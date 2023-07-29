«Динамо» не выиграло ни одного из трех матчей при Личке, пропустив 7 голов. Дальше – «Зенит»

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия Динамо Москва Марцел Личка Футбол

«Динамо» при тренере Марцеле Личке не может победить и пропускает больше 2 голов за матч.

Сегодня москвичи во 2-м туре Мир РПЛ упустили победу над «Крыльями Советов» (3:3).

За три матча в «Динамо» у Лички ни одной победы: кроме сегодняшнего матча, было поражение от «Краснодара» (1:3) в РПЛ и поражение по пенальти от «Пари НН» (1:1, 3:4 по пенальти) в Фонбет Кубке России.

В этих трех играх бело-голубые пропустили семь голов и забили пять.

В следующем туре «Динамо» сыграет с «Зенитом» на выезде.

Личка в «Динамо» – не так классно, как кажется. Критерии выбора непонятны, за оборону тревожно

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98 комментариев

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Мирзоанис Якубов
Они никогда не упустят возможность упустить возможность
+103
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+101
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FCDM
Ответ Алексей Елистратов
Ну там политическая причина, а не игровая. Там не дадут в футбол играть.
Ага, когда не умеешь играть, то проще всего свалить на политику. Сегодня сыграла роль федеральная или региональная политика?
+65
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+64
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FCDM
Следующий тоже не выиграют.
+53
-5
+48
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ДМ-1чемпион
Все будет нормально. Идёт полная перестройка модели игры команды. Личка справится. Ему бы ещё игроков которых он хочет видеть прикупить в команду. А то по сути играет состав, который в прошлые два сезона все провалил.
+46
-8
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T622222
Пожалейте болельщиков - распустите Динамо 🔥
+29
-5
+24
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Marina_Greta
Ответ ДМ-1чемпион
Все будет нормально. Идёт полная перестройка модели игры команды. Личка справится. Ему бы ещё игроков которых он хочет видеть прикупить в команду. А то по сути играет состав, который в прошлые два сезона все провалил.
Рада видеть адекватное мнение. Ждать сразу побед и крутых результатов опрометчиво, Личка потихоньку найдет подход и химию + трансферы ещё придут, Динамо наберет ход обязательно!
+24
-5
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fil_spb
Ответ FCDM
Ага, когда не умеешь играть, то проще всего свалить на политику. Сегодня сыграла роль федеральная или региональная политика?
Делайте скидку. Вы же с красно-белым свидетелем заговора общаетесь. А у них все именно так - продул Спартак, это политика, коварный заговор и все что угодно, но не потому что Спартак играл бездарно.
+13
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ТрактоПоктер
Ответ Алексей Елистратов
Ну там политическая причина, а не игровая. Там не дадут в футбол играть.
Заговор ?
+12
0
+12
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unreality
Ничья самое обидное. Там на Маяковском счетчике ещё 2400+, лучше уж проиграть, бггг
+14
-4
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Вячеслав Пустохин
Ответ ДМ-1чемпион
Все будет нормально. Идёт полная перестройка модели игры команды. Личка справится. Ему бы ещё игроков которых он хочет видеть прикупить в команду. А то по сути играет состав, который в прошлые два сезона все провалил.
Поддержу мнение. Я не совсем понимаю: а чего руководство хочет от Лички? Состав-то.... Ну так, для середины турнирной таблицы. Где трансферы?
+7
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+7
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Aleksandr Danilov
Зато тренировки полностью поменялись
+8
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Rumov
Могут и у Зенита не выиграть.
+7
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riverman1980
Если Личка не научится ставить сбалансированную игру, то так и будут качели в стиле Оренбурга и место в середине таблицы
+5
0
+5
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Moffo
Это потому что у Крыльев есть Гарре Бейл
+4
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pulyalke
погружение продолжается
+7
-3
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OldRedWhite
Ответ robbaggio
Гарре, Захарян и Тюкалинск решают в фэнтези)))
Это какой город переименовали в Тюкалинск ?
Москву ?
+4
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Marina_Greta
Ответ Локоть Артеста
Скорее всего Личке осталось работать 1-2 тура
А что вы ждали, старт типа 6 очков и разница мячей +10? Новый тренер, новая модель игры, на все надо время. САФ МЮ строил и подольше, к примеру, вообще на вылет шли некоторое время. Умейте ждать! И верить!
+8
-4
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шатанледс 12
Это ещё считается юбилеем или уже нет?
+7
-3
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OldRedWhite
Ответ FCDM
Ага, когда не умеешь играть, то проще всего свалить на политику. Сегодня сыграла роль федеральная или региональная политика?
Глобальная !
+3
0
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Алексей Эртуг
Спасибо Фомину за ничью
+4
-1
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Mihail0910
Ответ Marina_Greta
Сейчас бы хоронить тренера после 2 туров. Или вы думали он сразу раз и РПЛ возьмет? На все время надо, специалист он хороший!
динамо может взять что угодно, но только не РПЛ
+3
0
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Кирилл.С-Пб
Нормально всё будет. Вперёд в пердив!
+4
-1
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Локоть Артеста
Ответ Marina_Greta
А что вы ждали, старт типа 6 очков и разница мячей +10? Новый тренер, новая модель игры, на все надо время. САФ МЮ строил и подольше, к примеру, вообще на вылет шли некоторое время. Умейте ждать! И верить!
Сколько лет рассказывают в Динамо эти сказки?
+4
-1
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T622222
Ответ Алексей Елистратов
Ну там политическая причина, а не игровая. Там не дадут в футбол играть.
А ха ха ха 🤣🤣🤣там без политики их сделают 3-0
+3
-1
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Vano from Tbilisi
Ответ pulyalke
погружение продолжается
проДолжается
+4
-2
+2
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