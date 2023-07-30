Винисиус не реализовал 11-метровый в игре с «Барселоной». Он хотел стать пенальтистом «Реала» после ухода Бензема
Винисиус Жуниор не забил «Барселоне» с пенальти.
В первом тайме товарищеского матча «Реал» получил возможность исполнить одиннадцатиметровый после того, как мяч попал в руку защитнику каталонцев Рональду Араухо.
Бразильский вингер мадридцев на 20-й минуте пробил с точки в перекладину, после чего мяч вернулся в поле.
На прошлой неделе сообщалось, что Винисиус собирался стать пенальтистом «Реала» после ухода Карима Бензема и отрабатывал удары на тренировках.
Товарищеские матчи. «Барселона» против «Реала», «Бавария» победила «Кавасаки Фронтале», «Наполи» забил 4 гола «Хатайспору»
38 комментариев