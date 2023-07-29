«МЮ» и «Аталанта» согласовали трансфер Хейлунда за 70 млн евро с учетом бонусов

Теги Аталанта Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы деньги Расмус Хейлунд Фабрицио Романо Футбол

Расмус Хейлунд в ближайшее время перейдет в «Манчестер Юнайтед».

Инсайдер Фабрицио Романо заявил, что манкунианцы договорились с «Аталантой» о трансфере форварда. Бергамаски выручат около 70 млн евро с учетом бонусов.

В течение суток стороны, как ожидается, оформят соответствующие документы.

20-летний датчанин заключит с «МЮ» контракт на пять лет – его условия были согласованы 10 дней назад. Нападающий хотел перейти только в эту команду.

Со статистикой выступлений Хейлунда можно ознакомиться здесь.

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65 комментариев

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Streetbor
вот умеют в МЮ торговаться. Сколько у них просят всегда столько и отдадут Маунт, Антони, Онана теперь и этот чел с одним сезоном 😁 Клубам продавцам приятно иметь дело с такими бгг
+59
-17
+42
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TiGra
Ответ Streetbor
вот умеют в МЮ торговаться. Сколько у них просят всегда столько и отдадут Маунт, Антони, Онана теперь и этот чел с одним сезоном 😁 Клубам продавцам приятно иметь дело с такими бгг
По Маунту хорошо сторговались.
Антони - да, лютая переплата.
Онана - норм цена, жаль, что не в прошлом году подписали свободным агентом, но объяснимо.
+26
-4
+22
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Marina_Greta
Ответ Николай Васильков
Комментарий удален модератором
Молод, талантлив, когда давали играть и шансы, забивал, покупка конечно рискованная, но если он раскроется, все забудут за ценник)
+13
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+13
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Бенисио Дель Пьеро
Насколько же сейчас кризисная позиция чистого нападающего, что клубам приходится. платить по 70-80 миллионов за котов в мешке. И это давняя традиция. Наполи точно так же заплатил за Осимхена 80 миллионов и повезло, что он заиграл. Печальная тенденция на самом деле. Либо так, либо брать уже готовых, но возрастных, как сделала Барселона с Левандовски. Реал даже не стал искать замену Бензема. Ведь надо платить 100-150 за того же Осимхена или Кейна. Не знаю, кто виноват, что чистых топовых цн сейчас так мало. Быть может Гвардиола со своими инвертированными вингерами и несколькими ложными девятками за матч ? Сейчас гораздо больше таких игроков как Феликс, Дибала и Хаверц, которые вроде универсалы, но и где им лучше играть совсем не ясно. Думаю это тема для полноценной экспертной статьи на Спортсе
+14
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TiGra
Ну что ж, Фреда на Амрабата поменять осталось, сплавить может еще Донни и Марсика.
Ну и ждем начало сезона. Прогресс Хейлунда - лично для меня главная интрига на данный момент.
+10
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+8
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Marina_Greta
Ценник конечно завышенный, но таковы реалии современного рынка + МЮ переплатить может частенько.
Парнишке удачи, может и выстрелить!
+10
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+7
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Покерный Футбол
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Насколько же сейчас кризисная позиция чистого нападающего, что клубам приходится. платить по 70-80 миллионов за котов в мешке. И это давняя традиция. Наполи точно так же заплатил за Осимхена 80 миллионов и повезло, что он заиграл. Печальная тенденция на самом деле. Либо так, либо брать уже готовых, но возрастных, как сделала Барселона с Левандовски. Реал даже не стал искать замену Бензема. Ведь надо платить 100-150 за того же Осимхена или Кейна. Не знаю, кто виноват, что чистых топовых цн сейчас так мало. Быть может Гвардиола со своими инвертированными вингерами и несколькими ложными девятками за матч ? Сейчас гораздо больше таких игроков как Феликс, Дибала и Хаверц, которые вроде универсалы, но и где им лучше играть совсем не ясно. Думаю это тема для полноценной экспертной статьи на Спортсе
Хитрый план от Гвардиолы. Сделать эту позицию вторичной,а потом забрать себе ЦН номер один сейчас. Хитрый лысый шарлатан.
+5
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+5
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ОлегГуннар
Добро пожаловать в клуб. Позиция позарез нужная, не знаю сколько потребуется времени на адаптацию, но на парня будут большие надежды.
+4
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Человек1991
Холланд VS Хёйланд
+4
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madaev
Ответ Альберт Сафиуллин
С каких пор за ноунеймов по 70кк отваливают?
С поры таких же денег за Марсьяля
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Vlados 86
Чел с 9 голами в серии А, ничем вообще не примечательный. Умеет же Аталанта продавать.
+3
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#SharkTeam
Ответ Альберт Сафиуллин
С каких пор за ноунеймов по 70кк отваливают?
это ж манЮ, там это обычное дело
+9
-7
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Bishkek Reds
Ответ Streetbor
вот умеют в МЮ торговаться. Сколько у них просят всегда столько и отдадут Маунт, Антони, Онана теперь и этот чел с одним сезоном 😁 Клубам продавцам приятно иметь дело с такими бгг
За Маунта предлагали 75 млн. Байки не рассказывай, хейтер
+12
-10
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avalanch
Ответ Marina_Greta
Ну тут уже смотрите ситуацию со стороны Аталанты, они выставили ценник - хотите берите, хотите нет, МЮ значит действительно нуждается в нём, раз не переключился на того же Кейна, да Гонсало Рамуш как вариант) Знаете, я уже не удивляюсь этим ценникам, натерпелась.. Как фанатка Челси, мне хватило Торреса, Лукаку, Морату... Да все началось с тех же Энди Кэролла и прочих)
оо болельщица Челси , мое почтение ) ну вот у нас Джексон тоже за полсезона забил 12 голов ,а стоил в два раза меньше. по мне пока он жесть какая переплата . но посмотрим
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MU4evainmyheart!!!
Есть свой лысый шарлатан, есть свой Хойлунд. Осталось волосы Фернандеша перекрасить в рыжий и вперёд за треблом!))
Надеюсь, выстрелит этот паренёк. Жду с нетерпением начала сезона!
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Андрей Тишкович
Ахах все так распереживались за чужое бабло плевать сколько и за кого лишь бы тренеру подошло и был результат
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Red-Devil_Fan
Ответ Streetbor
вот умеют в МЮ торговаться. Сколько у них просят всегда столько и отдадут Маунт, Антони, Онана теперь и этот чел с одним сезоном 😁 Клубам продавцам приятно иметь дело с такими бгг
Устал отвечать таким как ты. Ты посмотри историю трансфера. Там требовали сначалв 100 потом 80. Ну почему такие никчемные как ты всегда комменты пишут.
И даже если Аталанта не снизила цену, за 80 МЮ должен был брать его. Потому что ЦН сейчас на рынке нету.
Такие как ты, работают,пашут за 50_60 тыс и тратят свою жизнь на гроши, Но умеют грамотно везти переговоры на Миллионных рынках)))
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Альберт Сафиуллин
С каких пор за ноунеймов по 70кк отваливают?
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Marina_Greta
Ответ Vlados 86
Чел с 9 голами в серии А, ничем вообще не примечательный. Умеет же Аталанта продавать.
Вот я посмотрю на всех, кто негативно пишет с когда он 20+ положит) В МЮ партнеры сильнее, стиль ЭТХ вполне подходит)
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TiGra
Ответ gangs
Прижимистые глейзеры (по нытьям фанов) которые якобы грабят клуб, должны были по идее торговаться до последней копейки но на деле им денег на трансферы вообще не жалко. Несостыковчка, однако.
Конченные жадные владельцы совсем не исключают, а в данном случае и нанимают, откровенно хреновый менеджмент.
Это не несостыковочка, а подгон вами отдельных обстоятельств под какой-то желаемый вердикт. С реальностью эта цепочка никакой связи не имеет)
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red hikkikomori
Ответ Альберт Сафиуллин
С каких пор за ноунеймов по 70кк отваливают?
С тех пор как Наполи купил Осимхена за 70 млн евро)
+2
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Человек1991
Хёйланд прошлый сезон 35 игр 16 голов 2 голевые, на данный момент основной центральный нападющий сборной Дании.
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Евгений Есиков
Ответ Marina_Greta
Молод, талантлив, когда давали играть и шансы, забивал, покупка конечно рискованная, но если он раскроется, все забудут за ценник)
Осталось самое лёгкое теперь, раскрыться в АПЛ ... )))
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Собиратель хаоса
Тут же писали, что Аталанта дожмет МЮ. Так и вышло. Теперь никто не будет уступать в переговорах, зная, что МЮ все равно заплатит сколько просят.
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пей
70 или 75+10 по итогу? Фантастический трансфер для бергамасков конечно)
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