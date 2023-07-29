«Реал» готов подписать Мбаппе только бесплатно в 2024-м. Переговоров с «ПСЖ» нет и не будет
«Реал» по-прежнему планирует подписать Килиана Мбаппе только бесплатно в 2024-м.
По данным As, с «ПСЖ» переговоров не было и не будет, посредников для переговоров привлекать не будут.
Кроме того, в «Реале» даже не проводили оценку, во сколько обойдется трансфер этим летом.
Ранее сообщалось, что «ПСЖ» хочет от «Реала» почти 250 млн евро за Мбаппе этим летом. Контракт форварда истекает в июне 2024 года.
«Реал» потянет Мбаппе за 200+ млн уже этим летом? Как дела с ФФП и лимитами Ла Лиги?
130 млн подписного бонуса через год лучше чем 230 млн за трансфер сейчас..
Столько информационного позора получить за последние годы тупо из-за бабла, вот он эффект ПСЖ. Надеюсь в Реале его не будет, переходить надо было раньше.