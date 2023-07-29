В АПЛ будут добавлять время, потерянное при праздновании голов. Также будут точно учитывать, сколько заняли пенальти и удаления

Теги Манчестер Юнайтед Челси Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал судьи Тоттенхэм правила Футбол

В АПЛ будут добавлять время, потерянное при праздновании голов.

Как сообщает The Guardian, время, потерянное при празднования голов, будут замерять судьи в предстоящем сезоне Премьер-лиги и затем добавлять его к основному.

Также будет учитываться точное время, потраченное на пенальти и остановки игры, связанные с удалениями.

По возможности также помощь игрокам будут оказывать за пределами поля. Исключения – случаи, когда травмирован вратарь или столкнулись игроки одной команды.

В обстоятельствах, когда футболист отказывается от медпомощи, его одноклубник, который намеренно задерживает возобновление игры, получает предупреждение. Судьям также напомнили о наказании игроков, которые не соблюдают требуемое расстояние при штрафных ударах.

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53 комментария

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headmaster
На ЧМ мне нравились эти огромные добавленные минуты. Посмотрим как в АПЛ пойдет
+92
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+91
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Артём Околович
Ответ headmaster
На ЧМ мне нравились эти огромные добавленные минуты. Посмотрим как в АПЛ пойдет
зато телевизионщики были в ярости, так что может и не задержится эта здравая идея
+32
-3
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Том
Ответ <~Inter~>
Так в АПЛ и так добавляют больше чем в других лигах
Надо добавлять ещё больше. Только аустайдер забъёт фавориту, начинают валяться, угловые по минуте подавать и тд. Противно на это смотреть, и судьи с этим не борятся
+14
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arisstopane
опять эти полумеры:
рано или поздно, но неизбежно футбол придёт к чистому игровому времени!
+12
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Зизуха
а раньше не так было?
+12
-2
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Red devi1
Стоп. То есть раньше эти большие добавленные минуты по сравнению с другими чемпионами этого не учитывали?😮
+9
-2
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Бандера и Власов - герои п-сов
Однажды провел эксперимент: пробовал по секундомеру во время одного тайма считать, сколько времени теряется на все остановки, включая ауты, угловые, штрафные. Результат ошеломил - получилось около 17 минут без тяжелых травм, ВАРа и т.д.
+10
-4
+6
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<~Inter~>
Так в АПЛ и так добавляют больше чем в других лигах
+4
0
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Riqelme111
Ну если будут добавлять по 10 минут - это абсурд
+7
-3
+4
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<~Inter~>
Ответ Том
Надо добавлять ещё больше. Только аустайдер забъёт фавориту, начинают валяться, угловые по минуте подавать и тд. Противно на это смотреть, и судьи с этим не борятся
Когда получат нагоняй от телевизионщиков то сразу же передумают
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pogbadrogba
Ответ Аморалинни
А раньше этого не делали? 🤔
Типо делали
Вот только если посчитать сколько времени уходит на замены и празднование голов, то добавлять по хорошему нужно было бы минимум минут 7
Вот и приходилось чем то жертвовать🤷‍♂️
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Зубы Дзюбы
Ответ Galym Muratuly
О боже...Да сделайте время как в хоккее и баскетболе. только чистое за игру. Никакие стимуляции, затяжки времени не будут. Игра остановлена и время тоже. Проще некуда.
Тогда длину матча надо будет как в хоккее уменьшить до 60 минут
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Agent Smith
Правильно⚽️
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Galym Muratuly
О боже...Да сделайте время как в хоккее и баскетболе. только чистое за игру. Никакие стимуляции, затяжки времени не будут. Игра остановлена и время тоже. Проще некуда.
+4
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Ocelot
сделали бы уже как в НФЛ тогда - играем только "чистое" время а все остальное в зачет не идет, а то с этими поправками только больше путаницы создадут
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Дмитрий Якушевич
Ответ Аморалинни
А раньше этого не делали? 🤔
Если посмотреть футбол, особенно голы на последних минутах, то их реально очень долго празднуют, и если команда на 90 минуте пропустила, то она еще ждёт пока 5 минут другая команда сходит с ума, прежде чем начать атаку
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Павел Дмитриев
Введите уже автоматическое чистое игровое время, как в хоккее! Какие же тормоза в УЕФА…
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Sergio19882007
САФу добавляли бы ещё к этим ещё добавленным)
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Forza
По хорошему, это гораздо лучше чем чистое время. Но для поистине царской реализации этой истории, нужно автоматизировать процесс учёта пауз. Пусть вот нейросетка смотрит матч и считает, сколько по времени длились не игровые паузы, а в конце тайма арбитру бы передавали через наушник сколько нужно добавлять.
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Born is the King
Ответ Аморалинни
А раньше этого не делали? 🤔
К основному времени, не в добавленное
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Egresss
Введите уже чистое время и все
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S. A.
Ответ Гамаль Хайдаров
Матч Ливерпуль МЮ был бы самой долгой игрой последнего сезона
Или Ливерпуль-Тоттенхэм
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Guillermo
В теннисе даётся же 20 секунд на подачу. В футболе тоже надо вводить.
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Guillermo
Ответ Galym Muratuly
О боже...Да сделайте время как в хоккее и баскетболе. только чистое за игру. Никакие стимуляции, затяжки времени не будут. Игра остановлена и время тоже. Проще некуда.
А можно просто игру не останавливать, и всё. Забили гол? Противник через 30 секунд разыгрывает с центра поля. Кто не успел на свою половину уйти - жёлтая. Валяешься на поле? Твои партнёры продолжат без тебя. Либо противник.
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Моутиньо оформляет 40
Нужно запретить вратарям брать в руки остановивишийся или обработанный вратарем мяч, прикрыть легальный способ "убийства" времени
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