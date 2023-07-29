«Динамо» не выиграло ни одного из трех матчей при Личке, пропустив 7 голов. Дальше – «Зенит»

«Динамо» при тренере Марцеле Личке не может победить и пропускает больше 2 голов за матч.

Сегодня москвичи во 2-м туре Мир упустили победу над «Крыльями Советов» (3:3).

За три матча в «Динамо» у ни одной победы: кроме сегодняшнего матча, было поражение от «Краснодара» (1:3) в РПЛ и поражение по пенальти от «Пари НН» (1:1, 3:4 по пенальти) в Фонбет Кубке России.

В этих трех играх бело-голубые пропустили семь голов и забили пять.

В следующем туре «Динамо» сыграет с «Зенитом» на выезде.

Личка в «Динамо» – не так классно, как кажется. Критерии выбора непонятны, за оборону тревожно