Семак получил красную за споры с судьей после игры с «Ростовом». Кукуляк назначил пенальти в ворота «Зенита» на 91-й

Теги Зенит Ростов Сергей Семак премьер-лига Россия дисквалификации судьи Евгений Кукуляк Футбол

Сергей Семак получил красную карточку после игры «Зенита» с «Ростовом».

Главный тренер петербуржцев начал выражать недовольство в разговоре с главным арбитром Евгением Кукуляком по окончании матча 2-го тура Мир РПЛ. В нем «Ростов» с пенальти сравнял счет на 3-й добавленной ко второму тайму минуте – 1:1.

6 августа «Зенит» в чемпионате России встретится с «Динамо».

Комличенко на 93-й забил «Зениту» с пенальти за фол Мостового на Чернове. «Ростов» избежал поражения

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117 комментариев

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Фёдор Кузнецов
Семак скорее возмущался тем как на Клаудиньо фолили, и судья не замечал, а не пенальти
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Anton Pereladov
Ну хоть не будут орать пару туров, что Зенит всех судей купил)
+90
-37
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Кирилл Князев
Хз, что там Богданыч так взъерепенился, но пенка была даже не 100, а все 500%

Все вопросы к Мосту, который на последних минутах при счёте 0:1 в пользу Зенита решил ногами в своей штрафной помахать
+43
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+29
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fil_spb
Ответ Кирилл Князев
Хз, что там Богданыч так взъерепенился, но пенка была даже не 100, а все 500% Все вопросы к Мосту, который на последних минутах при счёте 0:1 в пользу Зенита решил ногами в своей штрафной помахать
У Семака по пенальти ноль вопросов. В интервью все сказал. Там других моментов вагон и маленькая тележка. Достаточно вспомнить как сначала Миронов чуть ногу Клауду не сломал, там оранжевая карточка была, через 5 секунд Ростов чуть не забил из офсайда, а судья оба нарушения "не заметил".
+35
-7
+28
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Flashzzz
Зато фол на Клаудиньо остался незамеченным. Семак наверное этим и возмущался.

В любом случае - неужели там на красную СБ наговорил.
+38
-13
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xyg2rdwzx4
Ответ Anton Pereladov
Ну хоть не будут орать пару туров, что Зенит всех судей купил)
До пятого тура наверно не будут, ну а там это уже неизбежно)
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Сково Роад
Ответ Фёдор Кузнецов
Семак скорее возмущался тем как на Клаудиньо фолили, и судья не замечал, а не пенальти
а тем как чуть не убили Мантуана, он не возмущался?

Я реально думал чувак уже больше никогда не сможет играть в футбол.
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Удар Кержакова
Семак в грубой форме высказал, что судья пропускал очень много фонов Ростова, особенно на Клаудиньо. Кукуляк проявил принципиальность и удалил его. 2 матча без тренера теперь(
+14
-3
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Даниил Оскеров
-Мы за что тебе платим??Ты совсем берега попутал??? - орал Семак, размахивая картой Газпромбанка.
+14
-5
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Кирилл Князев
Ответ fil_spb
У Семака по пенальти ноль вопросов. В интервью все сказал. Там других моментов вагон и маленькая тележка. Достаточно вспомнить как сначала Миронов чуть ногу Клауду не сломал, там оранжевая карточка была, через 5 секунд Ростов чуть не забил из офсайда, а судья оба нарушения "не заметил".
Мерси, вопросов больше не имею)
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Antagonist
Ответ fil_spb
У Семака по пенальти ноль вопросов. В интервью все сказал. Там других моментов вагон и маленькая тележка. Достаточно вспомнить как сначала Миронов чуть ногу Клауду не сломал, там оранжевая карточка была, через 5 секунд Ростов чуть не забил из офсайда, а судья оба нарушения "не заметил".
Ну тут можно вспомнить и как Ерохин несколько раз по ногам и голове въехал,и даже нарушения не зафиксировали,так что либо тут обоюдные ошибки,либо высокая планка борьбы
+8
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zzzeeerrrooo
Ответ Flashzzz
Зато фол на Клаудиньо остался незамеченным. Семак наверное этим и возмущался. В любом случае - неужели там на красную СБ наговорил.
Ему дисквал за козла давали 🤣🤣🤣
+9
-3
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Александр Беляков
Кукуляк днище.
3 карточки минимум не додал Ростову, левые угловые назначает.
+22
-16
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zhongler
матч получился зрелищный. счёт по игре. Зенит сейчас в стадии некоторой перестройки. То что упустили победу сами виноваты. Дело даже не в пенальти (вполне чистом), надо лучше играть в атаке.
+5
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counsel
Ответ Flashzzz
Зато фол на Клаудиньо остался незамеченным. Семак наверное этим и возмущался. В любом случае - неужели там на красную СБ наговорил.
Тренер Зенита по определению не может на красную наговорить?
+6
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Фёдор Кузнецов
Ответ llolishe
Почему все так хвалят Семака 3 удара за два матча с такими тратами это же лютый позор
Зенит потерял двух игроков старта в атаке, и не нашёл ещё замена, какие траты??
+10
-6
+4
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Фёдор Кузнецов
Ответ ProZ
весь матч играл в держисраку с 10-ю защитниками, а виноват судья
трудно играть в атаку, когда плавного креативщика спокойно бьют, а судья не даёт жёлтые, и фол через раз назначает
+9
-6
+3
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elkipalki
Ответ Tom_York
Где наш админресурс, Медведев???
Так не успели, ответный гол на 93 залетел. Там и возможности не было поставить пеналь в ворота Ростова. А в первом туре админресурс был, левая КК сопернику.
+3
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Зубы Дзюбы
Ответ Anton Pereladov
Ну хоть не будут орать пару туров, что Зенит всех судей купил)
Во-первых здесь ошибки в пользу Ростова фатальной не было.
Во вторых, косяк с НиНо никто не отменял.

Пока что зениту жаловаться нечего
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llolishe
Почему все так хвалят Семака
3 удара за два матча с такими тратами это же лютый позор
+16
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Заяцволк
Аааахаха, это только начало. Зенит остался без бразильцев, и теперь всем видно, что Семаг фезруг, конечно он теперь от этого будет в каждом матче бесноваться
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murzzzzzilka
Ау, парень, который убеждал меня буквально неделю назад, что Семак всегда ведет себя достойно и выдержанно, ты где?:)
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Новый тренер ФК Спартак
Семак в шоке был почему поставили пеналь, так не договаривались же)
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Фёдор Кузнецов
Ответ adamxx
Там кдаудиньо сам подкатился под бегущего игрока. в чем нарушение?
Клаудиньо играет в мяч, Миронов наступает шипами в ногу ему, это минимум желтая
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Алексей Коновалов
Ответ Anton Pereladov
Ну хоть не будут орать пару туров, что Зенит всех судей купил)
будут)) это их призвание)
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