Международная федерация фехтования отменила обязательное рукопожатие после поединка из-за ситуации с Харлан
Международная федерация фехтования отменила обязательное рукопожатие после поединка.
Накануне в 1/32 финала индивидуального турнира Харлан победила россиянку Анну Смирнову, но после поединка отказалась от рукопожатия и выставила в ее сторону саблю. Харлан была дисквалифицирована уже в следующей стадии ЧМ – при этом результат схватки с россиянкой не был пересмотрен.
Позже FIE отменила дисквалификацию Харлан.
Теперь правило об обязательном рукопожатии после поединка тоже отменено – спортсменам достаточно поприветствовать друг друга любым способом дистанционно, сообщает La Repubblica.
Сцена на ЧМ по фехтованию: украинка выставила саблю вместо рукопожатия с россиянкой – пострадали обе
Может и правила переписать? За паспорт 404 +10 очков, за вышеванку еще +5.