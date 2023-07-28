Плавание. Чемпионат мира. Женщины выступят на 50 м баттерфляем, 200 м на спине и 800 м вольным стилем, мужчины – на 50 м вольным и 100 м баттерфляем

29 июля на ЧМ по водным видам спорта в Фукуоке разыграют 6 комплектов медалей в плавании.

Чемпионат мира по водным видам спорта-2023

Фукуока, Япония

Плавание

Женщины

Начало сессии – 14:00 по московскому времени.

Женщины

50 м, баттерфляй

200 м, спина

800 м, вольный стиль

Мужчины

50 м, вольный стиль

100 м, баттерфляй

Смешанная эстафета

4x100 м, вольный стиль

Расписание чемпионата мира по водным видам спорта-2023 в Фукуоке