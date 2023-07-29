Роналду не забил в 5-й игре подряд. Он вышел на замену в матче «Аль-Насра» с «Аль-Шабабом» (0:0) в Кубке арабских чемпионов
Роналду вышел на замену в матче «Аль-Насра» с «Аль-Шабабом» в Кубке арабских чемпионов.
38-летний Криштиану Роналду начал игру на скамейке запасных.
Португальский форвард «Аль-Насра» вышел на поле на 62-й минуте и не отметился результативными действиями. Он остался без голов в 5 матчах подряд.
Клубный Кубок арабских чемпионов проходит в трех городах Саудовской Аравии.
В турнире принимают участие 16 клубов, представляющих Саудовскую Аравию, Кувейт, ОАЭ, Катар, Египет, Ливию, Алжир, Тунис, Марокко и Ирак.
Команды разделены на 4 группы, 8 лучших продолжат борьбу в плей-офф. Победитель турнира получит приз – 6 миллионов долларов.
В другом матче первого тура в группе С, где выступает «Аль-Наср», египетский «Замалек» разгромил тунисский «Монастир» (4:0).
У Роналду нет голов за 243 минуты в товарищеских матчах с «Сельтой», «Бенфикой», «ПСЖ» и «Интером»
В Реале с двумя топ-ассистентами Озил ДиМария забивал регулярно очень много, потом пришли Модрич и Кроос- Криш продолжал штамповать
В Юве забивал поменьше.
А сейчас что помимо скорости, удара (голов из-за пределов в последние лет 5 практически нет) тут ещё и голевое чутьё пропало ?
Почему Криш времён 08-12 очень много штрафных забивал, а в последние годы вообще они не идут ?
Так ещё и его удар ставят выше чем удар Месси
За последние несколько лет Месси идёт с двукратным преимуществом первый по годам из-за штрафной, Дибала в два раза отстаёт
Сыгранных минут: 28;
▪Голов: 0*;
▪Голевых передач: 0;
▪Касаний мяча: 14;
▪Ударов: 3;
▪Ударов в створ ворот: 1;
▪Заблокированных ударов: 1;
▪Ударов в каркас ворот: 0;
▪Всего передач: 9;
▪Точных передач: 7;
▪Точность передач: 78%;
▪Передач, которые приводили к голевым моментам: 0;
▪Созданных голевых моментов для партнеров: 0;
▪Упущенных голевых моментов: 0;
▪Выиграно верховых единоборств: 0 из 0;
▪Успешных обводок: 1 из 1;
▪Успешных отборов: 0;
▪Перехватов: 0;
▪Нарушений: 0;
▪Желтых карточек: 0;
▪Заработано нарушений на себе: 0;
▪Офсайдов: 2.
▪Рейтинг по версии SofaScore: 6,8;