ФИФА сняла с «Ростова» бан на регистрацию новичков. Клуб заявил 6 игроков в день матча с «Зенитом»

Теги Зенит Ростов Алексей Ионов премьер-лига Россия ФИФА Роман Акбашев Евгений Чернов Илья Вахания Мохаммад Мохеби Данила Сухомлинов Кирилл Столбов Футбол

«Ростов» заявил на Мир РПЛ шестерых новичков.

На сайте лиги сообщается, что ростовский клуб заявили Романа Акбашева, Илью Ваханию, Алексея Ионова, Кирилла Столбова, Данилу Сухомлинова и Евгения Чернова. В списке нет иранского хавбека Мохаммада Мохеби.

В РПЛ подтвердили, что ФИФА сняла с ростовского клуба запрет на регистрацию новых игроков.

Ранее ФИФА запретила «Ростову» регистрировать новичков из-за долга перед шведским «Норрчепингом» за трансфер Понтуса Альмквиста. Шведский форвард перешел в «Ростов» в октябре 2020 года и приостановил контракт с клубом весной 2022 года.

Сегодня, 29 июля, «Ростов» в матче 2-го тура РПЛ примет действующего чемпиона страны «Зенит». Заявленные игроки смогут сыграть с петербуржцами.

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53 комментария

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мистер бин
Ну вот и все, карачун теперь Зениту.
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Алексеич (Ростов-Дон)
Признаюсь честно: не верил, что это случится до матча! Вперёд, Ростов, вперёд, родной!
+49
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TiNO
Видимо посмотрели вчерашний видос от пресс-службы "Ростова", и поняли - шутки с ними плохи))
+33
0
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ Назар Игорь
Алексеич, будь объективен, разве это усиление? Только Чернов, и то с натяжкой. Без обид.
Про слово "ротация" не забывай. Весной, когда начались травмы, Ростову в том числе и глубины состава не хватило. Плюс не забывай, что наши финансовые возможность, пусть и совсем не на много, но всё же скромнее ваших.
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Илья Савчук
ну хоть после матча не будет нытья,что Зенит купил ФИФА
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NikPlay
надеюсь Иранца смогут заявить, очень хочется посмотреть как он играет
+7
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Назар Игорь
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Признаюсь честно: не верил, что это случится до матча! Вперёд, Ростов, вперёд, родной!
Алексеич, будь объективен, разве это усиление? Только Чернов, и то с натяжкой. Без обид.
+10
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Japonskiy Magnitofon
Ответ Дед Щукарь порожняк не гонит
Ионова не будет. А он любит Зениту забивать. Заговор! 🤣
Почему не будет Лехи? Его же заявили.
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Андрей Ларионов
а почему иранца не заявили?
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Japonskiy Magnitofon
Отлично!
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Признаюсь честно: не верил, что это случится до матча! Вперёд, Ростов, вперёд, родной!
Не соврали Голубев и Арташес!)
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ Назар Игорь
Согласен, возможности у Ростова весьма скромные, конечно Карпину видней, но лучше бы приобрести вдвое меньше но помастеровитее.
Не поверишь, но именно "приобрели" мы только иранца, остальные пришли бесплатно.
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Северный болельщик
Фифе понравилась презентация Ростова к матчу с Зенитом!
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Никита Самарин
Отличная новость! Всё-таки хочется, чтобы играли сильнейшие.
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Marina_Greta
Удачи Ростову!
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Юрий Гаташев
Ну и где Мохаммад Махеби?
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Psiholog61
Это хорошие вести.
Чуть больше вселяет уверенности в положительный исход матча.
Всем удачи на поле и без травм. Ростову победы!
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Vlad Emelin
Очередной заговор против Спартака
+10
-8
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Zima Letto
Ответ мистер бин
Ну вот и все, карачун теперь Зениту.
Однозначно
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ Назар Игорь
Алексеич, будь объективен, разве это усиление? Только Чернов, и то с натяжкой. Без обид.
Акбашев и Ионов на сборах очень хороши были. Особенно Ионов. По иранцу хорошая пресса.
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zanuda59
Ответ Дед Щукарь порожняк не гонит
Не соврали Голубев и Арташес!)
Мужики! Привет.
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KUMETS
Ну теперь попрут
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мутятя
Удачи Ростову с придворной командой!
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Витольд Бубеный
Вперёд Ростов!
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ Илья Савчук
ну хоть после матча не будет нытья,что Зенит купил ФИФА
Ионова не будет. А он любит Зениту забивать. Заговор! 🤣
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