«Реал» готов подписать Мбаппе только бесплатно в 2024-м. Переговоров с «ПСЖ» нет и не будет

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Килиан Мбаппе Футбол

«Реал» по-прежнему планирует подписать Килиана Мбаппе только бесплатно в 2024-м.

По данным As, с «ПСЖ» переговоров не было и не будет, посредников для переговоров привлекать не будут.

Кроме того, в «Реале» даже не проводили оценку, во сколько обойдется трансфер этим летом.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» хочет от «Реала» почти 250 млн евро за Мбаппе этим летом. Контракт форварда истекает в июне 2024 года.

«Реал» потянет Мбаппе за 200+ млн уже этим летом? Как дела с ФФП и лимитами Ла Лиги?

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28 комментариев

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dr. cage
Это естественно..
130 млн подписного бонуса через год лучше чем 230 млн за трансфер сейчас..
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Бенисио Дель Пьеро
В конце ТО сделают предложение в 150-180 миллионов, когда ПСЖ и Мбаппе окончательно замучают друг друга, а времени на торги не будет
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PokaNeBatya
что же это такое получается, всё лето новости читаем про разные суммы , а Реал даже не прикидывал сколько он будет стоить . нас обманули.
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LinkLin
Флорентино невозможно нагнуть
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Born is the King
Ответ dr. cage
Это естественно.. 130 млн подписного бонуса через год лучше чем 230 млн за трансфер сейчас..
Не будь наивным 130 млн это сейчас. Когда Мбаппе станет свободным агентом он на меньше чем за 300 млн не согласится
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red hikkikomori
Вот бы все клубы которые могут себе позволить 🐢 заключили бы между собой соглашение что никто не будет брать его выше определенной суммы и не будет платить больше определённой суммы ЗП, чтобы он наконец-то свалил уже к саудам и больше ничего о нем не слышать. Жаль это неосуществимо (
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Юрий Поляков
Да не нужен он уже Реалу ))) сколько можно мусолить эту тему )))
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SaH4r.
да фейки это всё, ведь в наш Реал дважды не зовут!
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Vinnipukh Vinni
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Зачем? Зачем он нужен вообще?
Голы вроде умеет забивать.
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Дмитрий Фурсов
Что абсолютно логично со стороны Реала. А для Мбаппе урок, что все решения имеют свои последствия. И для ПСЖ тоже урок, хоть и очень дорогой
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PokaNeBatya
Ответ trick00
Подписки: Барселона :)
да там по никнейму все понятно
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trick00
Ответ fcb812
Комментарий удален пользователем
Подписки: Барселона :)
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GuruFutbola
Нищигане в своем репертуаре)
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Человек1991
Ох уж это бесплатно ) всё равно придётся платить подписной бонус 150-200 лимонов Мбаппе, и контракт на 5 лет 70 лимонов ЗП ))
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Омар Асхан
Лучше купить Альвареса у Сити. Толку больше было бы
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f0rmoceft
Сбивают цену 100%
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Rina Rian
и правильно, сам игрок в другой клуб не хочет, а псж просит будто 10 лет по контракту
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ARIGAMI ARIGAMI
Зачем? Зачем он нужен вообще?
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fcb812
Комментарий удален пользователем
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ten Hag
Ждем еще множество подобных новостей до конца ТО
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Dexter Morgan
Так и надо.
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avcgloronalduMU
в Аравии будет год пылить ))
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Mark Safa
2034 год : Реал по-прежнему планируют подписать Мбаппе, только за деньги
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ALMANAC
Игрок поколения так называемый… Наследие окончательно испорчено
Столько информационного позора получить за последние годы тупо из-за бабла, вот он эффект ПСЖ. Надеюсь в Реале его не будет, переходить надо было раньше.
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