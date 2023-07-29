Рашевский о криптовалюте: «За этим будущее – в ближайшие 10 лет бумажные деньги исчезнут»

Дмитрий Рашевский считает, что криптовалюта вытеснит бумажные деньги из оборота.

– Вы занимаетесь криптовалютой. Как пришли к этому?

– Я не профессионал, просто интересно. Считаю, что за этим будущее – и в ближайшие десять лет бумажные деньги исчезнут.

– Вы уже зарабатываете на этом?

– Вкладываюсь, но немного, потому что сейчас нестабильный рынок. Самое лучшее вложение – это вложение в себя, как говорится. А это направление – просто эксперименты с финансами. Получаю опыт: как растет рынок, в какой момент лучше купить или продавать. Да и вложения небольшие, когда можно рисковать, – сказал нападающий « ».