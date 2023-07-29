Прыгунья в высоту Куличенко: «В Америке нет свободы слова. Если начал рассуждать про ЛГБТ или высказываться на расовые темы – отменят навсегда» 

Теги прыжки в высоту Елена Куличенко сборная Кипра жен Легкая атлетика

Прыгунья в высоту Елена Куличенко заявила, что в США нет свободы слова.

Куличенко учится в американском университете и выступает на соревнованиях за Кипр.

– Как со свободой высказываний в Штатах? Там ведь одним неосторожным словом можно обидеть большую группу людей. И не только на расовой почве, но и наткнуться на какой-нибудь фэтшейминг.

– О, да – сразу заканселят. Все говорят про свободу слова, но там ее вообще нет. Да, они могут легко говорить про политику и хейтить президента. Однако если начал рассуждать про ЛГБТ или высказываться на расовые темы – это все. Отменят навсегда! 

– Хотя бы в своем кругу можете обсуждать эти темы? Или с американцами об этом лучше вообще не говорить?

– Зависит от людей. У нас друзья – абсолютно нормальные. А есть излишне обидчивые ребята, и вот с ними стараешься вообще поменьше общаться. Потому что ходишь как по минному полю.

– Кого-то из твоих знакомых отменяли за неосторожные слова?

– К счастью, нет. Но в университете другого штата была история, когда мальчик зашел в женскую раздевалку и сказал, что будет переодеваться здесь, потому что он – девочка.

И обычные девушки не знали, что с этим делать, потому что им это, мягко говоря, не нравилось, а высказаться публично с осуждением они боялись, – рассказала легкоатлетка в интервью Sports.ru. 

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25 комментариев

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Донован хозяин НБА
Свобода слова-это когда ты можешь высказывать свое МНЕНИЕ (а не оскорбления, как у нас любят считать) и оставаться на свободе без уголовного преследования.
Все остальное-влажные фантазии любителей диктатур и прочих фанатов жёсткого сапога на лице.
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арап Петра Великого
Да, они могут легко говорить про политику и хейтить президента. Однако если начал рассуждать про ЛГБТ или высказываться на расовые темы – это все. Отменят навсегда!
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У нас все наоборот. И не отменят, а срок накинут..
+29
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+26
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Kasztelan
Нормально так сравнила ситуацию, когда с тобой разговаривать перестанут, если ты кого-то жиробасом назвал (фэтшейминг), и ситуацию, когда тебя в тюрьму отправляют за плакат с 8 звёздочками
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Alexander Poljakov
А в России верующие ни на что не оскарблаются?)
Да и плакатом "мир" на улице тебя быстро отменят в СИЗО
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Savardus
Как извемтро создателей Саус Парке Трэя Стоуна и Мэтта Паркера отменили уже 530 раз, ага. и мультсериал закрыли. А его копии изымают и сжигают. Все так
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Miyawaki
Если в Америке нет свободы слова, то мне страшно представить что в России тогда...
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Savarona25
Обсуждать можно по разному. Например, назвать представителя ЛГБТ п-ром или афроамериканца нигером. Тогда действительно могут быть проблемы. А так да, тема ЛГБТ немного перегрета, но это скоро пройдет.
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Россия будет свободной
этот перегиб в американском обществе, связанный с BLM и LGBT, - временное явление.
переживут, пережуют, достигнут общественного компромисса - пойдут дальше.

у нас проблема в том, что мы еще даже не начали обсуждать ни одну из подобных тем, которые для цивилизованного мира - вчерашний день. нам просто дубиной по голове - и в камеры

и второй момент: нет идеальных обществ, но каждый при этом имеет возможность не просто пассивного выбора ("никуда я не перееду"), а активного выбора - переехать в другое общество.
и вот Елена переехала в Штаты - но обратно не торопится. чем вызван такой диссонанс в ее речах и поведении?
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Любезный Коссутий
Ответ Miyawaki
Если в Америке нет свободы слова, то мне страшно представить что в России тогда...
в Америке нельзя ругать ЛГБТ и БЛМ, но можно крыть .... президента, да и любого чинушу.
в России можно ругать ЛГБТ и БЛМ, но нельзя крыть .... президента и чинушу.
почувствуй разницу.
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Alexander2022
Но уезжать из США в "свободную" Россию не будем?)
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Proline
Свобода слова - это не значит, что ты можешь говорить что хочешь, а остальные обязаны не обижаться. У них вообще-то тоже есть свои свободы, в том числе право тебя бойкотировать.
Слобода слова - это про взаимоотношения человек-государство, а не человек-человек.
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Андрей Балабаев
А что, это надо и нам перенять. Идëшь в студенческую женскую общагу и говорить что чувствуешь себя девушкой 😂. Эх, пораньше бы это было
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Давай Так
Вероника Степанова только без лыж.
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beregost
То ли дело в России. Говорить можно обо всём! Только недолго и со сроком.
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Anton Abaturov
путинские патриоты пи***ы ( во всех смыслах) не могут не залезть в чужие трусы.
Свобода слова - это не то о чем говорит эта тётка.
я люблю свободу и хочу жить в свободной стране.
Плохо зажать в тюрьму людей за их взгляды и преследовать их за то,что они не такие как все
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TJ tigra
Ответ Донован хозяин НБА
Свобода слова-это когда ты можешь высказывать свое МНЕНИЕ (а не оскорбления, как у нас любят считать) и оставаться на свободе без уголовного преследования. Все остальное-влажные фантазии любителей диктатур и прочих фанатов жёсткого сапога на лице.
Прекрасно сказано.
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Александр Колодин
В России за обсуждение тмы ЛБГТ тоже можно большие неприятности получить.
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Александр Кожевников
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А она вообще кто?Учится в США,выступает за Кипр.
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Rahym Hommadow
А в России наоборот можно говорить сколько угодно и что угодно про ЛГБТ и рассовых почвах НО про политику и президента Нельзя сразу закрывают лавочку
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Александр Колодин
Ответ GeroyamSala
Свобода слова - есть, а вот критики и оскорблениям места нет
Какая может быть свобода слова, если практически все оппозиционные СМИ закрыты?
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