Роналду плеснул водой в сторону оператора и размахивал руками после ничьей «Аль-Насра». Его гол «Аль-Шабабу» отменили из-за офсайда

Криштиану Роналду был зол после нулевой ничьей «Аль-Насра».

Команда португальца сыграла 0:0 с «Аль-Шабабом» в матче 1-го тура Арабского клубного кубка чемпионов. Роналду появился на поле на 62-й минуте и уже на 74-й минуте забил гол, который был отменен из-за офсайда.

После матча Криштиану был зол. Форвард размахивали руками и недовольно говорил про себя, уходя с поля. Вскоре португалец плеснул водой в сторону снимавшего его оператора, а также несколько раз жестами призвал его отойти.