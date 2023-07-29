Семак об удалении после игры с «Ростовом»: «Спросил, видел ли судья, как наступили на ногу Клаудиньо. Он сказал, что я не имею права подходить»

Сергей Семак объяснил, за что его удалили по окончании игры «Зенита» с «Ростовом» (1:1).

«Я подошел к судье и спросил, видел ли он, как наступили шипами на ногу .

Он показал мне красную карточку. Сказал, что я не имею права к нему подходить. Буду знать», – заявил главный тренер « ».

Игру 2-го тура Мир обслуживала бригада арбитров под руководством .

Семак получил красную за споры с судьей после игры с «Ростовом». Кукуляк назначил пенальти в ворота «Зенита» на 91-й