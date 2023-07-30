Гюндоган получил травму приводящей мышцы в класико и пропустит 2 матча предсезонки

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига травмы товарищеские матчи (клубы) Илкай Гюндоган Андреас Кристенсен Класико Футбол

Хавбек Илкай Гюндоган получил травму приводящей мышцы правой ноги в товарищеском матче с «Реалом» (3:0).

Новичок «Барселоны» был заменен на 42-й минуте и пропустит минимум две предсезонные игры – с «Миланом» в Лас-Вегасе и с «Тоттенхэмом» в рамке Кубка Гампера.

Также класико не доиграл защитник каталонцев Андреас Кристенсен – он пожаловался на мышечную боль и ушел с поля на 29-й минуте.

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4 комментария

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Ronaldinho Gaúcho
Ибанные мадридские костоломы
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Alexlagodny
Жаль, скорейшего выздоровления!
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abaz_an
"Добро пожаловать!"
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Reims Start 2023
Соперник играл жестко, ну подло.
Здоровья и скорейшего возвращения.
Удачи
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