Федерация фехтования Украины потребовала лишить россиянку Смирнову нейтрального статуса
Федерация фехтования Украины требует лишить россиянку Анну Смирнову нейтрального статуса.
«ФФУ обратилась в FIE с требованием исключить Смирнову из списка нейтральных спортсменов из-за ее несоответствия этому статусу и из числа участников турнира под эгидой FIE.
Активность Анны Смирновой в Instagram, где она открыто демонстрирует словесную поддержку российской армии, говорит о том, что она не является нейтральной спортсменкой и никогда ею не была.
Мы настаиваем на том, чтобы исполком FIE пересмотрел процесс выдачи нейтрального статуса и сделал его более эффективным и прозрачным», – говорится в заявлении ФФУ.
Ранее FIE отменила дисквалификацию украинской фехтовальщицы Ольги Харлан, связанную с тем, что спортсменка не пожала руку Смирновой после поединка в личном турнире на чемпионате мира.
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Смешно осознавать, что они потом под микроскопом выясняли, кому это там украинка не пожала руку, копаясь в ее социальных сетях на серьезном поводе.
Надоели уже эти истерички и нытики (