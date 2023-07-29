Гюлер травмировал мениск. Хавбек «Реала» вернется из США в Мадрид на лечение
Арда Гюлер из-за травмы не сможет поучаствовать в предсезонном турне «Реала».
Новичок клуба получил повреждение в ходе одного из тренировочных занятий и не сыграл ни в одном товарищеском матче в США.
Вице-чемпионы Испании сегодня объявили о том, что у хавбека диагностирована травма внутреннего мениска правого колена. 18-летний турок вернется в Мадрид, где будет проходить лечение.
Гюлер присоединился к «Реалу» в начале июля, перейдя из «Фенербахче». С его статистикой можно ознакомиться здесь.
Гюлер пожертвовал отпуском, чтобы пройти с «Реалом» предсезонную подготовку. 18-летний хавбек хочет освоиться в команде как можно быстрее
Ну, это в идеале, конечно. Такое состояние глупо требовать от 18-летнего юнца.
Тут скорее вопросы к пиармашине клуба, которая, видимо, решила забить Гюлером прессу, чтобы люди забыли, что речь изначально шла про Кейна и Хаверца.
Не утверждаю на 100%, что это оказало какое-то влияние, но считаю, что данная теория имеет право на существование.
Это уже просто за гранью человеческого просто
И возможно, на этой почве и перестарался на одной их тренировок(
А учитывая, что в то время Каземиро, Кроос, Модрич и Карим не собирались заканчивать, он был быть даже выше него.