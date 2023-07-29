ФИФА сняла с «Ростова» бан на регистрацию новичков. Клуб заявил 6 игроков в день матча с «Зенитом»

«Ростов» заявил на Мир РПЛ шестерых новичков.

На сайте лиги сообщается, что ростовский клуб заявили Романа Акбашева, Илью Ваханию, Алексея Ионова, Кирилла Столбова, Данилу Сухомлинова и Евгения Чернова. В списке нет иранского хавбека Мохаммада Мохеби.

В РПЛ подтвердили, что ФИФА сняла с ростовского клуба запрет на регистрацию новых игроков.

Ранее ФИФА запретила «Ростову» регистрировать новичков из-за долга перед шведским «Норрчепингом» за трансфер Понтуса Альмквиста. Шведский форвард перешел в «Ростов» в октябре 2020 года и приостановил контракт с клубом весной 2022 года.

Сегодня, 29 июля, «Ростов» в матче 2-го тура РПЛ примет действующего чемпиона страны «Зенит». Заявленные игроки смогут сыграть с петербуржцами.