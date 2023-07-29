Семак был удален за «выход на поле в конфронтационной манере» после игры с «Ростовом»
Судьи указали причину удаления тренера «Зенита» в игре с «Ростовом».
Рефери Евгений Кукуляк предъявил главному тренеру гостей Сергею Семаку красную карточку после финального свистка.
Поводом для наказания послужил выход на футбольное поле «в конфронтационной манере».
Субботний матч 2-го тура Мир Премьер-лига завершился со счетом 1:1. «Ростов» избежал поражения благодаря пенальти, который был назначен Кукуляком на 91-й минуте и реализован форвардом Николаем Комличенко на 93-й.
В протоколе матча указано, что Семак получил красную карточку за «выход на футбольное поле в конфронтационной манере с главным судьей матча».
Ну что, посмотрим, будут ли ещё кому карточки давать. А то тренеры после матча в каждой второй игре к судьям подходят.
В этой игре неакцентированный наступ на Клаудиньо.
Точно вернутся.
Вышел к кромке устремленно,
Два раза перекрестился,
В поле шасть - и удалился.