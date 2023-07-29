Роберто считает «Барсу» сильнее «Реала»: «У нас лучший состав в мире. Можем бороться за все трофеи»

Хавбек «Барселоны» Серджи Роберто считает состав своей команды лучшим в мире.

– «Барса» сильнее « »?

– Как по мне, у нас лучший состав в мире. Мы можем бороться за все трофеи. Мы уже выиграли . В Лиге чемпионов мы выступили не очень хорошо.

Я полностью уверен в футболистах. У нас очень хороший состав, и если кто-то придет, ему будут рады, – сказал футболист «Барсы».