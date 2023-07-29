UFC 291 в Солт-Лейк-Сити: Порье против Гейджи, Блахович – Перейра и другие бои
В ночь на 30 июля в Солт-Лейк-Сити (штат Юта) состоится турнир UFC 291.
Главным событием станет поединок в легком весе между Дастином Порье и Джастином Гейджи.
Бои карда:
Дастин Порье (29-7) – Джастин Гейджи (24-4);
Ян Блахович (29-9-1) – Алекс Перейра (7-2);
Тони Фергюсон (25-8) – Бобби Грин (29-14-1);
Деррик Льюис (26-11) – Маркос Рожерио де Лима (21-8-1);
Майкл Кьеза (16-6) – Кевин Холланд (24-9);
Роман Копылов (10-2) – Клаудио Рибейро (11-3).
Прямую трансляцию турнира проведет телеканал «Матч ТВ». Главный кард начнется не ранее 05:00 по московскому времени.
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Какой же плотный турнир UFC 291! На что точно посмотреть, кроме главного боя?
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