Серхио Перес о сходе: «Хэмилтон просто врезался в меня»

Пилот «Ред Булл» прокомментировал свой сход с дистанции спринта перед .

По словам Переса, причиной потери сразу нескольких позиций и схода с дистанции стало столкновение с , в результате которого на болиде « » был пробит один из боковых понтонов.

Стюарды, рассмотрев обстоятельства инцидента, оштрафовали Хэмилтона на 5 секунд.

«Льюис просто врезался в меня, чуть ли не целиком снес мне всю правую часть болида. В результате чего мы потеряли фактически всю прижимную силу. К сожалению, из-за этого мы сегодня не смогли заработать очки», – рассказал Перес.

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