UFC 291 в Солт-Лейк-Сити: Порье против Гейджи, Блахович – Перейра и другие бои

Теги MMA Тони Фергюсон Стивен Томпсон Деррик Льюис Кевин Холланд UFC 291 Порье - Гейджи Перейра - Блахович Бокс/MMA/UFC

В ночь на 30 июля в Солт-Лейк-Сити (штат Юта) состоится турнир UFC 291.

Главным событием станет поединок в легком весе между Дастином Порье и Джастином Гейджи.

Бои карда:

Дастин Порье (29-7) – Джастин Гейджи (24-4);

Ян Блахович (29-9-1) – Алекс Перейра (7-2);

Тони Фергюсон (25-8) – Бобби Грин (29-14-1);

Деррик Льюис (26-11) – Маркос Рожерио де Лима (21-8-1);

Майкл Кьеза (16-6) – Кевин Холланд (24-9);

Роман Копылов (10-2) – Клаудио Рибейро (11-3).

Прямую трансляцию турнира проведет телеканал «Матч ТВ». Главный кард начнется не ранее 05:00 по московскому времени.

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Какой же плотный турнир UFC 291! На что точно посмотреть, кроме главного боя?

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17 комментариев

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Alex CSKA
Очень не кислый турнир!👍
+20
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Роман Г.
Икраму после первого же боя топа дали. Хорошечно идёт.
+9
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Большое сердце Неймара
какой сладкий кард, надеюсь будет шикарное кровавое зрелище. особенно старику Эль Кукую победы!
+3
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Максон121
Ответ SGambler
Нет, надо за Икрама, Гейджи и Перейру. Потому что Гейджи поддержал россию приехав к Кадырову, Перейра потому что Томпсон пиндос и враг. Ты что не патреот чтоли?
Если всем дуракам ,вроде тебя ,отключат интернет ,то это будет лучший день в современной истории
+3
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Евгений Якутов
Хороший кард! Главное,чтоб никто из бойцов не выбыл из турнира!
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gustavl8215
Фуух огненный кард. Запасаемся чем можем.
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Aram Ambarsumyan
Буду молиться! Тони дай бог победы, до безумие буду рад, если Тони победит! Конечно шансов вообще мало, но всё-таки вдруг чудо произойдёт! Тони только победа, народный чемпион!!
+1
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ivansibirskiy
Ответ Роман Г.
Икраму после первого же боя топа дали. Хорошечно идёт.
Есть мнение, что таким образом давят на хамзата
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Егор Крид58
за Икрама, Порье и Томсона
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j30
в топах среднего веса одни и теже бойцы адесаньи уже драться не с кем скучно ему уже , поэтому юфс хочет освежить топ поэтому дает возможность перспекивным бойцам по быстрому залететь на топовые места вот почему косте дали алискерова стриклэнду абуса уитакеру дю плесси
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Костя Кот
топ кард!
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Евгений Цыбульников
Ответ j30
в топах среднего веса одни и теже бойцы адесаньи уже драться не с кем скучно ему уже , поэтому юфс хочет освежить топ поэтому дает возможность перспекивным бойцам по быстрому залететь на топовые места вот почему косте дали алискерова стриклэнду абуса уитакеру дю плесси
Но, тем не менее, была информация, что бой Адесанья-Стрикленд боссы организовывать не захотели
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Крокодила гены
Ответ Евгений Якутов
Хороший кард! Главное,чтоб никто из бойцов не выбыл из турнира!
Уже
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