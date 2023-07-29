Федерация фехтования Украины потребовала лишить россиянку Смирнову нейтрального статуса

Федерация фехтования Украины требует лишить россиянку Анну Смирнову нейтрального статуса.

«ФФУ обратилась в FIE с требованием исключить Смирнову из списка нейтральных спортсменов из-за ее несоответствия этому статусу и из числа участников турнира под эгидой FIE.

Активность Анны Смирновой в Instagram, где она открыто демонстрирует словесную поддержку российской армии, говорит о том, что она не является нейтральной спортсменкой и никогда ею не была.

Мы настаиваем на том, чтобы исполком FIE пересмотрел процесс выдачи нейтрального статуса и сделал его более эффективным и прозрачным», – говорится в заявлении ФФУ.

Ранее FIE отменила дисквалификацию украинской фехтовальщицы , связанную с тем, что спортсменка не пожала руку Смирновой после поединка в личном турнире на чемпионате мира.

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