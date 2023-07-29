Гюлеру может потребоваться операция на колене. Сперва «Реал» попробует плазмотерапию

Теги Реал Мадрид Ла Лига травмы Здоровье Арда Гюлер Футбол

Хавбеку «Реала» Арде Гюлеру может грозить хирургическое вмешательство.

18-летний полузащитник получил травму внутреннего мениска правого колена и вернулся в Мадрид из США.

Как сообщает The Athletic, сперва клуб попробует вылечить игрока при помощи инъекций обогащенной тромбоцитами плазмы. Если это не сработает, турку потребуется операция. Сроки возвращения пока неясны.

Гюлер присоединился к «Реалу» в начале июля, перейдя из «Фенербахче». С его статистикой можно ознакомиться здесь.

Арда Гюлер: «Реал» – крупнейший клуб мира, сказал Озил. Хочу стать частью истории, как Роналду, Зидан и Гути, поучиться у Модрича – он лучший для меня»

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48 комментариев

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Артём Толоконников
Скорейшего выздоровления Арде!
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<~Inter~>
кто там на тренировке Реала так своих бьёт? кошмар же в 18 лет спортсмену получить операцию на колене
+15
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RUSLAN USMANKULYYEW
Ответ Marina_Greta
Я специально тоже смотрела его игры в записи, нравится его лёгкость в работе с мячом и принятие быстрого решения при продвижении мяча, надеюсь, парнишка быстро вернётся в строй!
ещё у него такие качества видение поле, и с пасами всё порядке. Очень хотел его видеть в Барсе , но не судьба) Хотя он игрок противника , но желаю быстрого выздоровления.
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Артём Никулин
Ответ <~Inter~>
кто там на тренировке Реала так своих бьёт? кошмар же в 18 лет спортсмену получить операцию на колене
Вроде как он неудачно коленом ударился о газон при подкате. Видео даже есть
+8
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Владимир Владимир
Ответ Артём Никулин
Вроде как он неудачно коленом ударился о газон при подкате. Видео даже есть
Ну значит колено и так было проблемное, либо это был жутчайший удар
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Marina_Greta
Ответ RUSLAN USMANKULYYEW
Надеюсь с ним всё будеть в порядке. Часто смотрел его игру в Фенере. Очень талантливый парень. Футболу нужны такие таланты
Я специально тоже смотрела его игры в записи, нравится его лёгкость в работе с мячом и принятие быстрого решения при продвижении мяча, надеюсь, парнишка быстро вернётся в строй!
+6
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+5
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Дмитрий Крутенко
Ответ Владимир Владимир
Ну значит колено и так было проблемное, либо это был жутчайший удар
Асенсио в свое время кресты порвал, когда просто мяч принимал. Его никто и не бил, просто неудачно как-то ногу поставил.
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JENNINGS
Здоровья парню! Надеюсь, он пройдёт это испытание достойно и вернётся ещё более сильным!
Верим!🙏
p.s. Люди, которые злорадствуют над травмой другого человека - насколько же вы низкие, хотя что ещё можно от вас ожидать?!🤮🤮🤮
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Marina_Greta
Удачи и скорейшего выздоровления!!
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RUSLAN USMANKULYYEW
Надеюсь с ним всё будеть в порядке. Часто смотрел его игру в Фенере. Очень талантливый парень. Футболу нужны такие таланты
+5
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Михо
Здоровья парню, видел его в матче сборной с Уэльсом, вышел на замену и забил шикарным дальним, выделялся техникой работы с мячом, очень хотел посмотреть на него в Примере, надеюсь скоро удастся)
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Emik.
Скорейшего выздоровления
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corazón blanco
М-да, пока начало в Мадриде у него не задалось, надеюсь группа врачей примет единственное правильное решение. Не хотелось бы, чтобы его карьера начиналась с операции в Мадриде. Здоровья Арде.
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Ando Tsarukyan
Ответ GuruFutbola
Комментарий удален модератором
ты про дембеле про фати забыл?
+4
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Артём Толоконников
Ответ иц а мэн
Комментарий удален модератором
Оооо, я все ждал когда же вы появитесь
Хочешь правду? Арда не перешел в барселону потому что это не стабильная команда, которая новичков еле как регистрирует, а не потому, что его якобы реал деньгами завалил как вы все думаете
И смеяться над травмой только недочеловек может
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Marina_Greta
Ответ RUSLAN USMANKULYYEW
ещё у него такие качества видение поле, и с пасами всё порядке. Очень хотел его видеть в Барсе , но не судьба) Хотя он игрок противника , но желаю быстрого выздоровления.
Вы такой умничка! Рада, что в такой момент вражда уходит на второй план, поверьте, тьфу тьфу конечно не дай бог, если у вас такое случится с игроком, аналогично будем желать скорейшего выздоровления! Тем более молодых ребят вдвойне жалко, карьера только начинается, как эти травмы портят карьеру... Ройса мне очень жаль из тех, за кого прям я очень долго следила, думала он как минимум будет в Реале/Барселоне, Баварии, Сити, Челси)
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Scareface
Нефиг было Барсу кидать, продажник
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Avarec 05
Ответ RUSLAN USMANKULYYEW
ещё у него такие качества видение поле, и с пасами всё порядке. Очень хотел его видеть в Барсе , но не судьба) Хотя он игрок противника , но желаю быстрого выздоровления.
Присоединяюсь к сказанному. Реально обрадовался что ещё один талант в Барсу переходит. Но упустили,такое бывает в спорте. Парню здоровья и скорейшего выздоровления.
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Николай Корягин
Да ёёёё-моё :(
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иц а мэн
Ответ Артём Толоконников
Скорейшего выздоровления Арде!
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a2wai
Здоровья парню.
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sercit
Жалко парня конечно!
Здоровья!
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GuruFutbola
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QueenAmidala
Ответ <~Inter~>
кто там на тренировке Реала так своих бьёт? кошмар же в 18 лет спортсмену получить операцию на колене
Рюдигер (
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Baha Mir
Ответ <~Inter~>
кто там на тренировке Реала так своих бьёт? кошмар же в 18 лет спортсмену получить операцию на колене
Это был Рюдигер.
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