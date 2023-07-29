Роналду плеснул водой в сторону оператора и размахивал руками после ничьей «Аль-Насра». Его гол «Аль-Шабабу» отменили из-за офсайда

Теги Криштиану Роналду Лига чемпионов арабских стран высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Шабаб Эр-Рияд Футбол

Криштиану Роналду был зол после нулевой ничьей «Аль-Насра».

Команда португальца сыграла 0:0 с «Аль-Шабабом» в матче 1-го тура Арабского клубного кубка чемпионов. Роналду появился на поле на 62-й минуте и уже на 74-й минуте забил гол, который был отменен из-за офсайда.

После матча Криштиану был зол. Форвард размахивали руками и недовольно говорил про себя, уходя с поля. Вскоре португалец плеснул водой в сторону снимавшего его оператора, а также несколько раз жестами призвал его отойти.

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62 комментария

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Milan. 37
Полный неадекват, дискву ему надо влепить на 5 матчей ☝️
+85
-20
+65
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Кондитер
Ответ Milan. 37
Полный неадекват, дискву ему надо влепить на 5 матчей ☝️
да если честно ему уже надо завязать с футболом . Уходить надо чемпионом ,а не неудачником
+57
-4
+53
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Пирс Морган
Роналду: “Это вам не сдавший европейский чемпионат, это целый чемпионат Сахары”
+40
-5
+35
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Mark Safa
Хорошо хоть детей рядом не было, а то мало ли что…вдруг телефон мог разбить 🤔
+23
-3
+20
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Александр Северный
вчера посмотрел его игру и ужаснулся. ну, полный ноль стал к старости лет. кроме как офсайда и кривого штрафного ничего не увидел.
+19
-2
+17
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Mark Safa
Ответ Сикарио
Переживает за результат каждого матча. Гнум бы после обсера - аутично бы улыбался с Бусей и Джесс))
Переживает так сильно что на поле он исчезает😹
+14
-1
+13
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9wkbc9rjcb
Смотреть на ватокат Арабской лиги это конечно пытка.
+13
-1
+12
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Человек1991
Это тебе не реалка, где засчитали 70-80 голов с офсайдов и столько же с другими нарушениями правил )) а также поставили 100 левейших пенальти ) хотя в прошлом сезоне за Аль Наср из 14 голов 5 левых пенальти и 2 офсайда))
+16
-4
+12
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Артём Тимофеев
Ответ Сикарио
Переживает за результат каждого матча. Гнум бы после обсера - аутично бы улыбался с Бусей и Джесс))
Месси забивает и спасает команду, в отличие от верблюда
+12
-3
+9
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Пирс Морган
Ответ Кондитер
да если честно ему уже надо завязать с футболом . Уходить надо чемпионом ,а не неудачником
Никогда не сдавайся, позорься до конца
+8
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SaH4r.
позорище, а еще позорнее, что некоторые сверхразумы в комментах его поддерживают
+8
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GuruFutbola
Почему этот Homo erectus еще на воле?
+6
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belikovda.90
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Ответ Сикарио
месе завершил карьеру еще в 2021
И пешком взял ЧМ
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Agent Smith
Много великих игроков, в конце карьеры, сильно сдавали в уровне игры. Но не было такого ужасного поведения. Сам рушит наследие. Не отсутствием результата, а именно истериками⚽️
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Raindrop Drop Top
Ахаха девка истеричная 🤣
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Нико Кор
Ответ Король Предголевых
В 39 лет от него ждут 20+ голов только отбитые)) все к старости играют на низком уровне) тот же Ибра не штамповал голы, но его так не хейтили) то, что сам Рон к себе излишне требователен и до сих пор пытается доказать всем, что он всё ещё может-лично я только уважение испытываю за это, даже если очевидно, что нет, уже не может)) с каких пор упорство и старание превзойти себя стало равно позору, лично мне непонятно))
Не может он уже ничего, только позорится
+4
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Пирс Морган
Ответ Spartakus1984
Он уже запасным игроком стал?))
Дни тренера сочтены
+4
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frimpong
Он закончил с футболом. Зачем эта новость
+4
-1
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BZB
Криштиану как бывший чемпион по боксу, которого молотят все кому не лень, потому что во время не ушел.
+3
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Spartakus1984
Он уже запасным игроком стал?))
+4
-1
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По чётным за Реал, по нечётным за Барсу
Ахахах
"Знаешь, всё отлично, да, я истеричка"
+2
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Нико Кор
Ответ Кондитер
да если честно ему уже надо завязать с футболом . Уходить надо чемпионом ,а не неудачником
Так уже поздно, выиграл то много, но все равно всю жизнь был №2 после гнома, а последние 3 года вообще позорище какое-то, как шмонька всем клубам себя предлагал
+2
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rigobersong
Плеснул бы он так в меня, сейчас бы с челюхой переломанной валялся:))
+6
-5
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Burel
Опять на пустые ворота не выкатили ?
+5
-4
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Greatest Of All Time
Ребята теперь все это не шутки, его срочно надо лечить. Если не лечить во время, он может навредить своим близким. Его надо лечить унего белка жёсткой стадии.
+1
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