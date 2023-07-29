Роналду не забил в 5-й игре подряд. Он вышел на замену в матче «Аль-Насра» с «Аль-Шабабом» (0:0) в Кубке арабских чемпионов

Теги Криштиану Роналду результаты высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Шабаб Эр-Рияд Футбол

Роналду вышел на замену в матче «Аль-Насра» с «Аль-Шабабом» в Кубке арабских чемпионов.

38-летний Криштиану Роналду начал игру на скамейке запасных.

Португальский форвард «Аль-Насра» вышел на поле на 62-й минуте и не отметился результативными действиями. Он остался без голов в 5 матчах подряд. 

Клубный Кубок арабских чемпионов проходит в трех городах Саудовской Аравии.

В турнире принимают участие 16 клубов, представляющих Саудовскую Аравию, Кувейт, ОАЭ, Катар, Египет, Ливию, Алжир, Тунис, Марокко и Ирак. 

Команды разделены на 4 группы, 8 лучших продолжат борьбу в плей-офф. Победитель турнира получит приз – 6 миллионов долларов. 

В другом матче первого тура в группе С, где выступает «Аль-Наср», египетский «Замалек» разгромил тунисский «Монастир» (4:0). 

У Роналду нет голов за 243 минуты в товарищеских матчах с «Сельтой», «Бенфикой», «ПСЖ» и «Интером»

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26 комментариев

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Даниил Гутин
Роналду брали для раскрутки лиги, так что даже если он вообще играть не будет, то Арабы своего будут добиваться благодаря его популярности
+17
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Василий Питерский
Всему этому виной,низкий уровень Европейского футбола….
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AF007
Ответ Гамаль Хайдаров
это что то типо ЛЧ, а Роналду всегда выкладывается в Плей Офф)
Люксембург с Андоррой очень удивятся, узнав, что они постоянные участники плей-офф ЛЧ
+11
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+6
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BZB
Сейчас еще Рон в стрессе находится из-за феерии Месси в Америке.
+8
-4
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Гамаль Хайдаров
это что то типо ЛЧ, а Роналду всегда выкладывается в Плей Офф)
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+2
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noti22
Ответ crispymousse
Да уж, бедолага, ничего не скажешь. Клубничка уехал за новым вызовом и пока ничего дельного даже в таком слабом чемпе не показал. Тем временем Месси, чуть ли не в открытую сказавший, что уехал просто отдыхать от давления, ложит свои любимые штрафные и просто всем показывает, как надо играть. Может быть, КриРо не туда уехал?)
КриРо в 36 лет уехал в АПЛ и вошёл в команду года. Не МЛС конечно, но тоже неплохо
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Тимур Таубаев
Ну как футболист закончился ещё год назад
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GuruFutbola
Отправьте его на местный рынок в клетке, пока не поздно)
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Andry 72
Года три -четыре назад надо было заканчивать,пропала скорость,резкость и игра у него развалилась
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Tseren031293
Рон времён МЮ был очень зрелищным игроком.
В Реале с двумя топ-ассистентами Озил ДиМария забивал регулярно очень много, потом пришли Модрич и Кроос- Криш продолжал штамповать
В Юве забивал поменьше.
А сейчас что помимо скорости, удара (голов из-за пределов в последние лет 5 практически нет) тут ещё и голевое чутьё пропало ?
Почему Криш времён 08-12 очень много штрафных забивал, а в последние годы вообще они не идут ?
Так ещё и его удар ставят выше чем удар Месси
За последние несколько лет Месси идёт с двукратным преимуществом первый по годам из-за штрафной, Дибала в два раза отстаёт
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Quiet Dad
тренера скоро уволят, нужно полагать?
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GuruFutbola
Ответ Mega• Battman
твою судьбу Роналду повторять не будет
Конечно, он уже слишком старый)
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Илья Мурашов
Посмотрел обзор. Роналду даже гол забил, но его отменили из-за миллиметрового офсайда. Забавно, что в прошлом сезоне всё в пользу Роналду трактовалось. Штрафные и пенальти ставились из-за маленького контакта. А сейчас решили судить согласно правилам. Похоже, что Роналду свою работу сделал - завлек звезд, теперь его тащить не будут. Он может попрощаться со статистикой.
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avcgloronalduMU
вот его данные в этом матче

Сыгранных минут: 28;
▪Голов: 0*;
▪Голевых передач: 0;
▪Касаний мяча: 14;
▪Ударов: 3;
▪Ударов в створ ворот: 1;
▪Заблокированных ударов: 1;
▪Ударов в каркас ворот: 0;
▪Всего передач: 9;
▪Точных передач: 7;
▪Точность передач: 78%;
▪Передач, которые приводили к голевым моментам: 0;
▪Созданных голевых моментов для партнеров: 0;
▪Упущенных голевых моментов: 0;
▪Выиграно верховых единоборств: 0 из 0;
▪Успешных обводок: 1 из 1;
▪Успешных отборов: 0;
▪Перехватов: 0;
▪Нарушений: 0;
▪Желтых карточек: 0;
▪Заработано нарушений на себе: 0;
▪Офсайдов: 2.
▪Рейтинг по версии SofaScore: 6,8;
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cmorblr
Целых два раза повторяют, что Роналду сейчас - ноль, ноль
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Андрей Евсеенко
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Надо было как месси переходить в дворовой чемпионат серфингистов
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CopaAmerica
Зато По количеству навесов в штрафную альнаср лидер
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Кашшай Чакырович
Просто арабы впереди планеты всей ,посмотрите две команды на ЧМ заняли 2-3 места ,если бы Роналду играл против Европы ,где уровень сильно упал ,он бы всем показал кузькину мать)
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Пирс Морган
Рекорд за рекордом
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Михаил Зюбин
Ответ GuruFutbola
Отправьте его на местный рынок в клетке, пока не поздно)
Это очень жёсткая шутка...
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havoc3
Ответ AF007
Люксембург с Андоррой очень удивятся, узнав, что они постоянные участники плей-офф ЛЧ
Литва же
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