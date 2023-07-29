Федерация фехтования Украины потребовала лишить россиянку Смирнову нейтрального статуса

Теги сборная России жен FIE ТАСС Анна Смирнова Фехтование

Федерация фехтования Украины требует лишить россиянку Анну Смирнову нейтрального статуса.

«ФФУ обратилась в FIE с требованием исключить Смирнову из списка нейтральных спортсменов из-за ее несоответствия этому статусу и из числа участников турнира под эгидой FIE.

Активность Анны Смирновой в Instagram, где она открыто демонстрирует словесную поддержку российской армии, говорит о том, что она не является нейтральной спортсменкой и никогда ею не была.

Мы настаиваем на том, чтобы исполком FIE пересмотрел процесс выдачи нейтрального статуса и сделал его более эффективным и прозрачным», – говорится в заявлении ФФУ.

Ранее FIE отменила дисквалификацию украинской фехтовальщицы Ольги Харлан, связанную с тем, что спортсменка не пожала руку Смирновой после поединка в личном турнире на чемпионате мира.

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60 комментариев

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Stormbringer
Мне кажется, что они реально уже троллят FIE, экспериментально выясняя, до какой степени те прогнуться могут под их хотелки)
+75
-10
+65
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marsover
Ответ Stormbringer
Мне кажется, что они реально уже троллят FIE, экспериментально выясняя, до какой степени те прогнуться могут под их хотелки)
В следующий раз украинский спортсмен откажется пожать руку американскому, потому что не дали F-16😂
+40
-5
+35
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Максон121
Ответ dimonivanov
Если унижать, то по полной
*ться
+37
-6
+31
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Андрей Климов
и выдать российское ?
+28
-4
+24
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Хохломон
Ответ Фут.Боль
Она фоткалась со своим братом, который служит в армии.
И чё? Служить в армии - это запрещается международным консилиумом?
+27
-4
+23
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Шлёпа
Ответ Фут.Боль
Она фоткалась со своим братом, который служит в армии.
И что? Отвратительное поведение украинцев. Реально думают, что это вечно будет продолжаться? От них все уже устали
+29
-9
+20
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Гамарджоба Генацвале
FIE прогнули по полной программе.Там уже, обязательные до этого рукопожатия спортменов, отменили.
+18
-3
+15
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Zeitgeist Zeppelin
Этот цирк с нейтральными спортсменами надо в любом случае заканчивать. НАТО утюжило когда Ирак, например, почему не было нейтрального статуса ни у кого из стран НАТО? Русский флаг, гимн, название страны — все это должно быть. И потом обязательно надо добиваться от международных организаций в законном порядке объяснения двойных стандартов: одни за вторжение в страну, которая находится за 10000 км от США, наказания не несли, а другие за вторжение в страну, которая находится под боком, несут. Пусть потрудятся объяснить, как это работает.
+23
-13
+10
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юрий зайцев
А денег не просили? ...
+10
-2
+8
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ЭЮЯ
К этому все шло.
+5
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Sebastian Debussy
как бы я не был против сво, но вот эти действия Украины вызывают только неприязнь
+8
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Trash Talking
Сначала подумал, что украинцы решили проявить благородство и выторговать для Смирновой возможность выступать под своим флагом. Слишком хорошо я подумал про них :)

Смешно осознавать, что они потом под микроскопом выясняли, кому это там украинка не пожала руку, копаясь в ее социальных сетях на серьезном поводе.
+7
-4
+3
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Сергей Рукавцов
Ответ Шлёпа
И что? Отвратительное поведение украинцев. Реально думают, что это вечно будет продолжаться? От них все уже устали
видимо пока ещё не все, но падать долго придётся
+3
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Шлёпа
Ответ Alfred Duma
Какое благородство? Фоткактся с российскими военными? Значит дисквалификация. Допускают только лишь нейтральных спортсменов, а Смирнова к нейтралитету отношения не имеет.
Вы смешны, очень жаль вас
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Шторм
Отказ от своего флага - позор. Чему удивляться-то? Один раз окунулись в д... мо - будьте готовы к тому, что вас регулярно будут туда пихать.. Прогибайтесь дальше, господа нейтральные спортсмены.
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Дмитрий Белов
Ответ Alfred Duma
Какое благородство? Фоткактся с российскими военными? Значит дисквалификация. Допускают только лишь нейтральных спортсменов, а Смирнова к нейтралитету отношения не имеет.
ну да. надо на фоне свастик и с иконой бандеры - тогда норм было бы.
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Nam.
Ответ юрий зайцев
А денег не просили? ...
Ждём, когда золото попросят
+2
-1
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Аморалинни
Ответ Фут.Боль
Она фоткалась со своим братом, который служит в армии.
На вилы ее за такое!!!
+1
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Рустем Миннулин
Ответ Zeitgeist Zeppelin
Этот цирк с нейтральными спортсменами надо в любом случае заканчивать. НАТО утюжило когда Ирак, например, почему не было нейтрального статуса ни у кого из стран НАТО? Русский флаг, гимн, название страны — все это должно быть. И потом обязательно надо добиваться от международных организаций в законном порядке объяснения двойных стандартов: одни за вторжение в страну, которая находится за 10000 км от США, наказания не несли, а другие за вторжение в страну, которая находится под боком, несут. Пусть потрудятся объяснить, как это работает.
Вы не понимаете, это другое )
+3
-2
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marsover
Ответ Alfred Duma
F-16 уже дали, просто на фронте они появляться в 2024 году, а сейчас украинские лётчики проходят учения.
Это все меняет. Ну тогда не только пожмет руку, но и поцелует ноги.
+1
0
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BOBBYHULL
За то, что руку пожать хотела?
+3
-2
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Lol Ko
Вот уж точно, чем меньше представительство Украины, тем лучше для соревнований. Даже если нет "нейтральных" спортсменов.
Надоели уже эти истерички и нытики (
+10
-9
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Фут.Боль
Она фоткалась со своим братом, который служит в армии.
+16
-15
+1
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Arty K.
Ну лишайте уже, чего вы! Вы ж прогнулись уже))
+5
-4
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Alfred Duma
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Шлёпа
Вы смешны, очень жаль вас
Ещё раз, вы не знаете за что российские спортсмены получили дисквалифицию? Можно долго спорить касательно того, справедливо ли это решение, но раз дисквалифицировали значит нужно придерживаться правил. А правила гласят что допускать можно только лишь нейтральных спортсменов, а не тех кто фоткается с российскими военнослужащими и выставляет эти фотографии в своих соц сетях.
+1
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