Семак получил красную за споры с судьей после игры с «Ростовом». Кукуляк назначил пенальти в ворота «Зенита» на 91-й
Сергей Семак получил красную карточку после игры «Зенита» с «Ростовом».
Главный тренер петербуржцев начал выражать недовольство в разговоре с главным арбитром Евгением Кукуляком по окончании матча 2-го тура Мир РПЛ. В нем «Ростов» с пенальти сравнял счет на 3-й добавленной ко второму тайму минуте – 1:1.
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В любом случае - неужели там на красную СБ наговорил.
Я реально думал чувак уже больше никогда не сможет играть в футбол.
3 карточки минимум не додал Ростову, левые угловые назначает.
Во вторых, косяк с НиНо никто не отменял.
Пока что зениту жаловаться нечего
3 удара за два матча с такими тратами это же лютый позор