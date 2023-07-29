Дэллман о просмотре «Бората» перед переходом в «Барыс»: «Смотрим семьей, помираем со смеху, и такие: «Казахстан не может быть таким»

Кевин Дэллман рассказал, что посмотрел фильм «Борат» незадолго до перехода в «Барыс».

Экс-защитник «Барыса» поговорил с бывшим пресс-секретарем астанинского клуба Евгением Акмановым.

– Ты был одним из первых канадцев и в целом легионеров, которые присоединились к команде в КХЛ. Сейчас ситуация такая, что у игрока много контактов, людей, которые играли или играют в КХЛ. Ты можешь написать сообщение или позвонить кому-нибудь и с тобой поделятся информацией. А ты летел вообще без какой-то информации. Насколько было тяжело решиться пересечь океан и присоединиться к команде с другого континента?

– Было очень сложно. В тот момент у меня была встреча в Лос-Анджелесе с , генменеджером «Лос-Анджелес Кингс». И он сказал, не думал ли я о том, чтобы поиграть за рубежом, на площадке олимпийского размера? Я сказал: «Нет, я думал о том, чтобы остаться в НХЛ и становиться лучше».

Он ответил, что есть парень, которого он тренировал или что-то еще – Брайан Рафалски, что он, Рафалски, начинал в Финляндии, был успешным на больших площадках, а потом вернулся в НХЛ. И он сказал: «Подумай об этом, сгоняй туда, посмотри, наберись опыта, а потом может вернешься». Ну в этом и была моя типа цель. А тут как раз летом сформировалась .

Я вижу, туда уходит Ягр, Крис Саймон, Штумпел, очень много больших имен туда улетает. Я поговорил со своим агентом, он сказал, что есть парочка предложений – от Астаны, ЦСКА, Риги. Я такой: «Ну хорошо, рассмотрим эти офферы». А тут проходит пару дней или недель, и выходит фильм «Борат». И мы смотрим все это семьей, помираем со смеху, и такие: «Казахстан не может быть таким, это просто фильм».

Агент говорит, там в Астане будет еще один канадец, , вратарь, и если мне нужно кому-то позвонить, то можно позвонить ему. Я и позвонил Марку, а он уже был в лагере « » и в целом уже имел опыт игры в России, во многих командах. Он все объяснил, в целом помог обустроиться как дома, рассказал о парнях из команды, там были чехи, словаки. Я сказал: «Отлично, я лечу».

Поговорил еще со Штумпелом попозже. Это еще более укрепило мое решение. У меня был такой настрой – прилечу, отработаю мощный сезон, докажу, что я могу показать хорошие цифры, наряду с мировыми топами, а потом вернусь в НХЛ и продолжу карьеру там. Семья устроила мне вечеринку, сделали тортик, а на следующий день я сажусь в самолет и оказываюсь в Астане. Меня забрали, я был открыт ко всему, не был предвзят, и это сработало в мою пользу.

Правда, в аэропорту потеряли мою экипировку, это была единственная подстава. Мне нужно было присоединиться к команде в Латвии, в Риге, но у меня не было экипировки, поэтому я просто встретился там со всеми, потусовался, и вот как-то так, – сказал .

Защитник выступал за «Барыс» в 2008-2012 годах и в 2014-2019 годах.