Кожевников о футболе на Луне: «Нереально. У британцев просто рептилоиды заседают, правильно Медведев написал. Нам хоккей остается, с канадцами полетим!»

Александр Кожевников считает идею проведения футбольного матча на Луне фантастической.

Ранее британские ученые представили проект футбольного матча на спутнике Земли. Его планируется провести в 2035 году.

«Нормально, если сделают большой корабль. Но это сколько людей надо завезти – судей, игроков, минимум человек 50. Там же еще гостиницу надо сделать, поле. Это нереально. У них просто как у американцев рептилоиды в сенате заседают. Правильно про них написал.

России повторить то же самое, но провести хоккейный матч на Луне? Естественно, нам остается только хоккей. С канадцами туда полетим! Но это, конечно, бред. Ну, может, что-то и есть, но не похоже, что к 2035 году успеют. Может быть, к 2050 году что-то и будет.

Надо корабли большие построить. Плюс, когда прилетите, не в скафандрах же будете играть. Не знаю, что будет, но пока это фантастика», – сказал двукратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР по хоккею.