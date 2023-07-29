Кожевников о футболе на Луне: «Нереально. У британцев просто рептилоиды заседают, правильно Медведев написал. Нам хоккей остается, с канадцами полетим!»

Теги Сборная России по хоккею премьер-лига Англия Сборная Канады по хоккею НХЛ КХЛ Дмитрий Медведев Александр Кожевников Политика технологии Наука Хоккей

Александр Кожевников считает идею проведения футбольного матча на Луне фантастической.

Ранее британские ученые представили проект футбольного матча на спутнике Земли. Его планируется провести в 2035 году.

«Нормально, если сделают большой корабль. Но это сколько людей надо завезти – судей, игроков, минимум человек 50. Там же еще гостиницу надо сделать, поле. Это нереально. У них просто как у американцев рептилоиды в сенате заседают. Правильно про них Дмитрий Медведев написал. 

России повторить то же самое, но провести хоккейный матч на Луне? Естественно, нам остается только хоккей. С канадцами туда полетим! Но это, конечно, бред. Ну, может, что-то и есть, но не похоже, что к 2035 году успеют. Может быть, к 2050 году что-то и будет.

Надо корабли большие построить. Плюс, когда прилетите, не в скафандрах же будете играть. Не знаю, что будет, но пока это фантастика», – сказал двукратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР по хоккею.

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41 комментарий

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Alex Slobodskikh
Если человек соглашается с Медведевым - тут уже даже таблетки не помогут
+136
-9
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metodgaussa
Можно нашим и на солнце сыграть, только ночью конечно
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Мукунку хороший
Основной вопрос- ху ис А.Кожевников?
+38
-7
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catcher69
Россия запустит миссию на Марс в 2019 году, рассказал во второй части фильма Андрея Кондрашова президент Владимир Путин. «Мы сейчас будем там осуществлять беспилотные, а потом и пилотируемые пуски — для исследования дальнего космоса, и лунная программа, затем исследование Марса»,— уточнил глава государства.
+14
-1
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SopTecret
Ответ catcher69
Россия запустит миссию на Марс в 2019 году, рассказал во второй части фильма Андрея Кондрашова президент Владимир Путин. «Мы сейчас будем там осуществлять беспилотные, а потом и пилотируемые пуски — для исследования дальнего космоса, и лунная программа, затем исследование Марса»,— уточнил глава государства.
Шварценеггер летал на Марс ещё в 20 веке
+10
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Михаил Опякин
Закусывать надо
+10
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Ебздрогыч
С инопланетянами в хоккей будет Ротенберг играть
+12
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Дэннис Молинарев
Ответ Мукунку хороший
Основной вопрос- ху ис А.Кожевников?
Ну так то игрок был отличный. А сейчас, увы, тот, кто не закусывает, но имеет мнение по любому вопросу
+10
-4
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арап Петра Великого
Кожевников и Медведев видать в одной компании Луну обсуждают. Обязательно должен быть третий. Скоро проявится...
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Ничего Смешного
Ответ Alex Slobodskikh
Если человек соглашается с Медведевым - тут уже даже таблетки не помогут
Особенно Медведеву
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Arty K.
не наливать этому гражданину, он уже на Луне
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Tiestorzn17
Ответ catcher69
Россия запустит миссию на Марс в 2019 году, рассказал во второй части фильма Андрея Кондрашова президент Владимир Путин. «Мы сейчас будем там осуществлять беспилотные, а потом и пилотируемые пуски — для исследования дальнего космоса, и лунная программа, затем исследование Марса»,— уточнил глава государства.
По бумагам, возможно, уже как года 3 Роскосмос по Марсу ходит. Про их распили легенды ходят…
+4
0
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k_terekhov
В проекте написано, что будут играть в специальных скафандрах, а этот чудила говорит «не в скафандрах же они там решили играть» 😂😂
+4
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Сергей
Ответ metodgaussa
Можно нашим и на солнце сыграть, только ночью конечно
Плюсую троекратно!!!
+4
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Мукунку хороший
Ответ Дэннис Молинарев
Ну так то игрок был отличный. А сейчас, увы, тот, кто не закусывает, но имеет мнение по любому вопросу
Понятно.. как мы,только со спортивным прошлым..))
+7
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Dr. Heisenberg
У России в ближайшей перспективе только подземный керлинг.
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NIK7478
Ну, Кожевников тоже такой же рептилоид! Эка, куда его понесло-то!
+3
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Любезный Коссутий
после поллитры какие только рептилоиды не мерещатся.
а вообще, хронический алкоголизм - страшная болезнь
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Andrey Khorobryi
Ответ Аморалинни
Помню времена, когда борцы с режимом топили за Медведева))) Согласен, таблетки им не помогут
Это какие такие борцы с режимом за медведева топили? Типа Ксюши Собчак что ли?
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auggust
да нееужели, вместо ядерных ракет Медведев предлагает в хоккей сыграть, а что это у нас случилось,, вместо односолодового боярки намешали?
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Матрос Кот
Про матч на Луне,это была шутка ученых,для таких одаренных,как Кожевников. Но создать станцию с постоянным пребыванием вполне возможно. В принципе у мерзких англо саксов все что планируется,все и сбывается.В отличии от кое кого.
+3
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Кот под ногами майора
Неправильно. Правильный ответ: "Чего б**?"
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Сергей Орлов
Ответ Мукунку хороший
Основной вопрос- ху ис А.Кожевников?
Алкоголик, когда-то игравший в хоккей, правда не очень хорошо.
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Ничего Смешного
Ответ Мукунку хороший
Основной вопрос- ху ис А.Кожевников?
Отец Аллочки из универа, а так двухкратный победитель олимпиады в составе сборной СССР.
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tolobas
Рептилоидам скафандры не нужны на Луне, они и так смогут сыграть
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