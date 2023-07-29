Международная федерация фехтования отменила обязательное рукопожатие после поединка из-за ситуации с Харлан

Теги сборная России жен сабля сборная Украины жен FIE Ольга Харлан Анна Смирнова Фехтование

Международная федерация фехтования отменила обязательное рукопожатие после поединка.

Накануне в 1/32 финала индивидуального турнира Харлан победила россиянку Анну Смирнову, но после поединка отказалась от рукопожатия и выставила в ее сторону саблю. Харлан была дисквалифицирована уже в следующей стадии ЧМ – при этом результат схватки с россиянкой не был пересмотрен.

Позже FIE отменила дисквалификацию Харлан.

Теперь правило об обязательном рукопожатии после поединка тоже отменено – спортсменам достаточно поприветствовать друг друга любым способом дистанционно, сообщает La Repubblica.

Сцена на ЧМ по фехтованию: украинка выставила саблю вместо рукопожатия с россиянкой – пострадали обе

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45 комментариев

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Tiffozi
Какой позор!
+33
-5
+28
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Sergey Rebrushkin
Итак, победу а номинации «Прогиб года» одерживает Международная федерация фехтования.
Может и правила переписать? За паспорт 404 +10 очков, за вышеванку еще +5.
+23
-5
+18
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Alex1893
Наглядное пособие «Как за один день превратить аристократический вид спорта в цирк-шапито».
+19
-3
+16
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Buharoid
Почему нельзя было отменить ДО. Эта ситуация не то, чтобы не читалась.
+14
-3
+11
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Кашшай Чакырович
Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
Вот он геостратег, хотел демилитаризировать Украину, а превратил её чуть ли не в самое могущественое государство на планете, браво аплодирую стоя нашему солнцеликому.
Вот он и....т, который думает ,что военный конфликт происходит из - за желания одного человека )
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Сергей Лепехин
Ну а что хвост виляет собакой
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Добрый_Ээх
позорище
+8
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Маноло Санчи́с
Да это уже просто дно дна пробито...Тьфу.
+8
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<PECHENEG>
Странно, что ещё не разрешили тыкать в соперника без защиты шпагой
+7
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Как дела на заводе
Нет предела человеческой мерзости (с)
+5
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Владислав Романов
Скоро Украинским спортсменам и на поединки разрешат не выходить, по их желанию
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Dmona1
Чтоб у вас олимпиада провалилась
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Dmona1
Это начало конца.
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marchellinos
Зашквар полный. Реально другим странам надо делать тоже самое. Менять правила в угоду своим спортсменам.
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Dmona1
Скоро украинским спортсменам будут просто в рот класть победу, как Евровидение.
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Dmona1
А чего, возвращать Харлан. И дать ей золото в не зависимости от результата. Всё к этому и идёт.
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Судоплатов
Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
Вот он геостратег, хотел демилитаризировать Украину, а превратил её чуть ли не в самое могущественое государство на планете, браво аплодирую стоя нашему солнцеликому.
самое могущественное? Ты сам понимаешь насколько глупо это звучит?
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Кашшай Чакырович
Ответ rostov4anin
😃😃😃 ого! Новая методичка пришла? Ну-ка расскажи - сколько человек нужно чтобы "военный конфликт" начался?
Если бы , ты хотя бы мог мыслить на каком то примитивном уровне ,с тобой бы ещё можно было вести диалог ,но ты как биоробот , со стандартным набором фраз ,те даже нынешний современный робот ,так не ограничен в наборе слов ! Не говоря уже о каких то мыслительных процессах ,таких я просто добавляю в черный список !
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Dmona1
Когда на сайте отменят из соседней, а сайт в иногента запишут?
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kvint(ksk)
Ребята, подскажите, только аргументировано , почему ваши задницы 🔥? Ведь действия Федерации логичны. Они отменили правило , чтобы в будущем не возникали конфликты .
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Philatelist79
Наревела
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Как дела на заводе
А грошей подкинули украине после отмены правила?))
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rtr_return
Дальше отменят приветствие))
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Любитель побеждать
А можно, допустим, повернутся задницей, снять штаны и показать, в качестве приветствия?
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unreality
Нда 🤡🤡🤡
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