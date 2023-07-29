Федерация шахмат Украины рекомендовала своим спортсменам воздержаться от рукопожатий с россиянами

Теги Кубок мира сборная России сборная Украины Политика Федерация шахмат Украины сборная Беларуси Шахматы

Федерация шахмат Украины рекомендовала своим спортсменам не пожимать руки россиянам.

Об этом говорится в заявлении федерации в соцсети.

Также украинским шахматистам следует избегать совместных фото и видеосъемок с россиянами и белорусами, не общаться с участниками из этих стран, если это не предусмотрено правилами; не совершать действий, которые могут повредить имиджу Украины.

Федерация также напомнила спортсменам о необходимости выступать против участия россиян и белорусов в международных турнирах и заявлять о недопустимости работы Аркадия Дворковича на посту президента ФИДЕ.

Российские, украинские и белорусские шахматисты выступят на Кубке мира в Баку. Турнир стартует 29 июля. Россияне и белорусы будут участвовать в нем в нейтральном статусе. 

Сцена на ЧМ по фехтованию: украинка выставила саблю вместо рукопожатия с россиянкой – пострадали обе

Материалы по теме

23 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Жорег Борщофф
Какие жалкие.
+38
-10
+28
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
адекват
не совершать действий, которые могут повредить имиджу Украины.
————————————————————————————
Меня прямо распирает от интереса, какие ещё действия могут повредить имиджу Украины? Вы сами своими действиями позоритесь, вам помогать и не надо
+14
-5
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Василий Батарейкин
А что, у них ещё и шахматисты есть? Не все ещё разбежались по европам?
+14
-8
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ivanzhu90
Ответ Вадим Сидоров
Зато у нас - можешь не одобрять СВО публично и никто тебя прессовать не будет-)
Ну все так, вот к примеру Андрей Есипенко выступивший против СВО и подписавший письмо. Всего 9 дней назад подписал соглашение о совместной деятельностью с ФШР https://ruchess.ru/news/all/andrey_filatov_i_andrey_esipenko_podpisali_soglashenie_o_sovmestnoy_deyatelnosti/

ЖЕСТКО прессуют
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Романов
Надо просто хрюкать
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ivanzhu90
Но ведь, ведь, методички пишут только в России (выдуманные)

Неужели спортсмен сам не может для себя решить, как ему поступать в тех или иных ситуациях и нужна "инструкция"?
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вадим Сидоров
Ответ Жорег Борщофф
Какие жалкие.
Зато у нас - можешь не одобрять СВО публично и никто тебя прессовать не будет-)
+12
-10
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Arty K.
Ковид закончился, вылезли эти
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Разрушающий мифы
На месте наших всегда надо подавать руку украинцам и улыбаться во весь рот, чтобы они всегда выглядели дикими.
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артем Л
О! цэ очередная пЭрЭмога.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jesse Boy
маразм крепчал
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пол Ганарара:
Эти же самые люди не разрешали Василию Иванчуку выехать из страны. Видимо, считали его ценнейшим резервом для своей армии
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
stastzar
Мне интересно, как они будут начинать партию рукопожатием и заканчивать партию тем же рукопожатием, особенно в случае сдачи. Или для них тоже правила перепишут, как для фехтовальщиков?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Onion
Сдают назад...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Hakuna Matata!
Ответ Alex Reushev
Две авторитарные страны с полным отсутствием демократической истории поставили на уши всю Европу, так вторая еще и учит эту самую Европу как жить и привносит свои дикие практики как нормальность
вторая это какая? 🤔
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Идеальный шторм
Ответ адекват
не совершать действий, которые могут повредить имиджу Украины. ———————————————————————————— Меня прямо распирает от интереса, какие ещё действия могут повредить имиджу Украины? Вы сами своими действиями позоритесь, вам помогать и не надо
👍
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alex Reushev
Две авторитарные страны с полным отсутствием демократической истории поставили на уши всю Европу, так вторая еще и учит эту самую Европу как жить и привносит свои дикие практики как нормальность
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pavel Gurin
Так же пришли еще рекомендации: хрюкнуть каждый раз , после хода. Топнуть ножкой , после проигранной партии . Пожаловаться и поклянчить денег
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Сологубов
— Только что на этом месте стояла моя ладья! — закричал одноглазый, осмотревшись.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Shima96
Ответ Alex Reushev
Две авторитарные страны с полным отсутствием демократической истории поставили на уши всю Европу, так вторая еще и учит эту самую Европу как жить и привносит свои дикие практики как нормальность
Все так, всегда смешно было, когда "диктаторской" России украинцы свою страну всегда противопоставляют как чуть ли не светоч эуропейской демократии. Хотя по факту, недалеко от нас ушли, допускается только точка зрения, совпадающая с нарративом правящей в стране элиты, и началось это еще до 22 года.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Samburskiy
Ответ Alex Reushev
Две авторитарные страны с полным отсутствием демократической истории поставили на уши всю Европу, так вторая еще и учит эту самую Европу как жить и привносит свои дикие практики как нормальность
Мы тут уже про эту самую демократическую Европу все нутро увидели воочию. Даже безотносительно нашей ситуации. Начиная тем, как гасили фермеров в Голландии крепкие ребята в масках в гражданском, заканчивая тем, как гасят AfD в Германии. Не надо заливать.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий