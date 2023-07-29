Дуайт Йорк: «О Кейне забудут, если он перейдет в «Баварию». Бундеслига – чемпионат одной команды»

Дуайт Йорк считает, что Харри Кейну не стоит переходить в «Баварию».

– Кейн, похоже, на грани перехода в «Баварию», хотя может и остаться в « ». Варианты кажутся не слишком амбициозными. Может быть, более амбициозным был бы переход в «Манчестер Юнайтед»?

– Я не очень понимаю, зачем у переходить в «Баварию». Очевидно, что это один из крупнейших футбольных клубов Европы, без сомнения, но для человека, который забил столько голов в и до сих пор не имеет в активе ни одного английского трофея, это немного странно.

Я буду очень удивлен, если Кейн перейдет в «Баварию», особенно когда им интересуются такие клубы, как «Манчестер Юнайтед» и, возможно, даже «Челси» или «Ньюкасл». Это удивительно.

Мы говорим о наследии Кейна. Если он уйдет в «Баварию», то каким оно будет? Второе место в истории Премьер-лиги после ? Это все, чем он будет известен. И его имя потеряется, если мы будем говорить о великих игроках АПЛ.

После завершения карьеры он останется легендой «Тоттенхэма», но быть вторым по количеству забитых мячей ему не удастся. Если он перейдет в «Баварию», люди о нем забудут.

Да, его имя будет время от времени всплывать, но это потому, что он англичанин. Мы все знаем, что Бундеслига – это скорее чемпионат одной команды, где каждый год есть фаворит на победу. Поэтому я не думаю, что это решение найдет отклик у болельщиков, – сказал экс-футболист «МЮ».