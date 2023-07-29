Роберто считает «Барсу» сильнее «Реала»: «У нас лучший состав в мире. Можем бороться за все трофеи»
Хавбек «Барселоны» Серджи Роберто считает состав своей команды лучшим в мире.
– «Барса» сильнее «Реала»?
– Как по мне, у нас лучший состав в мире. Мы можем бороться за все трофеи. Мы уже выиграли Ла Лигу. В Лиге чемпионов мы выступили не очень хорошо.
Я полностью уверен в футболистах. У нас очень хороший состав, и если кто-то придет, ему будут рады, – сказал футболист «Барсы».
– Марио Балотелли
Сити и Бавария.
Комплексы мчк)
игроки Реала будут играть на своих профильных позициях и думаю что у бчк будут проблемы,если анчелоти не начудит.