В АПЛ будут добавлять время, потерянное при праздновании голов. Также будут точно учитывать, сколько заняли пенальти и удаления

В АПЛ будут добавлять время, потерянное при праздновании голов.

Как сообщает The Guardian, время, потерянное при празднования голов, будут замерять судьи в предстоящем сезоне Премьер-лиги и затем добавлять его к основному.

Также будет учитываться точное время, потраченное на пенальти и остановки игры, связанные с удалениями.

По возможности также помощь игрокам будут оказывать за пределами поля. Исключения – случаи, когда травмирован вратарь или столкнулись игроки одной команды.

В обстоятельствах, когда футболист отказывается от медпомощи, его одноклубник, который намеренно задерживает возобновление игры, получает предупреждение. Судьям также напомнили о наказании игроков, которые не соблюдают требуемое расстояние при штрафных ударах.