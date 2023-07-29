Семак об удалении после игры с «Ростовом»: «Спросил, видел ли судья, как наступили на ногу Клаудиньо. Он сказал, что я не имею права подходить»
Сергей Семак объяснил, за что его удалили по окончании игры «Зенита» с «Ростовом» (1:1).
«Я подошел к судье и спросил, видел ли он, как наступили шипами на ногу Клаудиньо.
Он показал мне красную карточку. Сказал, что я не имею права к нему подходить. Буду знать», – заявил главный тренер «Зенита».
Игру 2-го тура Мир РПЛ обслуживала бригада арбитров под руководством Евгения Кукуляка.
Семак получил красную за споры с судьей после игры с «Ростовом». Кукуляк назначил пенальти в ворота «Зенита» на 91-й
При этом сегодня режиссер трансляции, увлекающийся крупными планами, показал как Уткин матом орет на судью, Кукуляк просто отворачивается. Щетинин симулирует и также орет в адрес судьи, ноль внимания. Видимо Семаку надо было остановиться в 5 метрах и начать крыть судья веселым матерком. Тогда бы Кукуляк претензий не имел.