Федерация шахмат Украины рекомендовала своим спортсменам воздержаться от рукопожатий с россиянами

Федерация шахмат Украины рекомендовала своим спортсменам не пожимать руки россиянам.

Об этом говорится в заявлении федерации в соцсети.

Также украинским шахматистам следует избегать совместных фото и видеосъемок с россиянами и белорусами, не общаться с участниками из этих стран, если это не предусмотрено правилами; не совершать действий, которые могут повредить имиджу Украины.

Федерация также напомнила спортсменам о необходимости выступать против участия россиян и белорусов в международных турнирах и заявлять о недопустимости работы Аркадия Дворковича на посту президента ФИДЕ.

Российские, украинские и белорусские шахматисты выступят на Кубке мира в Баку. Турнир стартует 29 июля. Россияне и белорусы будут участвовать в нем в нейтральном статусе.

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