Евгений Рылов завершит карьеру в следующем году: «Не поеду на Олимпиаду. Думаю, меня не захотят допускать туда»

Теги плавание сборная России Евгений Рылов Р-Спорт Водные виды

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Рылов заявил, что завершит карьеру в следующем году.

«Я в любом случае планировал, что следующий год последний. И я в принципе думаю, что у нас не будет Олимпийских игр.

У российских спортсменов, насколько я знаю, будут альтернативные старты, поэтому готовлюсь к ним.

Я уже просто не поеду (на Олимпиаду). Я думаю, меня не захотят допускать туда», – сказал Рылов

Материалы по теме

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ЭЮЯ
Ответ IrbIS
эх женя, женя, Zгубил карьеру
Два золота ОИ, я напомню.
Единственное, что не удалось - замахнуться на рекорд Пирсола на 200. А ведь он постепенно к нему подбирался..
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Матвей Суицидин
26 лет парню. Пора в Госдуму, там таких любят.
+8
-5
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Marina Evelson
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
очень правильно, в думу
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vladimka
Найдет чем заняться с такой позицией. Но правильнее будет, если поддерживая СВО, поедет в зону её проведения.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Павел Мельников
А он сообразительный. Осталось зарегистрироваться, как кандидат в депутаты, и все дальше хорошо будет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий