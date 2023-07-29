UFC 291 в Солт-Лейк-Сити: Порье против Гейджи, Блахович – Перейра и другие бои

В ночь на 30 июля в Солт-Лейк-Сити (штат Юта) состоится турнир UFC 291.

Главным событием станет поединок в легком весе между и .

Бои карда:

Дастин Порье (29-7) – Джастин Гейджи (24-4);

Ян Блахович (29-9-1) – Алекс Перейра (7-2);

Тони Фергюсон (25-8) – Бобби Грин (29-14-1);

Деррик Льюис (26-11) – Маркос Рожерио де Лима (21-8-1);

Майкл Кьеза (16-6) – Кевин Холланд (24-9);

Роман Копылов (10-2) – Клаудио Рибейро (11-3).

Прямую трансляцию турнира проведет телеканал «Матч ТВ». Главный кард начнется не ранее 05:00 по московскому времени.

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Какой же плотный турнир UFC 291! На что точно посмотреть, кроме главного боя?