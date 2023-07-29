В АПЛ будут добавлять время, потерянное при праздновании голов. Также будут точно учитывать, сколько заняли пенальти и удаления
В АПЛ будут добавлять время, потерянное при праздновании голов.
Как сообщает The Guardian, время, потерянное при празднования голов, будут замерять судьи в предстоящем сезоне Премьер-лиги и затем добавлять его к основному.
Также будет учитываться точное время, потраченное на пенальти и остановки игры, связанные с удалениями.
По возможности также помощь игрокам будут оказывать за пределами поля. Исключения – случаи, когда травмирован вратарь или столкнулись игроки одной команды.
В обстоятельствах, когда футболист отказывается от медпомощи, его одноклубник, который намеренно задерживает возобновление игры, получает предупреждение. Судьям также напомнили о наказании игроков, которые не соблюдают требуемое расстояние при штрафных ударах.
рано или поздно, но неизбежно футбол придёт к чистому игровому времени!
Вот только если посчитать сколько времени уходит на замены и празднование голов, то добавлять по хорошему нужно было бы минимум минут 7
Вот и приходилось чем то жертвовать🤷♂️