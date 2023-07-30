Винисиус не реализовал 11-метровый в игре с «Барселоной». Он хотел стать пенальтистом «Реала» после ухода Бензема

Винисиус Жуниор не забил «Барселоне» с пенальти.

В первом тайме товарищеского матча « » получил возможность исполнить одиннадцатиметровый после того, как мяч попал в руку защитнику каталонцев Рональду Араухо.

Бразильский вингер мадридцев на 20-й минуте пробил с точки в перекладину, после чего мяч вернулся в поле.

На прошлой неделе сообщалось, что собирался стать пенальтистом «Реала» после ухода Карима Бензема и отрабатывал удары на тренировках.

Товарищеские матчи. «Барселона» против «Реала», «Бавария» победила «Кавасаки Фронтале», «Наполи» забил 4 гола «Хатайспору»