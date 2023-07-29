«Барселона» продала Нико «Порту» за 8,4 млн евро и 40% прибыли от перепродажи. Она может выкупить хавбека за 30 млн до июля 2025-го

Нико Гонсалес сменил «Барселону» на «Порту».

Португальская команда сообщила, что приобрела полузащитника за 8,4 млн евро (« » заявила о 8,5 млн) и заключила с ним пятилетний контракт. В соглашении предусмотрены отступные в размере 60 млн евро.

Каталонцы смогут претендовать на 40% прибыли от перепродажи хавбека, а также имеют опцию его выкупа за 30 млн евро (действительна до конца июня 2025 года).

Прошлый сезон провел в «Валенсии», забив 1 гол за 26 игр в . Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Фото: twitter.com/FCPorto