Федерация шахмат Украины рекомендовала своим спортсменам воздержаться от рукопожатий с россиянами
Федерация шахмат Украины рекомендовала своим спортсменам не пожимать руки россиянам.
Об этом говорится в заявлении федерации в соцсети.
Также украинским шахматистам следует избегать совместных фото и видеосъемок с россиянами и белорусами, не общаться с участниками из этих стран, если это не предусмотрено правилами; не совершать действий, которые могут повредить имиджу Украины.
Федерация также напомнила спортсменам о необходимости выступать против участия россиян и белорусов в международных турнирах и заявлять о недопустимости работы Аркадия Дворковича на посту президента ФИДЕ.
Российские, украинские и белорусские шахматисты выступят на Кубке мира в Баку. Турнир стартует 29 июля. Россияне и белорусы будут участвовать в нем в нейтральном статусе.
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Меня прямо распирает от интереса, какие ещё действия могут повредить имиджу Украины? Вы сами своими действиями позоритесь, вам помогать и не надо
ЖЕСТКО прессуют
Неужели спортсмен сам не может для себя решить, как ему поступать в тех или иных ситуациях и нужна "инструкция"?