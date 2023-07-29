Роберто считает «Барсу» сильнее «Реала»: «У нас лучший состав в мире. Можем бороться за все трофеи»

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига Серджи Роберто Футбол

Хавбек «Барселоны» Серджи Роберто считает состав своей команды лучшим в мире.

– «Барса» сильнее «Реала»?

– Как по мне, у нас лучший состав в мире. Мы можем бороться за все трофеи. Мы уже выиграли Ла Лигу. В Лиге чемпионов мы выступили не очень хорошо.

Я полностью уверен в футболистах. У нас очень хороший состав, и если кто-то придет, ему будут рады, – сказал футболист «Барсы».

Материалы по теме

20 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vikeif
«Моя любимая вдохновляющая история за всю историю футбола, это когда «Барселона» отставала от «Реала» на 6 кубков ЛЧ, затем они начали строить команду мечты, нашли «лучших полузащитников в истории», нашли «лучшего игрока в истории». Теперь, они отстают на 8».

– Марио Балотелли
+37
-3
+34
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lina
Это до первой Баварии 😅
+26
-3
+23
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bek Abdukadirov
В женском футболе да
+17
-2
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
bel01
В отличие от многих предыдущих лет, прямо сейчас ни у Барсы, ни у Мадрида - не лучшие составы в мире.
Сити и Бавария.
+10
-4
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Brigande
Ответ Vikeif
«Моя любимая вдохновляющая история за всю историю футбола, это когда «Барселона» отставала от «Реала» на 6 кубков ЛЧ, затем они начали строить команду мечты, нашли «лучших полузащитников в истории», нашли «лучшего игрока в истории». Теперь, они отстают на 8». – Марио Балотелли
Ахаха , не плох Марио . Если б еще год подождал бы с этой фразой , то было бы 9)
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jadie James
Визуально кто-нибудь знает этого Роберто?
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
IGROCHISHKA WANTS COOKIES
и тут бавария снова с Барсой в группе
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Born is the King
Бавария знает,что игроки Барсы дают интервью без их позволения?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Panurge From hell
Ответ bel01
В отличие от многих предыдущих лет, прямо сейчас ни у Барсы, ни у Мадрида - не лучшие составы в мире. Сити и Бавария.
у Баварии в нападении много брёвен.И почти вся полузащита держится на Киммихе.Только защита Баварии прям лучше укомплектована,чем у Барселоны с Реалом.Пока Тухелю не хватило гениальности болтать прессе,как его не устраивает Упамекано или Дэвис))
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
madrilenos
Ответ bel01
В отличие от многих предыдущих лет, прямо сейчас ни у Барсы, ни у Мадрида - не лучшие составы в мире. Сити и Бавария.
Сити ок, но Бавария?
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
войд
Вечно вторые опять говорят про хозяина
Комплексы мчк)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jadie James
Не говори ну
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
osipovdmitry
Так говорит, как будто в прошлой розыгрыше ЛЧ не участвовали)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Геннадий Чеботарев
состав однозначно лучше у Реала во всех линиях. тренер ,конечно Хави это не тренер,но и его хватало,что бы анчелоти отыметь. но сейчас все
игроки Реала будут играть на своих профильных позициях и думаю что у бчк будут проблемы,если анчелоти не начудит.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
red hikkikomori
Ответ Сикарио
Это их капитанишка?))
Сложный вопрос, у них там куча капитанов-ноунеймов) Даже Друзь не факт что разберётся
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
BaldFraud
Ответ bel01
В отличие от многих предыдущих лет, прямо сейчас ни у Барсы, ни у Мадрида - не лучшие составы в мире. Сити и Бавария.
Сити распродается же.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий