«Барселона» продала Нико «Порту» за 8,4 млн евро и 40% прибыли от перепродажи. Она может выкупить хавбека за 30 млн до июля 2025-го

Теги высшая лига Португалия Порту Барселона Ла Лига трансферы Нико Гонсалес деньги Футбол

Нико Гонсалес сменил «Барселону» на «Порту».

Португальская команда сообщила, что приобрела полузащитника за 8,4 млн евро («Барселона» заявила о 8,5 млн) и заключила с ним пятилетний контракт. В соглашении предусмотрены отступные в размере 60 млн евро.

Каталонцы смогут претендовать на 40% прибыли от перепродажи хавбека, а также имеют опцию его выкупа за 30 млн евро (действительна до конца июня 2025 года).

Прошлый сезон Гонсалес провел в «Валенсии», забив 1 гол за 26 игр в Ла Лиге. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Фото: twitter.com/FCPorto

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39 комментариев

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ljolik888
Ещё одна маленькая копеечка в копилку Барселоны . Впринципе совсем не плохие условия . Удачи Нико в Порто .
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Marina_Greta
В Португалии умеют продавать, не удивлюсь, если за 30+ потом продадут.
+12
-2
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Marina_Greta
Ответ WESTERN-
40% от перепродажи или от прибыли
Видимо, от продажи Барселоне полагается выплата в размере 40%
+8
-1
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aidos_1979
Ответ WESTERN-
40% от перепродажи или от прибыли
Прибыли от чего?)
Конечно от перепродажи!
+7
-1
+6
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ostap&mio&dio
Ответ WESTERN-
40% от перепродажи или от прибыли
40% от прибыли от перепродажи. Если Порту продаст его за 38,4 млн, то Барса получит 40% от 38,4 - 8,4 млн, то есть 12 млн
+3
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ЧИКО
Честно не знаю, хорошо это или плохо….
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WESTERN-
40% от перепродажи или от прибыли
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Ya Tolik
Ответ Alejandro_27
Комментарий удален пользователем
Илкай, Педри, Френки, Гави, Кэссье, Ромеу, Серхи - как сюда ещё Нико вместить, чтобы всем хватило времени?
Причём и в Валенсии он слабо провел сезон. Ему бы в основе закрепиться, стать лидером и можно бороться за место в основе топ-клуба, но не сейчас.
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Lindeman
Ответ Marina_Greta
В Португалии умеют продавать, не удивлюсь, если за 30+ потом продадут.
Так чтобы продать за 30+ нужно чтобы играл на эти деньги
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Чингиз Зайнуллин
Ответ Marina_Greta
Ну впринципе, условия в Португалии хорошие для роста, Бенфика, Порту, Спортинг, самое место развить карьеру и уехать на повышение, потому вполне себе может выдать пару хороших сезонов и уехать куда нибудь повыше)
скорее в барсу и вернется за 30
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Marina_Greta
Ответ songbilong
жаль, что игроков одного сезона, ну редко кто стрельнул
Ваша правда, зачастую игроки потом растворяются и по наклонной идут)
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songbilong
Ответ Marina_Greta
А еще Жоау Фелиш один что стоит впринципе, да Бруну Фернандеш) Эх... умеют же вот раскрыть ребят?) 😊
жаль, что игроков одного сезона, ну редко кто стрельнул
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Alex Legend
Ответ Marina_Greta
В Португалии умеют продавать, не удивлюсь, если за 30+ потом продадут.
Если бы ты видела, как играет это полено, то не писала бы такое.
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Mr. Kobayashi
Ответ Marina_Greta
В Португалии умеют продавать, не удивлюсь, если за 30+ потом продадут.
испанцев они не очень перепродают, в отличие от латиносов или афрофранцузов.

в любом случае удачи Нико, прошлый сезон скомканный из-за травмы получился.

Вон Ромеу вернули спустя 12 лет, почему бы и ему не провернуть такой трюк в будущем.
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songbilong
Ответ Marina_Greta
Ну впринципе, условия в Португалии хорошие для роста, Бенфика, Порту, Спортинг, самое место развить карьеру и уехать на повышение, потому вполне себе может выдать пару хороших сезонов и уехать куда нибудь повыше)
Хамес, Халк, Ди Мария, Фалькао, Моутиньо, Данило +100 вошли в чат :)))
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Marina_Greta
Ответ Lindeman
Так чтобы продать за 30+ нужно чтобы играл на эти деньги
Ну впринципе, условия в Португалии хорошие для роста, Бенфика, Порту, Спортинг, самое место развить карьеру и уехать на повышение, потому вполне себе может выдать пару хороших сезонов и уехать куда нибудь повыше)
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Shuller18
Ответ Marina_Greta
Ну тем не менее, Гави, Педри) Пусть сейчас не так много успешных выпускников, но если и выпускают таких как Гави, это же здорово)
Педри не воспитанник, хотя среди никчемных воспитанников последних лет бы не затерялся.
Таких как Гави это каких? Безголовых и деревянных гопников, которые имеют хорошего агента? И что в этом хорошего, стыдно должно быть.
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Shuller18
Ответ Marina_Greta
Разве Гави плох для своего возраста?) За Педри, я сразу говорила, что не уверена а отношение того, воспитанник или нет, так что извиняюсь за причисление к ним)
Гави ужасен как игрок: ни техники, ни интеллекта, ни паса, ни удара, ничего, много дури зато, что вся манера это бегать и отбивать соперникам ноги. Но ушлый агент де ла Пенья из конторы Пуйоля делает свое дело: Гави знатно пиарят и везде пропихивают, что многие недалекие считают его большим талантом, хотя он считался бы деревом даже в РПЛ.
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Shuller18
Ответ Marina_Greta
Ещё Ромеу, Халилович, Тельо, не уверена, что выпускники, но помню, этих ребят здорово пиарили и давали играть в юном возрасте)
Давно пора признать, что Ла Масия в последние лет 10 это посмешище, а не школа.
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Молодой Френки
Хорошо бы ему заиграть на 60+млн
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Олег Усов
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Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Marina_Greta
Бесспорно, я буду рада, если игрок себя проявит и сделает рестарт карьеры) Ромеу когда наши купили (фанатка Челси) я ждала от него конечно больше, все таки школа Барселоны - это знак качества) Но конкуренция... а потом аренды... хотя в дебютных играх он мне впллнк нравился)
ты бы , маринка, не скрывался под маской девичей. позор мужику-)
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Marina_Greta
Ответ Олег Усов
ты бы , маринка, не скрывался под маской девичей. позор мужику-)
хорошо) Удачи вам и поверьте я это я всех под одну гребёнку не гребу, везде хватает плохих людей)
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liverpool and barcelona fan
Удачи Нико
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Фран
Сыну очень идут цвета, за которые играл его отец. Порту отличный клуб для карьеры, в любом возрасте.
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aleksejsencov7@gmail.com
Ответ WESTERN-
40% от перепродажи или от прибыли
Прибыли от перепродажи. Не благодари.
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