Семак получил красную за споры с судьей после игры с «Ростовом». Кукуляк назначил пенальти в ворота «Зенита» на 91-й

Сергей Семак получил красную карточку после игры «Зенита» с «Ростовом».

Главный тренер петербуржцев начал выражать недовольство в разговоре с главным арбитром по окончании матча 2-го тура Мир . В нем « » с пенальти сравнял счет на 3-й добавленной ко второму тайму минуте – 1:1.

6 августа « » в чемпионате России встретится с «Динамо».

Комличенко на 93-й забил «Зениту» с пенальти за фол Мостового на Чернове. «Ростов» избежал поражения