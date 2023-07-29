Гюлер травмировал мениск. Хавбек «Реала» вернется из США в Мадрид на лечение

Теги Реал Мадрид Ла Лига травмы Здоровье Арда Гюлер Футбол

Арда Гюлер из-за травмы не сможет поучаствовать в предсезонном турне «Реала».

Новичок клуба получил повреждение в ходе одного из тренировочных занятий и не сыграл ни в одном товарищеском матче в США.

Вице-чемпионы Испании сегодня объявили о том, что у хавбека диагностирована травма внутреннего мениска правого колена. 18-летний турок вернется в Мадрид, где будет проходить лечение.

Гюлер присоединился к «Реалу» в начале июля, перейдя из «Фенербахче». С его статистикой можно ознакомиться здесь.

Гюлер пожертвовал отпуском, чтобы пройти с «Реалом» предсезонную подготовку. 18-летний хавбек хочет освоиться в команде как можно быстрее

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60 комментариев

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Ready FoR WaR
Ответ Барсик Юрана
Это тебе за Барсу 👍🏿
Не надо так чувак, это низко. Ты хуже чем он если рад этому))
+61
-5
+56
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JENNINGS
Здоровья молодому таланту! Хоть бы всё обошлось!🙏
+37
-7
+30
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Marina_Greta
Фанаты Барселоны, радующиеся травме, потом не удивляйтесь, что к вам такое отношения. В такие моменты вражда отходит на второй план.
+39
-22
+17
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corazón blanco
Здоровья Арде и скорейшего возвращения в строй, жаль, что получил повреждение в борьбе с Рюдигером.
+23
-8
+15
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Bob Ganiev
Ответ Marina_Greta
Там ниже радовался один товарищ...
причем тут множественное число? даже если их двое или трое. зайди в новость Барсы, там 80% комментов от вас - верблюдов.
+13
-4
+9
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Ansu Fati
Ответ Marina_Greta
Фанаты Барселоны, радующиеся травме, потом не удивляйтесь, что к вам такое отношения. В такие моменты вражда отходит на второй план.
Везде мерещатся злые фанаты Барселоны?))
+12
-4
+8
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corazón blanco
Ответ Барсик Юрана
Это тебе за Барсу 👍🏿
Радоваться травмам игрока, пускай и принципиального соперника - низко.
+10
-3
+7
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Ansu Fati
Ответ Marina_Greta
Эх, хамить только можете, а я ведь сказала по делу все, но что от вас ждать ещё)
Сказала чтобы собрать плюсики от сливочных фанатов, будь честна))
+9
-2
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войд
Ответ Барсик Юрана
Это тебе за Барсу 👍🏿
А причём тут кабинет?)
+11
-5
+6
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AnMe
Ответ JENNINGS
Насколько нужно быть 💩💩💩- человеком, чтобы радоваться травме другого человека? Как же это мелочно и низко
Скорее боты или неадекваты. А потом по таким судят всех болелов.
+5
0
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Pavel Tyazhev
Ответ Marina_Greta
Фанаты Барселоны, радующиеся травме, потом не удивляйтесь, что к вам такое отношения. В такие моменты вражда отходит на второй план.
А где вы увидели таковых?
+7
-2
+5
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AnMe
Жестьь. Скорейшего Выздоровления мальцу, повреждение мениска - очень противная травма, проверено на опыте ((
+4
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SVSK29
Ответ Marina_Greta
Ну когда ты в Реале, наверное окрылен счастьем и на поле отдаешь всего себя, не щадя, как ещё доказывать своё намерение быть в 11 лучших?)
Доказывать нужно с холодной головой, чтобы не возникало дисбаланс.
Ну, это в идеале, конечно. Такое состояние глупо требовать от 18-летнего юнца.
Тут скорее вопросы к пиармашине клуба, которая, видимо, решила забить Гюлером прессу, чтобы люди забыли, что речь изначально шла про Кейна и Хаверца.
Не утверждаю на 100%, что это оказало какое-то влияние, но считаю, что данная теория имеет право на существование.
+4
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JENNINGS
Ответ AnMe
Скорее боты или неадекваты. А потом по таким судят всех болелов.
Прекрасно помню, как некоторые «люди» злорадствовали над смертью ребёнка Роналду. И все их никнеймы знают.
Это уже просто за гранью человеческого просто
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<~Inter~>
это очень плохо. Начинать сезон в новом клубе после травмы невероятно тяжело
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SVSK29
Слишком сильно его начали пиарить.
И возможно, на этой почве и перестарался на одной их тренировок(
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Фран
С подобными травмами, к сожалению, рискует стать вторым Фати.
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Пароль Логинов
сглазили пацана
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Алексей Радевич
За голову сначала хватались Феде и Тони теперь настало время болельщиков
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Ansu Fati
Ответ Marina_Greta
Жаль, что у вас все в плюсиках упирается, зачем мне в инете ваши плюсики? Моя жизнь станет лучше? Или что я от этого получу? В любой ситуации надо осатыатьчч человеком, юный парнишка травму получает, в такой момент адекватные фанаты забывают про вражду и желают здоровья!
Будь тогда добра, не обобщай и отвечай этим мнимым фанатам на комментарии все что о них думаешь, тогда и поверим твоей искренности)
+2
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Nike of FW
Ответ Marina_Greta
Жаль, что у вас все в плюсиках упирается, зачем мне в инете ваши плюсики? Моя жизнь станет лучше? Или что я от этого получу? В любой ситуации надо осатыатьчч человеком, юный парнишка травму получает, в такой момент адекватные фанаты забывают про вражду и желают здоровья!
все фанаты желают здоровья, а ты угрожаешь фанатам барсы "отношением" ..... а здоровья не желаешь, так кто там после этого человек ? мне тут давеча один из ваших опухоли желал но я же не пишу что вы все такие .... хотя такая писанина и кол-во плюсов наводит мысли на моральный камертон автора и всех плюсующих .
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Вондроушова
Он ведь специально пожертвовал отпуском, чтобы пройти предсезонку в Реале. Новость была такая.
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Дмитрий Комаров
Ответ corazón blanco
Здоровья Арде и скорейшего возвращения в строй, жаль, что получил повреждение в борьбе с Рюдигером.
Повреждение не в борьбе с Рюдигером было
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SVSK29
Ответ Marina_Greta
Ну я думаю, по тем временам +/- ЗП были ещё не заоблачные, помню дебют в 16, игрок Реала, много о нём писали, но конкуренцию на тот момент невозможно было выиграть, потому наверное он так и не стал своим, но в Арсенале он мне очень нравится)
Чтобы он стал своим, ему, видимо, надо было быть на одном уровне с Джудом.
А учитывая, что в то время Каземиро, Кроос, Модрич и Карим не собирались заканчивать, он был быть даже выше него.
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Davron Mamadzhanov
Обидно конечно, но всё ещё впереди.
+1
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