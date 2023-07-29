Гюлеру может потребоваться операция на колене. Сперва «Реал» попробует плазмотерапию
Хавбеку «Реала» Арде Гюлеру может грозить хирургическое вмешательство.
18-летний полузащитник получил травму внутреннего мениска правого колена и вернулся в Мадрид из США.
Как сообщает The Athletic, сперва клуб попробует вылечить игрока при помощи инъекций обогащенной тромбоцитами плазмы. Если это не сработает, турку потребуется операция. Сроки возвращения пока неясны.
Гюлер присоединился к «Реалу» в начале июля, перейдя из «Фенербахче». С его статистикой можно ознакомиться здесь.
Арда Гюлер: «Реал» – крупнейший клуб мира, сказал Озил. Хочу стать частью истории, как Роналду, Зидан и Гути, поучиться у Модрича – он лучший для меня»
Верим!🙏
p.s. Люди, которые злорадствуют над травмой другого человека - насколько же вы низкие, хотя что ещё можно от вас ожидать?!🤮🤮🤮
Хочешь правду? Арда не перешел в барселону потому что это не стабильная команда, которая новичков еле как регистрирует, а не потому, что его якобы реал деньгами завалил как вы все думаете
И смеяться над травмой только недочеловек может
Здоровья!