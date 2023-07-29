Гюлер травмировал мениск. Хавбек «Реала» вернется из США в Мадрид на лечение

Арда Гюлер из-за травмы не сможет поучаствовать в предсезонном турне «Реала».

Новичок клуба получил повреждение в ходе одного из тренировочных занятий и не сыграл ни в одном товарищеском матче в США.

Вице-чемпионы Испании сегодня объявили о том, что у хавбека диагностирована травма внутреннего мениска правого колена. 18-летний турок вернется в Мадрид, где будет проходить лечение.

Гюлер присоединился к «Реалу» в начале июля, перейдя из «Фенербахче». С его статистикой можно ознакомиться здесь.

Гюлер пожертвовал отпуском, чтобы пройти с «Реалом» предсезонную подготовку. 18-летний хавбек хочет освоиться в команде как можно быстрее