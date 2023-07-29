«МЮ» и «Аталанта» согласовали трансфер Хейлунда за 70 млн евро с учетом бонусов

Расмус Хейлунд в ближайшее время перейдет в «Манчестер Юнайтед».

Инсайдер Фабрицио Романо заявил, что манкунианцы договорились с «Аталантой» о трансфере форварда. Бергамаски выручат около 70 млн евро с учетом бонусов.

В течение суток стороны, как ожидается, оформят соответствующие документы.

20-летний датчанин заключит с « » контракт на пять лет – его условия были согласованы 10 дней назад. Нападающий хотел перейти только в эту команду.

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