«МЮ» и «Аталанта» согласовали трансфер Хейлунда за 70 млн евро с учетом бонусов
Расмус Хейлунд в ближайшее время перейдет в «Манчестер Юнайтед».
Инсайдер Фабрицио Романо заявил, что манкунианцы договорились с «Аталантой» о трансфере форварда. Бергамаски выручат около 70 млн евро с учетом бонусов.
В течение суток стороны, как ожидается, оформят соответствующие документы.
20-летний датчанин заключит с «МЮ» контракт на пять лет – его условия были согласованы 10 дней назад. Нападающий хотел перейти только в эту команду.
Со статистикой выступлений Хейлунда можно ознакомиться здесь.
Антони - да, лютая переплата.
Онана - норм цена, жаль, что не в прошлом году подписали свободным агентом, но объяснимо.
Ну и ждем начало сезона. Прогресс Хейлунда - лично для меня главная интрига на данный момент.
Парнишке удачи, может и выстрелить!
Надеюсь, выстрелит этот паренёк. Жду с нетерпением начала сезона!
И даже если Аталанта не снизила цену, за 80 МЮ должен был брать его. Потому что ЦН сейчас на рынке нету.
Такие как ты, работают,пашут за 50_60 тыс и тратят свою жизнь на гроши, Но умеют грамотно везти переговоры на Миллионных рынках)))
Это не несостыковочка, а подгон вами отдельных обстоятельств под какой-то желаемый вердикт. С реальностью эта цепочка никакой связи не имеет)