Серхио Перес о сходе: «Хэмилтон просто врезался в меня»

Теги Гран-при Бельгии Льюис Хэмилтон Ред Булл Формула-1 Мерседес Серхио Перес Авто

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес прокомментировал свой сход с дистанции спринта перед Гран-при Бельгии.

По словам Переса, причиной потери сразу нескольких позиций и схода с дистанции стало столкновение с Льюисом Хэмилтоном, в результате которого на болиде «Ред Булл» был пробит один из боковых понтонов.

Стюарды, рассмотрев обстоятельства инцидента, оштрафовали Хэмилтона на 5 секунд.

«Льюис просто врезался в меня, чуть ли не целиком снес мне всю правую часть болида. В результате чего мы потеряли фактически всю прижимную силу. К сожалению, из-за этого мы сегодня не смогли заработать очки», – рассказал Перес.

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22 комментария

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Serge Vendino
Ответ Hans_Zimmer
Зачем ты смещаешься на траекторию, которая уже занята?
Кто впереди, тот может выбирать удобную траекторию
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Мадина Уйгурова
Ответ hypnotoad94
И даже кусок крыла от Мерса не отвалился, со скоростью проблемы, но какая-то неубиваемая машина вышла, второй год бросается в глаза)
третий. в 2021 году после краш теста от Макса, Льюис со сломанным антикрылом штамповал лучшие круги в Саудовской Аравии))))
+7
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Babalu
Перес ещё до столкновения начал терять скорость поэтому Льюис и атаковал его
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Le Chan
Ответ alex1382
А тут некоторые сектанты вопят про то , что превозмогатель самый чистый гонщик
Машину сорвало на мокрой трассе штраф можно дать,но голландской принцессе бы точно не дали.
Хэм один из самых чистых гонщиков из нынешнего состава как бы у тебя не припекало
+11
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hypnotoad94
И даже кусок крыла от Мерса не отвалился, со скоростью проблемы, но какая-то неубиваемая машина вышла, второй год бросается в глаза)
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Be_Fun
оо, левайсоботы с мультиакками активизировались, я даже скучал
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alex1382
Ответ Hans_Zimmer
Зачем ты смещаешься на траекторию, которая уже занята?
там же едет сам "сэр превозмогатель". Пересу надо было в гравий сворачивать, чтобы уступить месту угнетённому БЛМщику
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alex1382
Ответ Денис Андреев
Чудик, ты хоть понимаешь какую ересь несёшь? Или ты уже забыл Италию 2021?
чудик, а ты забыл Сильвер 2021?
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Мадина Уйгурова
Ответ Igor T.
Если за такое на мокрой трассе штрафы давать, то получается, вообще нельзя бороться? Только на прямых с ДРС проезжать
бороться то можно, но Льюис скосплеил Шумахера в его борьбе с Вильнёвым, тупо "боднул" Перца
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Кирилл Конопельченко
Он просто пытался выжать тебя из болида и поменяться места. Но что-то пошло не так.
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alex1382
Ответ Le Chan
Машину сорвало на мокрой трассе штраф можно дать,но голландской принцессе бы точно не дали. Хэм один из самых чистых гонщиков из нынешнего состава как бы у тебя не припекало
чудик, ты хоть пониманиешь какую ересь несёшь? Или ты уже забыл Бразилию 2022?
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alex1382
Ответ Le Chan
Огласите пожалуйста весь список Потому что по каждому случаю мне отвечать жалко времени
какой список? В Бразилии Макс получил штаф 5 сек. Вот тебе и весь список. Ну а про чистую борьбу превозмогателя, устанешь перечислять все его выпиливания соперников
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Igor T.
Если за такое на мокрой трассе штрафы давать, то получается, вообще нельзя бороться? Только на прямых с ДРС проезжать
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Le Chan
Ответ alex1382
чудик, ты хоть пониманиешь какую ересь несёшь? Или ты уже забыл Бразилию 2022?
Огласите пожалуйста весь список
Потому что по каждому случаю мне отвечать жалко времени
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MinkoffS
Ответ Babalu
Перес ещё до столкновения начал терять скорость поэтому Льюис и атаковал его
Ты адекватное? Перес висел на хвосте у Гасли, когда твой властелин в него въехал.
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