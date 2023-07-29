Семак был удален за «выход на поле в конфронтационной манере» после игры с «Ростовом»

Теги Зенит Ростов Сергей Семак премьер-лига Россия дисквалификации судьи Матч ТВ Евгений Кукуляк Футбол

Судьи указали причину удаления тренера «Зенита» в игре с «Ростовом».

Рефери Евгений Кукуляк предъявил главному тренеру гостей Сергею Семаку красную карточку после финального свистка.

Поводом для наказания послужил выход на футбольное поле «в конфронтационной манере».

Субботний матч 2-го тура Мир Премьер-лига завершился со счетом 1:1. «Ростов» избежал поражения благодаря пенальти, который был назначен Кукуляком на 91-й минуте и реализован форвардом Николаем Комличенко на 93-й.

В протоколе матча указано, что Семак получил красную карточку за «выход на футбольное поле в конфронтационной манере с главным судьей матча».

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91 комментарий

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FromRostov
Вырвали очко и тренера удалили - неслыханный беспредел судейства! Так нельзя с гегемоном!
+86
-30
+56
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Удар Кержакова
Ахаха, это что за новшество?)))
+59
-13
+46
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arspurs9
Ответ Удар Кержакова
Ахаха, это что за новшество?)))
Это значит пошел спорить с арбитром. Не знаю что нового в слове конфронтация.
+29
-13
+16
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fil_spb
Ну т.е. Семак про удаление сказал чистую правду. Ничего такого он не говорил судье. Поэтому и пришлось вместо "оскорбления" писать в протокол вот этот бред про "выход на поле в конфронтационной манере". При этом сегодня судью кто только не посылал во время матча. А тут раз и КК не за что. И кто после будет спорить, что Кукуляк был сегодня пристрастен?
+30
-16
+14
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unreality
Козлы
+12
-4
+8
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Удар Кержакова
Ответ arspurs9
Это значит пошел спорить с арбитром. Не знаю что нового в слове конфронтация.
Сколько до этого удалений в РПЛ было с такой формулировкой?
+9
-1
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belikovda.90
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ arspurs9
Это значит пошел спорить с арбитром. Не знаю что нового в слове конфронтация.
Будем ждать удалений других тренеров за вопросы к судье Кукуляк мудло
+14
-7
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Илья Савчук
Я такую формулировку впервые вижу. Интересно, а подобное есть в дисциплинарном регламенте РФС или это отсебятина?!
+8
-1
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Не уверен!!
Ответ Удар Кержакова
Ахаха, это что за новшество?)))
Так у нас новый глава судей и все по другому если ты не заметил
+7
-1
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unreality
Ответ arspurs9
Это значит пошел спорить с арбитром. Не знаю что нового в слове конфронтация.
То есть, по твоей версии ему КК сразу дали за то что он пошёл спорить? Даже не начал спорить?
Ну что, посмотрим, будут ли ещё кому карточки давать. А то тренеры после матча в каждой второй игре к судьям подходят.
+9
-3
+6
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Алексей Кузнецов
Ответ Remedy
Пацаны, если без всякого хейта.. Что хотел предъявить Сергей судье? По пенке же не должно быть никаких вопросов? Может я упустил какой-то другой спорный момент по решению судейки?
Так он насчёт фолов на Клаудиньо.
+6
-1
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ZarvuR2020
Судье походка не понравилась?
+10
-5
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Водяра
В ответном матче, Карпина утопят по полной.
+4
0
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Иван Балашов
Ждём удалений за косость взглядов, хмурость чела, за то, что Семак (Карпин, Абаскаль, Федотов, нужное подчеркнуть).
+4
0
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schwein
Ответ Мексиканская песня
Зенит: "Мы ещё вернёмся!"
Да да. В игре с чаем Круг пытался носом сломать локоть игрока соперника (и тут бы вспомнить всеобщую истерику в эпизоде с Чаловым)
В этой игре неакцентированный наступ на Клаудиньо.
Точно вернутся.
+4
0
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ZarvuR2020
Чёт тарасовские на ветке про "эмоции" не вспоминают 🤔
+11
-7
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Иван Балашов
Встал он конфронтационно,
Вышел к кромке устремленно,
Два раза перекрестился,
В поле шасть - и удалился.
+3
0
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justbored
Сдают нервишки у Серёжки. Рановато что-то.
+6
-3
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Daniil Platonov
Однажды другу на баскетболе судья выписал технический фол «за сарказм». Это что-то из той же оперы
+3
0
+3
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Garikus89
Ну после того, как Семаку дали дискву за слова, сказанные его помощнику вдалеке от судьи, удивительно, что за кривой взгляд красную не показали)
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OldRedWhite
Ответ unreality
Козлы
Вот на это именно он , видать , и намекнул ! )))
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Дмитрий9779
Кукуляк Семаку-:"Смени походку фраер!"
+2
0
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arspurs9
Ответ unreality
То есть, по твоей версии ему КК сразу дали за то что он пошёл спорить? Даже не начал спорить? Ну что, посмотрим, будут ли ещё кому карточки давать. А то тренеры после матча в каждой второй игре к судьям подходят.
Многие подходят. При этом неоднократно показывали, что многие подходят с вопросами, а не спорами. Свои красные получали и Карпин, и Семин, и Гончаренко, и Тедеско и так далее. Причем последнего вообще травили все судьи с желтыми просто так. Что тут неожиданного?
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Патрик Бэйтмен
Не видел матча и этого эпизода. Но, к примеру, после матча «Спартак» - «Ростов» в конце того сезона, когда москвичи тоже в добавленное время сравняли (1-1), Карпина с такой же формулировкой удалили. Это из Правил игры.
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Spartakus1984
Как только норм судейство,заистерил?
+3
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