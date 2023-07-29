У «Зенита» 3 удара в створ за 2 тура Мир РПЛ. Только Кассьерра попадал в ворота «Пари НН» и «Ростова»

«Зенит» нанес лишь 3 удара в створ в чемпионате Мир РПЛ.

В 1-м туре команда тренера добилась победы над « » (2:0). В створ приходились только голевые удары нападающего , сделавшего дубль в том матче.

Во 2-м туре « » сыграл вничью с « » (1:1). В створ пришелся только голевой удар Кассьерры.

С учетом неточных попыток зенитовцы нанесли в общей сложности 17 ударов по воротам соперника в текущем чемпионате.