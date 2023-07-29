Дуайт Йорк: «О Кейне забудут, если он перейдет в «Баварию». Бундеслига – чемпионат одной команды»
Дуайт Йорк считает, что Харри Кейну не стоит переходить в «Баварию».
– Кейн, похоже, на грани перехода в «Баварию», хотя может и остаться в «Тоттенхэме». Варианты кажутся не слишком амбициозными. Может быть, более амбициозным был бы переход в «Манчестер Юнайтед»?
– Я не очень понимаю, зачем Кейну переходить в «Баварию». Очевидно, что это один из крупнейших футбольных клубов Европы, без сомнения, но для человека, который забил столько голов в АПЛ и до сих пор не имеет в активе ни одного английского трофея, это немного странно.
Я буду очень удивлен, если Кейн перейдет в «Баварию», особенно когда им интересуются такие клубы, как «Манчестер Юнайтед» и, возможно, даже «Челси» или «Ньюкасл». Это удивительно.
Мы говорим о наследии Кейна. Если он уйдет в «Баварию», то каким оно будет? Второе место в истории Премьер-лиги после Ширера? Это все, чем он будет известен. И его имя потеряется, если мы будем говорить о великих игроках АПЛ.
После завершения карьеры он останется легендой «Тоттенхэма», но быть вторым по количеству забитых мячей ему не удастся. Если он перейдет в «Баварию», люди о нем забудут.
Да, его имя будет время от времени всплывать, но это потому, что он англичанин. Мы все знаем, что Бундеслига – это скорее чемпионат одной команды, где каждый год есть фаворит на победу. Поэтому я не думаю, что это решение найдет отклик у болельщиков, – сказал экс-футболист «МЮ».
И его имя всплывёт ещё кучу раз, когда будут обсуждаться победители Лиги Чемпионов – к чему он, разумеется, с большей вероятностью может прийти именно в Баварии, а не в Тоттенхэме.
Касаемо второго места – это тоже результат. Вон CR7 практически везде был вторым за Месси, но это не забрало у него возможность быть во время карьеры и остаться по завершению её – великим (даже с учётом его скандального характера).
Я про Мане, который когда-то играл в Ливерпуле, а Сане и Канселу - это бывшие игроки Ман Сити.
Футболисты в клубном футболе делятся на тех кто брал ЛЧ и тех кто нюхал ноги. Какой рекорд апл, возьми себя в руки