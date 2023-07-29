«Реал» готов подписать Мбаппе только бесплатно в 2024-м. Переговоров с «ПСЖ» нет и не будет

«Реал» по-прежнему планирует подписать Килиана Мбаппе только бесплатно в 2024-м.

По данным As, с « » переговоров не было и не будет, посредников для переговоров привлекать не будут.

Кроме того, в «Реале» даже не проводили оценку, во сколько обойдется трансфер этим летом.

Ранее сообщалось, что « » хочет от « » почти 250 млн евро за этим летом. Контракт форварда истекает в июне 2024 года.

«Реал» потянет Мбаппе за 200+ млн уже этим летом? Как дела с ФФП и лимитами Ла Лиги?