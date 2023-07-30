Гюндоган получил травму приводящей мышцы в класико и пропустит 2 матча предсезонки
Хавбек Илкай Гюндоган получил травму приводящей мышцы правой ноги в товарищеском матче с «Реалом» (3:0).
Новичок «Барселоны» был заменен на 42-й минуте и пропустит минимум две предсезонные игры – с «Миланом» в Лас-Вегасе и с «Тоттенхэмом» в рамке Кубка Гампера.
Также класико не доиграл защитник каталонцев Андреас Кристенсен – он пожаловался на мышечную боль и ушел с поля на 29-й минуте.
Здоровья и скорейшего возвращения.
Удачи