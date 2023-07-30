Винисиус не реализовал 11-метровый в игре с «Барселоной». Он хотел стать пенальтистом «Реала» после ухода Бензема

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига товарищеские матчи (клубы) Винисиус Жуниор Рональд Араухо Футбол

Винисиус Жуниор не забил «Барселоне» с пенальти.

В первом тайме товарищеского матча «Реал» получил возможность исполнить одиннадцатиметровый после того, как мяч попал в руку защитнику каталонцев Рональду Араухо.

Бразильский вингер мадридцев на 20-й минуте пробил с точки в перекладину, после чего мяч вернулся в поле.

На прошлой неделе сообщалось, что Винисиус собирался стать пенальтистом «Реала» после ухода Карима Бензема и отрабатывал удары на тренировках.

Товарищеские матчи. «Барселона» против «Реала», «Бавария» победила «Кавасаки Фронтале», «Наполи» забил 4 гола «Хатайспору»

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38 комментариев

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superduper
Он только недавно по воротам научился попадать, для пенальти пока сыроват
+25
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nobrainnopain
Расистские ворота 😩
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*MVP*
Ответ nobrainnopain
Расистские ворота 😩
перекладина белая - это ли не расизм?
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Опять белая перекладина против черных парней
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Fan de PSG depuis 2002
😂😂😂😂😂 Покупайте Мбаппе и дело с концом. Будут вам голы и пенальти реализованные.
+6
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Рузаль Абдуллин
Ему ещё не сказали, что пенальтистом будет Мбаппе?
+4
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Ответ AAgha
по роже камавинги было видно, что он осознано шел травмировать Араухо. Видимо Моуриньо вернулья в Мадрид
Скоро местных экспертов в Полицию Мыслей наймут. Мыслепреступления раскрывать на удалёнке
+7
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s_kapa
Идея так себе, здесь нужен парень с холодной головой
+3
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Sergy Grand
Родриго должен был бить. у него качественные удары
+3
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corazón blanco
Вообще я читал, что в Мадриде когда Лука будет на поле, он будет исполнять роль штатного пенальтиста.
+5
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Aymammet Baylyyew
Игра не товарищеская классико везде классико обе команды хороша
+2
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Артём Поддубный
Ответ AAgha
по роже камавинги было видно, что он осознано шел травмировать Араухо. Видимо Моуриньо вернулья в Мадрид
а в чем там осознанность выражается?
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Артём Поддубный
надеюсь там в тренерском штабе включат голову и не сделают Винисиуса штатным пенальтистом. потому что это катастрофа, ну не его это. пусть лучше думает как на поле реализовать себе, а то потух.
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ML26
Ответ corazón blanco
Вообще я читал, что в Мадриде когда Лука будет на поле, он будет исполнять роль штатного пенальтиста.
Лука, конечно, гораздо опытнее в этом деле. Ни разу не видел, когда он с точки мазал
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Ответ ML26
Лука, конечно, гораздо опытнее в этом деле. Ни разу не видел, когда он с точки мазал
Туркам на евро 2008
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Gio Vasadze
Ответ ML26
Лука, конечно, гораздо опытнее в этом деле. Ни разу не видел, когда он с точки мазал
ЧМ 2018, в доп время перед серией пенальти не забил на последних минутах
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Сергей Посохов
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Ответ Bob Ganiev
Де Йонг безуспешно пытается научить арбитра соккера правилам футбола.
Там черный бегунок больше пытается научить. В каждом эпизоде орет и машет. Как еще не предупредил/удалил судья.
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Марслан Акматалиев
Ответ ML26
Лука, конечно, гораздо опытнее в этом деле. Ни разу не видел, когда он с точки мазал
против Дании на ЧМ-18 в 1/8
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нытики реала
Ответ ML26
Лука, конечно, гораздо опытнее в этом деле. Ни разу не видел, когда он с точки мазал
на чм не забил Шмейхелю в 1/8 финала.
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Under
Ответ ML26
Лука, конечно, гораздо опытнее в этом деле. Ни разу не видел, когда он с точки мазал
https://www.transfermarkt.com/luka-modric/elfmetertore/spieler/27992
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нытики реала
Ответ ML26
Лука, конечно, гораздо опытнее в этом деле. Ни разу не видел, когда он с точки мазал
на чм 2018 в 1/8 финала не забил Шмейхелю.
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Ответ Gio Vasadze
ЧМ 2018, в доп время перед серией пенальти не забил на последних минутах
Точно, с датчанами.
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Александер Мухаметшин
Ответ corazón blanco
Вообще я читал, что в Мадриде когда Лука будет на поле, он будет исполнять роль штатного пенальтиста.
Родриго же
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инна витенберг
Угалек намеренно шёл на Араухо хо ел дать свободу второму угальку
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инна витенберг
Очень грубая игра со стороны Наемников
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