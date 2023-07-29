Дуайт Йорк: «О Кейне забудут, если он перейдет в «Баварию». Бундеслига – чемпионат одной команды»

Теги Бавария премьер-лига Англия бундеслига Германия Алан Ширер Тоттенхэм Харри Кейн Футбол

Дуайт Йорк считает, что Харри Кейну не стоит переходить в «Баварию».

– Кейн, похоже, на грани перехода в «Баварию», хотя может и остаться в «Тоттенхэме». Варианты кажутся не слишком амбициозными. Может быть, более амбициозным был бы переход в «Манчестер Юнайтед»?

– Я не очень понимаю, зачем Кейну переходить в «Баварию». Очевидно, что это один из крупнейших футбольных клубов Европы, без сомнения, но для человека, который забил столько голов в АПЛ и до сих пор не имеет в активе ни одного английского трофея, это немного странно.

Я буду очень удивлен, если Кейн перейдет в «Баварию», особенно когда им интересуются такие клубы, как «Манчестер Юнайтед» и, возможно, даже «Челси» или «Ньюкасл». Это удивительно.

Мы говорим о наследии Кейна. Если он уйдет в «Баварию», то каким оно будет? Второе место в истории Премьер-лиги после Ширера? Это все, чем он будет известен. И его имя потеряется, если мы будем говорить о великих игроках АПЛ.

После завершения карьеры он останется легендой «Тоттенхэма», но быть вторым по количеству забитых мячей ему не удастся. Если он перейдет в «Баварию», люди о нем забудут.

Да, его имя будет время от времени всплывать, но это потому, что он англичанин. Мы все знаем, что Бундеслига – это скорее чемпионат одной команды, где каждый год есть фаворит на победу. Поэтому я не думаю, что это решение найдет отклик у болельщиков, – сказал экс-футболист «МЮ».

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39 комментариев

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Любезный Коссутий
если Кейн перейдет в Баварию, они выиграют ЛЧ.
+38
-11
+27
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Roman
Ответ Любезный Коссутий
если Кейн перейдет в Баварию, они выиграют ЛЧ.
А если Кокорин, то межгалактический кубок
+28
-4
+24
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Кирилл Лавров
Про него забудут? Но про Левандовски помнили всегда, потому что он голами напоминал о себе – то же самое будет и с Кейном.

И его имя всплывёт ещё кучу раз, когда будут обсуждаться победители Лиги Чемпионов – к чему он, разумеется, с большей вероятностью может прийти именно в Баварии, а не в Тоттенхэме.

Касаемо второго места – это тоже результат. Вон CR7 практически везде был вторым за Месси, но это не забрало у него возможность быть во время карьеры и остаться по завершению её – великим (даже с учётом его скандального характера).
+14
-1
+13
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azt3c14
Ответ Артём Околович
Йорк говорит о том, что статус лучшего бомбардира в истории АПЛ гораздо престижнее чем несколько салатниц. Вопрос крайне спорный, но я даже с ним согласен
Кейну только 30 лет.Он даже после 3-4 сезонов - может смело вернуться в АПЛ и побить рекорд Ширера.А вот за эти же 3-4 года ТТХ не выиграет ничего существенного.Для кого престижнее?о Ширере никто и нигде никогда не вспоминает,разве что внутри АПЛ
+11
-1
+10
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azt3c14
Йорк не сильно обделен интеллектом.Кто-то забыл скажем о Нойере?
+13
-8
+5
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Артём Околович
Ответ azt3c14
Йорк не сильно обделен интеллектом.Кто-то забыл скажем о Нойере?
Йорк говорит о том, что статус лучшего бомбардира в истории АПЛ гораздо престижнее чем несколько салатниц. Вопрос крайне спорный, но я даже с ним согласен
+10
-6
+4
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A A
Ответ Любезный Коссутий
если Кейн перейдет в Баварию, они выиграют ЛЧ.
А Кейн золотой мяч следовательно
+4
0
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Au.
Не факт что в МЮ он что то выиграет
+3
0
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Гамаль Хайдаров
что такого плохого сделал Кейн, он что, заживо сжег твою семью, раз ты желаешь оставаться ему ы Тоттенхэме навсегда
+2
0
+2
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Flavius
Разве все забыли о Мане, Сане и Канселу когда они переходили в Баварию?

Я про Мане, который когда-то играл в Ливерпуле, а Сане и Канселу - это бывшие игроки Ман Сити.
+1
0
+1
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Кирилл Лавров
Ответ red hikkikomori
Так трехкратных чемпионов Германии и без него очень много, даже так он останется всего лишь одним из.
Трехкратных чемпионов Германии и одновременно Победителей Лиги Чемпионов не так и много от слова "совсем".
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red hikkikomori
Ответ Кирилл Лавров
Про него забудут? Но про Левандовски помнили всегда, потому что он голами напоминал о себе – то же самое будет и с Кейном. И его имя всплывёт ещё кучу раз, когда будут обсуждаться победители Лиги Чемпионов – к чему он, разумеется, с большей вероятностью может прийти именно в Баварии, а не в Тоттенхэме. Касаемо второго места – это тоже результат. Вон CR7 практически везде был вторым за Месси, но это не забрало у него возможность быть во время карьеры и остаться по завершению её – великим (даже с учётом его скандального характера).
Ну выиграет он один раз ЛЧ и что? Сейчас есть куча игроков и по 3 ЛЧ имеющие, не говоря уже о тех кто по 1 разу выигрывал - таких очень много. А лучший бомбардир в истории АПЛ - он только один , про второго никто не говорит. Мой прогноз - Кейн продлит контракт с ТТХ и завершит там карьеру.
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Матвей Дмитриев
Ответ BaldFraud
Выиграет трофеи в Баварии. Потом вернется в АПЛ, перегонит Ширера и завершит карьеру.
🤷‍♂️
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deutschmann 73
Ответ Любезный Коссутий
если Кейн перейдет в Баварию, они выиграют ЛЧ.
То-то и оно, что Кейна будут чаще вспоминать и как обладателя золотой бутсы, и как победителя лиги чемпионов, и уверен, он превзойдёт самого Роналду и его 17 мячей за сезон в ЛЧ
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Кирилл Лавров
Ответ red hikkikomori
Ну выиграет он один раз ЛЧ и что? Сейчас есть куча игроков и по 3 ЛЧ имеющие, не говоря уже о тех кто по 1 разу выигрывал - таких очень много. А лучший бомбардир в истории АПЛ - он только один , про второго никто не говорит. Мой прогноз - Кейн продлит контракт с ТТХ и завершит там карьеру.
Он будет Чемпионом страны и обладателем Лиги Чемпионов. Как бы многие недооценивали Чемпионат Германии (Бундеслигу), но выиграл Чемпионат Германии – тоже почётно. А он живёт в то время, когда Бавария доминирует, а значит он может быть, к примеру, трёхкратным Чемпионом Германии – что многое означает, ведь если углубиться в историю Бундеслиги, Чемпионы постоянно менялись, а "Эра Баварии" закрепилась полноценно лишь в 21 веке. Но кто сказал, что дальше будет именно так? Через 100, да даже 50 лет? Вероятно, что через 100 лет Кейна будут вспоминать как, к примеру, Трёхкратного победителя Чемпионата Германии и это, возможно, может быть ценнее всего остального. Время идёт, ещё всё поменяется. Нет ничего бесконечного. Рано или поздно "Эра Баварии" подойдёт тоже к концу, о чём трудно думать именно сейчас.
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red hikkikomori
Ответ Кирилл Лавров
Он будет Чемпионом страны и обладателем Лиги Чемпионов. Как бы многие недооценивали Чемпионат Германии (Бундеслигу), но выиграл Чемпионат Германии – тоже почётно. А он живёт в то время, когда Бавария доминирует, а значит он может быть, к примеру, трёхкратным Чемпионом Германии – что многое означает, ведь если углубиться в историю Бундеслиги, Чемпионы постоянно менялись, а "Эра Баварии" закрепилась полноценно лишь в 21 веке. Но кто сказал, что дальше будет именно так? Через 100, да даже 50 лет? Вероятно, что через 100 лет Кейна будут вспоминать как, к примеру, Трёхкратного победителя Чемпионата Германии и это, возможно, может быть ценнее всего остального. Время идёт, ещё всё поменяется. Нет ничего бесконечного. Рано или поздно "Эра Баварии" подойдёт тоже к концу, о чём трудно думать именно сейчас.
Так трехкратных чемпионов Германии и без него очень много, даже так он останется всего лишь одним из.
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Футбол, хоккей итд
Дуайт смачно набросил, на вентилятор шпор....
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МБ14
Ответ azt3c14
Кейну только 30 лет.Он даже после 3-4 сезонов - может смело вернуться в АПЛ и побить рекорд Ширера.А вот за эти же 3-4 года ТТХ не выиграет ничего существенного.Для кого престижнее?о Ширере никто и нигде никогда не вспоминает,разве что внутри АПЛ
👏🏻. Для особо одаренных видимо существует и имеет значение только АПЛ и ее рекорды. Хотя Сити там доминирует не хуже Баварии
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Evgeniy Bagel
Ответ Артём Околович
Йорк говорит о том, что статус лучшего бомбардира в истории АПЛ гораздо престижнее чем несколько салатниц. Вопрос крайне спорный, но я даже с ним согласен
престижнее для кого? только для болельщиков АПЛ,и как вообще можно сравнивать между собой индивидуальные и клубные награды?!
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vova123456
Ответ Marat Sultanov
Как может быть чемп интересным, где фаворит выиграл его играя в поддавки?
У них средняя посещаемость лучшая в мире, даже АПЛ не сравниться. Да что там, даже вторая Бундеслига не отстаёт от первой лиге Франции, Серии А и Ла лиги. А ты униженый можешь и дальше нести бред.
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Marat Sultanov
Ответ Любезный Коссутий
это за Сити столько следят, за Бундесом поболее
Как может быть чемп интересным, где фаворит выиграл его играя в поддавки?
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Scorpio
Ответ red hikkikomori
Ну выиграет он один раз ЛЧ и что? Сейчас есть куча игроков и по 3 ЛЧ имеющие, не говоря уже о тех кто по 1 разу выигрывал - таких очень много. А лучший бомбардир в истории АПЛ - он только один , про второго никто не говорит. Мой прогноз - Кейн продлит контракт с ТТХ и завершит там карьеру.
😂
Футболисты в клубном футболе делятся на тех кто брал ЛЧ и тех кто нюхал ноги. Какой рекорд апл, возьми себя в руки
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Анвар
Кейну надо было переходить в Тоттенхем
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Ливерпуль 7
С Баварией Кейн может выиграть ЛЧ, а с МЮ опять получить 0 - 7
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BaldFraud
Выиграет трофеи в Баварии. Потом вернется в АПЛ, перегонит Ширера и завершит карьеру.
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