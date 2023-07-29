Евгений Рылов завершит карьеру в следующем году: «Не поеду на Олимпиаду. Думаю, меня не захотят допускать туда»

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Рылов заявил, что завершит карьеру в следующем году.

«Я в любом случае планировал, что следующий год последний. И я в принципе думаю, что у нас не будет Олимпийских игр.

У российских спортсменов, насколько я знаю, будут альтернативные старты, поэтому готовлюсь к ним.

Я уже просто не поеду (на Олимпиаду). Я думаю, меня не захотят допускать туда», – сказал .