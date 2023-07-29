Роналду не забил в 5-й игре подряд. Он вышел на замену в матче «Аль-Насра» с «Аль-Шабабом» (0:0) в Кубке арабских чемпионов

Роналду вышел на замену в матче «Аль-Насра» с «Аль-Шабабом» в Кубке арабских чемпионов.

38-летний Криштиану Роналду начал игру на скамейке запасных.

Португальский форвард « » вышел на поле на 62-й минуте и не отметился результативными действиями. Он остался без голов в 5 матчах подряд.

Клубный Кубок арабских чемпионов проходит в трех городах Саудовской Аравии.

В турнире принимают участие 16 клубов, представляющих Саудовскую Аравию, Кувейт, ОАЭ, Катар, Египет, Ливию, Алжир, Тунис, Марокко и Ирак.

Команды разделены на 4 группы, 8 лучших продолжат борьбу в плей-офф. Победитель турнира получит приз – 6 миллионов долларов.

В другом матче первого тура в группе С, где выступает «Аль-Наср», египетский «Замалек» разгромил тунисский «Монастир» (4:0).

У Роналду нет голов за 243 минуты в товарищеских матчах с «Сельтой», «Бенфикой», «ПСЖ» и «Интером»