Международная федерация фехтования отменила обязательное рукопожатие после поединка из-за ситуации с Харлан

Международная федерация фехтования отменила обязательное рукопожатие после поединка.

Накануне в 1/32 финала индивидуального турнира победила россиянку , но после поединка отказалась от рукопожатия и выставила в ее сторону саблю. Харлан была дисквалифицирована уже в следующей стадии ЧМ – при этом результат схватки с россиянкой не был пересмотрен.

Позже FIE отменила дисквалификацию Харлан.

Теперь правило об обязательном рукопожатии после поединка тоже отменено – спортсменам достаточно поприветствовать друг друга любым способом дистанционно, сообщает La Repubblica.

Сцена на ЧМ по фехтованию: украинка выставила саблю вместо рукопожатия с россиянкой – пострадали обе