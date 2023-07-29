Пеп Гвардиола: «Саудовская Аравия изменила трансферный рынок. Это не угроза, а реальность»

Пеп Гвардиола отметил, что Саудовская Аравия повлияла на трансферный рынок.

«Саудовская Аравия изменила [трансферный] рынок. Несколько месяцев назад, когда Роналду был единственным, кто ушел, никто не думал, что в саудовской лиге будет играть так много топ-футболистов.

В будущем их будет больше, поэтому клубы должны быть в курсе того, что происходит. Марез получил невероятное предложение, поэтому мы не могли сказать «не делай этого».

Речь не об угрозе, это реальность. Они хотят создать сильную лигу. Пока у них есть такая возможность. АПЛ потратила больше, чем другие, потому что организация Премьер-лиги лучше, а трансляции и спонсоры генерируют больше, чем в других лигах, поэтому клубы могут тратить то, что у них есть.

Не знаю, как долго продержится саудовская лига, но есть ощущение, что они останутся. Футболисты хотят использовать возможность, поиграть в этой лиге. И они могут это сделать», – сказал тренер «Манчестер Сити».