Семак об удалении после игры с «Ростовом»: «Спросил, видел ли судья, как наступили на ногу Клаудиньо. Он сказал, что я не имею права подходить»

Теги Зенит Ростов Сергей Семак премьер-лига Россия Матч ТВ Клаудиньо Евгений Кукуляк Футбол

Сергей Семак объяснил, за что его удалили по окончании игры «Зенита» с «Ростовом» (1:1).

«Я подошел к судье и спросил, видел ли он, как наступили шипами на ногу Клаудиньо.

Он показал мне красную карточку. Сказал, что я не имею права к нему подходить. Буду знать», – заявил главный тренер «Зенита».

Игру 2-го тура Мир РПЛ обслуживала бригада арбитров под руководством Евгения Кукуляка.

Семак получил красную за споры с судьей после игры с «Ростовом». Кукуляк назначил пенальти в ворота «Зенита» на 91-й

Материалы по теме

66 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
fil_spb
Ну здорово, что. Вот он админресурс в действии.
При этом сегодня режиссер трансляции, увлекающийся крупными планами, показал как Уткин матом орет на судью, Кукуляк просто отворачивается. Щетинин симулирует и также орет в адрес судьи, ноль внимания. Видимо Семаку надо было остановиться в 5 метрах и начать крыть судья веселым матерком. Тогда бы Кукуляк претензий не имел.
+76
-25
+51
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alex
Ответ ПОШОЛ ПОШОЛ
Разве судья не прав?
Валера после матчей постоянно отношения выясняет с арбитрами. Ему можно?
+31
-11
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
шатанледс 12
Ответ fil_spb
Ну здорово, что. Вот он админресурс в действии. При этом сегодня режиссер трансляции, увлекающийся крупными планами, показал как Уткин матом орет на судью, Кукуляк просто отворачивается. Щетинин симулирует и также орет в адрес судьи, ноль внимания. Видимо Семаку надо было остановиться в 5 метрах и начать крыть судья веселым матерком. Тогда бы Кукуляк претензий не имел.
Мне понравилось как на Газпромтв Моссаковский весь матч мечтал о пенальти в ворота Кержа)
+25
-6
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ZarvuR2020
Ответ Аркадий Аркадич
Так, Сирож, не та фаза атаки, неакцентированный наступ, да и вообще вскользь все было. Тебя ли и твоих хозяев учить как на такие вопросы отвечают?
Я не знаю, какая каша должна быть в голове чтобы эти моменты в принципе сравнивать. Хотя знаю, тарасовская
+41
-23
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nick Crosier
Семаку чтобы красную дать это нужно не дружить с головой. При этом по игре есть к судье вопросы. Тем более уже после игры.
+16
-4
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Удар Кержакова
Так после свистка можно же подходить к судье! Просто Кукуляк видел наступ и не знал, что ответить)
+18
-8
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
SMART789
Ответ Удар Кержакова
Так после свистка можно же подходить к судье! Просто Кукуляк видел наступ и не знал, что ответить)
Как видите это кому надо можно и только вместе с чаем
+13
-4
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Аркадий Аркадич
Так, Сирож, не та фаза атаки, неакцентированный наступ, да и вообще вскользь все было. Тебя ли и твоих хозяев учить как на такие вопросы отвечают?
+48
-41
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Удар Кержакова
Ответ cmorblr
Он сказал, что я не имею права к нему подходить без сельдерея.
Потрясающий юмор
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Удар Кержакова
Ответ cmorblr
Так это не юмор
Ещё хуже
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ZarvuR2020
Ответ Денис Ширинов
Бомбит же, причем тут наступили, и то что вы на победу не наиграли?
Конечно бомбит, когда на икроножную лежачего игрока наступают. Было бы странно, если бы не бомбило.
+8
-3
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Marina_Greta
Ответ Alex
Валера после матчей постоянно отношения выясняет с арбитрами. Ему можно?
Валера Антибиотик, предъяву кидать имеет право.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
fil_spb
Ответ Денис Ширинов
Как этот эпизод повлиял на игру? Гол бы не засчитали в любом случае, а на желтую этот эпизод не тянет, плохому танцору
На желтую не тянет? Серьезно? Да там оранжевая карточка. Всем весом, открытыми шипами на незащищенную часть Клауда, с продавливанием. Там вообще ВАР должен был включаться, а Кукуляк уже после видео решать какой цвет, желтый или красный.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ivan Petrov
Нытьём питерских удовлетворён 😂
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Илья Данилов
ну на жёлтую там контакт точно был, просто арбитр не видел потому что очень быстро все произошло и мелко, если бы вам смотрел то показал бы жёлтую, на вар жёлтые не смотрит
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Лепехин
Семак видел, как Ерохин врезается в игроков, Клаудиньо после каждого стыка что-то доказывает судьям
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ZarvuR2020
Ответ Денис Ширинов
Как этот эпизод повлиял на игру? Гол бы не засчитали в любом случае, а на желтую этот эпизод не тянет, плохому танцору
Потенциальное удаление? Неее, вообще никак
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ничего Смешного
Ответ Alex
Валера после матчей постоянно отношения выясняет с арбитрами. Ему можно?
И Валеру так же удаляли.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михаил Левицкий
Ответ Владислав Булгаков
Получается Ростов купил судью!?
ага и чемпионство. 🤣
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владислав Булгаков
Получается Ростов купил судью!?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
arspurs9
Ответ belikovda.90
Ну да, Семак же не Валера, мат на мате. Вы уже определитесь Или Семак веган или нет
Да Карпин такой же истеричный клоун, это тоже не новость. Другое дело, что я не удивлюсь, если судей просили к Валере относиться лояльней из-за сборной.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
belikovda.90
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ arspurs9
Да Карпин такой же истеричный клоун, это тоже не новость. Другое дело, что я не удивлюсь, если судей просили к Валере относиться лояльней из-за сборной.
Богданыч - интеллигенция Как за игроком не было грязи и споров Кто адекватнее Богланыча из тренеров РПЛ?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ Alex
Валера после матчей постоянно отношения выясняет с арбитрами. Ему можно?
Валеру ни разу не удаляли за это? Хорошо подумай перед ответом.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владимир Ватутин
Ответ Alex
Валера после матчей постоянно отношения выясняет с арбитрами. Ему можно?
Так Валера за споры с судьёй тоже красную получал и не раз
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михаил Левицкий
Ответ SMART789
По указу Сергея Собянина понедельник объявлен в Москве выходным днем
а че, в Ростове опять Вагнер?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий