У «Зенита» 3 удара в створ за 2 тура Мир РПЛ. Только Кассьерра попадал в ворота «Пари НН» и «Ростова»
«Зенит» нанес лишь 3 удара в створ в чемпионате Мир РПЛ.
В 1-м туре команда тренера Сергея Семака добилась победы над «Пари НН» (2:0). В створ приходились только голевые удары нападающего Матео Кассьерры, сделавшего дубль в том матче.
Во 2-м туре «Зенит» сыграл вничью с «Ростовом» (1:1). В створ пришелся только голевой удар Кассьерры.
С учетом неточных попыток зенитовцы нанесли в общей сложности 17 ударов по воротам соперника в текущем чемпионате.
На кого смотреть то будетем !
На Ерохина , прости Господи ?
...по мне - последне_приличные - это Дзюба с Азмуном... ...а Арш- да, как и Малком...