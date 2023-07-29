Рашевский о криптовалюте: «За этим будущее – в ближайшие 10 лет бумажные деньги исчезнут»

Теги КХЛ Динамо деньги Дмитрий Рашевский Хоккей

Дмитрий Рашевский считает, что криптовалюта вытеснит бумажные деньги из оборота.

– Вы занимаетесь криптовалютой. Как пришли к этому?

– Я не профессионал, просто интересно. Считаю, что за этим будущее – и в ближайшие десять лет бумажные деньги исчезнут.

– Вы уже зарабатываете на этом?

– Вкладываюсь, но немного, потому что сейчас нестабильный рынок. Самое лучшее вложение – это вложение в себя, как говорится. А это направление – просто эксперименты с финансами. Получаю опыт: как растет рынок, в какой момент лучше купить или продавать. Да и вложения небольшие, когда можно рисковать, – сказал нападающий «Динамо». 

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16 комментариев

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Кирилл.С-Пб
Крипта вообще ничем кроме спроса не обеспечена. Сегодня коин 20000, а завтра на него сигарет не купишь. Эксперт)))
+14
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+8
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Melnikov1968
Что будет через десять лет, не предсказал бы и Далай Лама. А слушать хоккеиста, это просто смешно.
+11
-4
+7
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FC KARHU
А что эта спортивная новость делает на нашем РБК-сайте?))
+6
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+5
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Anti2
Ответ Кирилл.С-Пб
Крипта вообще ничем кроме спроса не обеспечена. Сегодня коин 20000, а завтра на него сигарет не купишь. Эксперт)))
Крипта обеспечена технологией которая она представляет. Ты лучше скажи чем бумажные деньги обеспечены?) Ничем, только лишь консенсусом.
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иц а мэн
криптовалюта это скам гоев
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Anton Kuznetsov
их и без крипты сейчас мало. причем здесь это
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Сергей Павлов
Я видимо уже в будущем.
У меня исчезли деньги.
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Hola Hola
Странное противопоставление - крипта/бумажные деньги. Видимо, он фиатные деньги имел в виду, которые тоже могут быть электронными. И лично я не думаю, что они полностью исчезнут в ближайшие 10 лет.
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Водяра
Ещё один «Кержаков» и «Малкин».
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Нерусский
чувак по моему путает безналичные деньги (переводы, оплаты, электронные кошельки) с криптовалютой
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Rumov
Мой прогноз-через 10 лет бумажные деньги останутся, а болтуны рашевские исчезнут.
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88x22
Ответ Кирилл.С-Пб
Крипта вообще ничем кроме спроса не обеспечена. Сегодня коин 20000, а завтра на него сигарет не купишь. Эксперт)))
Эльвира Сахипзадовна, мы вас узнали! :)
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Garikus89
Ответ Кирилл.С-Пб
Крипта вообще ничем кроме спроса не обеспечена. Сегодня коин 20000, а завтра на него сигарет не купишь. Эксперт)))
Любая валюта обеспечена только спросом, уже давно бакс от золота открепили. Если завтра, условно, от доллара откажется процентов 80 всех стран в мире, ты тоже за косарь будешь пачку сигарет покупать)
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Рекорд в наших сердцах
Ответ Сергей Павлов
Я видимо уже в будущем. У меня исчезли деньги.
Я родился в будущем. У меня их никогда и не было
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