Пеп Гвардиола: «Саудовская Аравия изменила трансферный рынок. Это не угроза, а реальность»

Теги Криштиану Роналду Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола высшая лига Саудовская Аравия Рияд Марез Футбол

Пеп Гвардиола отметил, что Саудовская Аравия повлияла на трансферный рынок.

«Саудовская Аравия изменила [трансферный] рынок. Несколько месяцев назад, когда Роналду был единственным, кто ушел, никто не думал, что в саудовской лиге будет играть так много топ-футболистов.

В будущем их будет больше, поэтому клубы должны быть в курсе того, что происходит. Марез получил невероятное предложение, поэтому мы не могли сказать «не делай этого».

Речь не об угрозе, это реальность. Они хотят создать сильную лигу. Пока у них есть такая возможность. АПЛ потратила больше, чем другие, потому что организация Премьер-лиги лучше, а трансляции и спонсоры генерируют больше, чем в других лигах, поэтому клубы могут тратить то, что у них есть.

Не знаю, как долго продержится саудовская лига, но есть ощущение, что они останутся. Футболисты хотят использовать возможность, поиграть в этой лиге. И они могут это сделать», – сказал тренер «Манчестер Сити».

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36 комментариев

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noti22
Саудовцы пока не купили ни одного защитника за 50+ млн, так что пока не такие уж мешки
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soyznik
Ответ werowolf-gears
Всю дикую чехарду с гигантскими массовыми переплатами начал челси в 2003
вы хотели сказать мадридский Реал времён первого галактикО.
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instasamka
Ответ noti22
Саудовцы пока не купили ни одного защитника за 50+ млн, так что пока не такие уж мешки
Как и не выиграли Требл играя в самой сложной лиге мира! (Или в случае с Пепом АПЛ перестаёт быть топом) и да МЮ потратили столько же, а толку?!
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Tiestorzn17
Ответ werowolf-gears
Всю дикую чехарду с гигантскими массовыми переплатами начал челси в 2003
То что делал Абрамович в нулевых за 10 лет до него проворачивал Перес.
Поэтому Реал был и будет первым мешком в истории футбола.
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Ман Сити
Ответ Kanan Jarrus
блин, тоже самое было и когда проект сити возник с миллионными тратами
Учи историю: первый мешок был маню, именно для них придумали выражение "денежный мешок - moneybags"
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Kanan Jarrus
блин, тоже самое было и когда проект сити возник с миллионными тратами
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instasamka
А вообще саудовцы вне всякой юрисдикции получается! Уефа им не указ, европейский футбол для них фигня, они будут слушать только Инфантино и ФИФА но если тот начнёт выпендриваться урежут все финансирование и лысый пойдёт по миру с протянутой рукой, а никто не собирается давать столько денег на футбол в кризис. Им придётся обращаться в клубы, а с Реалом, Барсой и Ювентусом отношения уже испорчены! Остаётся держаться за АПЛ (что и случилось с Суперлигой)
Мда арабы нагнули весь футбольный мир!
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Висита Эльмурзаев
Ответ werowolf-gears
Всю дикую чехарду с гигантскими массовыми переплатами начал челси в 2003
Челси бил рекорды покупая Зидана, Фигу, Роналдо и т.д? напомним хоть 1 рекорд который установил Челси в 2003?
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werowolf-gears
Ответ Kanan Jarrus
блин, тоже самое было и когда проект сити возник с миллионными тратами
Всю дикую чехарду с гигантскими массовыми переплатами начал челси в 2003
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Personology Center
Ответ da0s
А в реальности это пузырь
Или в пузырности это реал! )
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Marina_Greta
Ответ noti22
Саудовцы пока не купили ни одного защитника за 50+ млн, так что пока не такие уж мешки
Тем не менее, сколько уже ушло туда хороших игроков, какие еще в Европе спокойно могли играть на топ уровне.
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Galym Muratuly
Ответ Ливерпуль 7
Фабиньо не топ игрок ?
уже нет...Прошлый год центр полузащиты он провалил
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Marina_Greta
Ответ TheFrosty
Пеп Гвардиола: «Арабские Эмираты изменили трансферный рынок. Шейхи позволили мне выиграть АПЛ и ЛЧ»
Деньги деньгами, но Пеп крутой коуч и его Барселона и тики-така навсегда будет как урок игры в футбол. Да кто без денег выиграл требл? Покажите мне? Хорошему тренеру - хорошие возможности. Или вы думаете, приведете условного Слуцкого в Ситт с темте деньгами он будет треблы брать?
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instasamka
Ответ Анатолий Нагорный
Пожалуйста,не пой больше !
Тооооолькоооо, рюмка водки на столееее!!! Буду петь!
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#SharkTeam
Ответ noti22
Саудовцы пока не купили ни одного защитника за 50+ млн, так что пока не такие уж мешки
Холодильник за сотку даже они не додумаются взять
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Профессор из Кобхэма
Ответ noti22
Саудовцы пока не купили ни одного защитника за 50+ млн, так что пока не такие уж мешки
Зато у них зарплаты такие, что намного хуже.
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Кашшай Чакырович
АПЛ потратила больше всех поэтому она лучшая,скорее она лучшая потому что потратила больше всех и толстосумы привезли туда миллиарды ,потрать столько на Ла лигу ,Ла лига бы вообще в космос улетела от АПЛ ,по еврокубках даже сейчас 36-15 в пользу Ла лиги ))
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Ann Tretiakova
ну хоть один нормальный комментарий, а то все плачут только...но когда брса,реал ,мю, мс ,челси делают покупки за большие деньги...никто не говорит ..о боже,как же так.
думаю все в выигрыше! много клубов могут продать своих игроков по цене выше рынка ,сами игроки получат хороший контракт
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Marina_Greta
Все таки я думаю, в отличие от Китая, саудиты потянут дальше привозить отличных игроков в свою лигу, будет любопытно посмотреть через год другой, что станет с лигой.
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Stewart D.
Ответ noti22
Саудовцы пока не купили ни одного защитника за 50+ млн, так что пока не такие уж мешки
а ты зп видел у игроков ?
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Ман Сити
Ответ noti22
Саудовцы пока не купили ни одного защитника за 50+ млн, так что пока не такие уж мешки
И пока-что не купили ни одного привозилу вроде Ван дейка за 90 или Магваера за 90
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Человек1991
Большинство трансферов Лиги Аравии это по религиозным соображениям и игроки сдавшие после 30 лет, и 40 летний Роналду, который сейчас даже не в топ 1000 лучших футболистов мира)) Мальком пока что самый топовый трансфер Аравии , прошлый сезон 30 игр 26 голов 10 голевых , топ 20 в мире по системе гол+пас , а в среднем за матч топ 5 мира вместе с Месси, Мбаппе и Холландом, но конечно позор что он повёлся на бабки и в расцвете сил перешёл из РПЛ чемпа топ 10 мира в Аравию которая даже не в топ 40.
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TheFrosty
Ответ Marina_Greta
Состав Интера был силен в тот момент, чему удивляться?
Лул, силен. Ты бы хоть стоимость состава загуглила.
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Пацанчик реальный
Ответ Marina_Greta
Состав Интера был силен в тот момент, чему удивляться?
Ну тогда почему ни до,ни после Моуриньо Интер ни разу даже до финала не добирался?(я про то что было лет 6-7 до него и про то,что было лет 6-7 после него)!
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#SharkTeam
Ответ Пацанчик реальный
Ну тогда почему ни до,ни после Моуриньо Интер ни разу даже до финала не добирался?(я про то что было лет 6-7 до него и про то,что было лет 6-7 после него)!
а почему моур не смог с реалом, челси, манЮ?
Так бывает. И Моратти хорошо вложился в то время
Как раз после моура вливать в Интер практически перестали, потом еще и китайцам слили, уже не помню когда
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