Прыгунья в высоту Куличенко: «В Америке нет свободы слова. Если начал рассуждать про ЛГБТ или высказываться на расовые темы – отменят навсегда»
Прыгунья в высоту Елена Куличенко заявила, что в США нет свободы слова.
Куличенко учится в американском университете и выступает на соревнованиях за Кипр.
– Как со свободой высказываний в Штатах? Там ведь одним неосторожным словом можно обидеть большую группу людей. И не только на расовой почве, но и наткнуться на какой-нибудь фэтшейминг.
– О, да – сразу заканселят. Все говорят про свободу слова, но там ее вообще нет. Да, они могут легко говорить про политику и хейтить президента. Однако если начал рассуждать про ЛГБТ или высказываться на расовые темы – это все. Отменят навсегда!
– Хотя бы в своем кругу можете обсуждать эти темы? Или с американцами об этом лучше вообще не говорить?
– Зависит от людей. У нас друзья – абсолютно нормальные. А есть излишне обидчивые ребята, и вот с ними стараешься вообще поменьше общаться. Потому что ходишь как по минному полю.
– Кого-то из твоих знакомых отменяли за неосторожные слова?
– К счастью, нет. Но в университете другого штата была история, когда мальчик зашел в женскую раздевалку и сказал, что будет переодеваться здесь, потому что он – девочка.
И обычные девушки не знали, что с этим делать, потому что им это, мягко говоря, не нравилось, а высказаться публично с осуждением они боялись, – рассказала легкоатлетка в интервью Sports.ru.
«Некоторые офигели, что русская выступала на Евро. Мне даже смерти желали!» Красотка из Москвы покоряет стадионы
Все остальное-влажные фантазии любителей диктатур и прочих фанатов жёсткого сапога на лице.
-----------------------
У нас все наоборот. И не отменят, а срок накинут..
Да и плакатом "мир" на улице тебя быстро отменят в СИЗО
переживут, пережуют, достигнут общественного компромисса - пойдут дальше.
у нас проблема в том, что мы еще даже не начали обсуждать ни одну из подобных тем, которые для цивилизованного мира - вчерашний день. нам просто дубиной по голове - и в камеры
и второй момент: нет идеальных обществ, но каждый при этом имеет возможность не просто пассивного выбора ("никуда я не перееду"), а активного выбора - переехать в другое общество.
и вот Елена переехала в Штаты - но обратно не торопится. чем вызван такой диссонанс в ее речах и поведении?
в России можно ругать ЛГБТ и БЛМ, но нельзя крыть .... президента и чинушу.
почувствуй разницу.
Слобода слова - это про взаимоотношения человек-государство, а не человек-человек.
Свобода слова - это не то о чем говорит эта тётка.
я люблю свободу и хочу жить в свободной стране.
Плохо зажать в тюрьму людей за их взгляды и преследовать их за то,что они не такие как все