Рашевский о криптовалюте: «За этим будущее – в ближайшие 10 лет бумажные деньги исчезнут»
Дмитрий Рашевский считает, что криптовалюта вытеснит бумажные деньги из оборота.
– Вы занимаетесь криптовалютой. Как пришли к этому?
– Я не профессионал, просто интересно. Считаю, что за этим будущее – и в ближайшие десять лет бумажные деньги исчезнут.
– Вы уже зарабатываете на этом?
– Вкладываюсь, но немного, потому что сейчас нестабильный рынок. Самое лучшее вложение – это вложение в себя, как говорится. А это направление – просто эксперименты с финансами. Получаю опыт: как растет рынок, в какой момент лучше купить или продавать. Да и вложения небольшие, когда можно рисковать, – сказал нападающий «Динамо».
У меня исчезли деньги.