интриги, уж поймите меня правильно 😊
+3
0
+3
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Удар Кержакова
Ответ Мексиканская песня
Валера без полкоманды обыграл Зенит.
Когда?
+4
-1
+3
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Marina_Greta
Ответ .фигляр.
тоска не без Малкома, а без нападающих
Ну Кассьера начал забивать вроде, но все таки, не то пальто. Вдруг он наконец-то нашел свою игру и хоть на малую часть сможет Малкома заменить)
+2
0
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OldRedWhite
Ответ Marina_Greta
Да там и Кузя и Вендел, уберите сейчас у любого клубах 3 игрока основы системообразующих в основном, проблемы будут и большие) У Зенита все таки скамейка какая никакая есть, я как представила такое с ЦСКА - аж потемнело в глазах.
Уж лучше пусть останется Клаудиньо , хотя бы на сезон !
На кого смотреть то будетем !
На Ерохина , прости Господи ?
+2
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belikovda.90
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Ответ Spartakus1984
Минус Кузяев,Вендел,и Малком,а где гений Семак?
Видимо, в атаке Спартака божат Игнатьевы, а не уголовник из Нидерландов
+2
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.фигляр.
тоска не без Малкома, а без нападающих
+2
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.фигляр.
Ответ Мексиканская песня
Совесть продали.
ну да, мексиканцам
+2
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a2wai
Интересно, как быстро Дзюба вернется в Питер?)
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Nick Crosier
Ну и?
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Новый тренер ФК Спартак
звучит по гегемонски
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Marina_Greta
Ответ OldRedWhite
Уж лучше пусть останется Клаудиньо , хотя бы на сезон ! На кого смотреть то будетем ! На Ерохина , прости Господи ?
Тут согласна, итак все меньше игроков высокого класса... скоро вообще такими темпами будем дворовый футбол наблюдать...
+1
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.фигляр.
Ответ Marina_Greta
Ну а как же Кержаков?)Первое,что и на память приходит,если вы просто давно) Аршавин все таки не форвард)
))
...по мне - последне_приличные - это Дзюба с Азмуном... ...а Арш- да, как и Малком...
+1
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.фигляр.
Ответ Marina_Greta
Ну Кассьера начал забивать вроде, но все таки, не то пальто. Вдруг он наконец-то нашел свою игру и хоть на малую часть сможет Малкома заменить)
смешно)+
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Groznyi2024
Ответ OldRedWhite
Уж лучше пусть останется Клаудиньо , хотя бы на сезон ! На кого смотреть то будетем ! На Ерохина , прости Господи ?
Причем Ерохин вышел в старте в ГОСТЕВОМ МАТЧЕ С РОСТОВОМ. Это не просто нет выхода, это вообще нет выхода. Следующий шаг из дубля кого-то тащить
+1
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