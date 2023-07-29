«Барселона» продала Нико «Порту» за 8,4 млн евро и 40% прибыли от перепродажи. Она может выкупить хавбека за 30 млн до июля 2025-го
Нико Гонсалес сменил «Барселону» на «Порту».
Португальская команда сообщила, что приобрела полузащитника за 8,4 млн евро («Барселона» заявила о 8,5 млн) и заключила с ним пятилетний контракт. В соглашении предусмотрены отступные в размере 60 млн евро.
Каталонцы смогут претендовать на 40% прибыли от перепродажи хавбека, а также имеют опцию его выкупа за 30 млн евро (действительна до конца июня 2025 года).
Прошлый сезон Гонсалес провел в «Валенсии», забив 1 гол за 26 игр в Ла Лиге. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Фото: twitter.com/FCPorto
Конечно от перепродажи!
Причём и в Валенсии он слабо провел сезон. Ему бы в основе закрепиться, стать лидером и можно бороться за место в основе топ-клуба, но не сейчас.
в любом случае удачи Нико, прошлый сезон скомканный из-за травмы получился.
Вон Ромеу вернули спустя 12 лет, почему бы и ему не провернуть такой трюк в будущем.
Таких как Гави это каких? Безголовых и деревянных гопников, которые имеют хорошего агента? И что в этом хорошего, стыдно должно быть.