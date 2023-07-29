Серхио Перес о сходе: «Хэмилтон просто врезался в меня»
Пилот «Ред Булл» Серхио Перес прокомментировал свой сход с дистанции спринта перед Гран-при Бельгии.
По словам Переса, причиной потери сразу нескольких позиций и схода с дистанции стало столкновение с Льюисом Хэмилтоном, в результате которого на болиде «Ред Булл» был пробит один из боковых понтонов.
Стюарды, рассмотрев обстоятельства инцидента, оштрафовали Хэмилтона на 5 секунд.
«Льюис просто врезался в меня, чуть ли не целиком снес мне всю правую часть болида. В результате чего мы потеряли фактически всю прижимную силу. К сожалению, из-за этого мы сегодня не смогли заработать очки», – рассказал Перес.
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