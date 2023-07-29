Прыгунья в высоту Куличенко: «В Америке нет свободы слова. Если начал рассуждать про ЛГБТ или высказываться на расовые темы – отменят навсегда» 

Прыгунья в высоту Елена Куличенко заявила, что в США нет свободы слова.

Куличенко учится в американском университете и выступает на соревнованиях за Кипр.

– Как со свободой высказываний в Штатах? Там ведь одним неосторожным словом можно обидеть большую группу людей. И не только на расовой почве, но и наткнуться на какой-нибудь фэтшейминг.

– О, да – сразу заканселят. Все говорят про свободу слова, но там ее вообще нет. Да, они могут легко говорить про политику и хейтить президента. Однако если начал рассуждать про ЛГБТ или высказываться на расовые темы – это все. Отменят навсегда!

– Хотя бы в своем кругу можете обсуждать эти темы? Или с американцами об этом лучше вообще не говорить?

– Зависит от людей. У нас друзья – абсолютно нормальные. А есть излишне обидчивые ребята, и вот с ними стараешься вообще поменьше общаться. Потому что ходишь как по минному полю.

– Кого-то из твоих знакомых отменяли за неосторожные слова?

– К счастью, нет. Но в университете другого штата была история, когда мальчик зашел в женскую раздевалку и сказал, что будет переодеваться здесь, потому что он – девочка.

И обычные девушки не знали, что с этим делать, потому что им это, мягко говоря, не нравилось, а высказаться публично с осуждением они боялись, – рассказала легкоатлетка в интервью Sports.ru.

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