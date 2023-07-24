«ПСЖ» распространяет слухи о Мбаппе, чтобы поторопить «Реал». Мадридцы больше не верят Килиану и не ведут переговоров с его окружением (Ромен Беддук)

Теги ПСЖ Барселона Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Килиан Мбаппе Футбол

«ПСЖ» распространяет слухи об интересе клубов к Килиану Мбаппе, чтобы поторопить «Реал».

По данным журналиста Ромена Беддука, «ПСЖ» ждет предложения от «Реала».

Французский клуб намеренно распространяет информацию об интересе различных команд к форварду, чтобы вынудить мадридцев как можно скорее сделать предложение по Мбаппе, которое устроило бы руководство парижан.

Ранее, в частности, сообщалось об интересе к Мбаппе со стороны «Аль-Хилаля» и «Барселоны».

В свою очередь, «Реал» не намерен вести переговоры напрямую с Мбаппе и его окружением. Клуб больше не доверяет форварду из-за срыва трансфера летом 2022 года. Следующим летом клуб также не намерен договариваться с окружением француза.

Напомним, «ПСЖ» готов продать Мбаппе этим летом, чтобы избежать его бесплатного ухода в 2024 году, поскольку форвард отказывается продлевать контракт. Килиан не поехал с командой в летнее турне в Японию.

Мбаппе интересен «Челси», «МЮ», «Барсе», «Интеру» и «Тоттенхэму»

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84 комментария

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Профессор из Кобхэма
Чуваку скоро 25, он не выиграл ни одной крупной индивидуальной награды за карьеру. В этом году впервые попадет в топ3 на золотой мяч, где займет 3 место.
Самое крупное достижение в клубном футболе - финал ЛЧ имени Неймара, когда гениальный бразил затащил этот колхоз с помощью Тьяго Сильвы.

Зато вокруг него крутятся самые большие цифры в футболе. Кучу скандалов, меркантильное окружение и прочие атрибуты проблемной звезды.

Как бы французская пресса не работала на Мбаппе - он пока проваливает клубную карьеру относительно своего потенциала. Это факт. И выезжает только за счет супер звездной сборной.

Роналду в 25 покорил АПЛ, взял ЛЧ, золотой мяч, золотую бутсу и перешел в Реал в качестве 1-2 игрока мира, без вопросов.
Мбаппе же только мечтает о таких достижениях.
+103
-22
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Сикарио
Перес просто переиграл и уничтожил сосунков из пустыни.
+88
-40
+48
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che kaif
Ответ Профессор из Кобхэма
Чуваку скоро 25, он не выиграл ни одной крупной индивидуальной награды за карьеру. В этом году впервые попадет в топ3 на золотой мяч, где займет 3 место. Самое крупное достижение в клубном футболе - финал ЛЧ имени Неймара, когда гениальный бразил затащил этот колхоз с помощью Тьяго Сильвы. Зато вокруг него крутятся самые большие цифры в футболе. Кучу скандалов, меркантильное окружение и прочие атрибуты проблемной звезды. Как бы французская пресса не работала на Мбаппе - он пока проваливает клубную карьеру относительно своего потенциала. Это факт. И выезжает только за счет супер звездной сборной. Роналду в 25 покорил АПЛ, взял ЛЧ, золотой мяч, золотую бутсу и перешел в Реал в качестве 1-2 игрока мира, без вопросов. Мбаппе же только мечтает о таких достижениях.
А если бы Мбаппе не взял Чемпионат Мира
Написал бы "Чуваку 25 лет он не выиграл не одного крупного турнира"
+21
-1
+20
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БляхаджинсКарпина
хорошее начало- уже на стадии переговоров не верить игроку и его окружению
+22
-6
+16
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azt3c14
Ответ Сикарио
Перес просто переиграл и уничтожил сосунков из пустыни.
Тоже самое я слышал про гения Переса и создание Суперлиги.Так что жизнь покажет кто и кого переиграл.Но точно можно сказать что Мбаппе при любых раскладах будет в королях)
+30
-14
+16
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Федя Букин
Ответ Сикарио
Перес просто переиграл и уничтожил сосунков из пустыни.
Через пять минут "Перес согласен на все условия ПСЖ"
- ахаха шах и мат, Перес всех переиграл
+16
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+14
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Евгений Толкачев
Ответ GuruFutbola
Дада, перец не унижается на коленях перед своим французским мастером Кто поверит в эту чепуху)
Парень, ну сколько можно минусов ловить...
+14
-2
+12
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&_Bishep_&
«ПСЖ» распространяет слухи и до поры до времени это действовало и Мадрид верил. Пока не появилась новость 🤣🤣 о Мбаппе и Барселоне
+13
-4
+9
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JENNINGS
Ответ Burel
переса на всех фронтах унижают: с суперлигой прокатили, в ЛЧ 0:4, в Ла Лиге минус 10+, Мбапе вертит дедулей, как хочет, что то на коленях перед черепашкой ползает
0:4 - это ты про последнее Класико?
+9
-1
+8
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Maksat Hasanow
Ответ Babyboy
какая это серия, ребят? Я уже сбился со счета
да уже все сбились со счетов
+7
0
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Babyboy
какая это серия, ребят? Я уже сбился со счета
+10
-3
+7
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alexmixer9
Ответ Сикарио
Перес просто переиграл и уничтожил сосунков из пустыни.
Как у Реалу не относись, но не признать что перес гений нельзя
+18
-13
+5
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Syndycate
Ежу было понятно, что про Барселону это бред, только ригоберка с гуру могли в такое поверить)
+6
-1
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Никита Алексеев
Двоюродная сестра матери Мбаппе, Жади решила создать клона, чтобы наконец осуществить переход игрока в другой клуб, норм развитие сериала
+5
-1
+4
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JENNINGS
Ответ Burel
нет, Куанси, я про матч, после которого ты удалил прошлый аккаунт
Чего?
+3
-1
+2
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Машина Мощная
Так они же сказали что не будут его покупать, мужское слово нарушить собираются ??
+2
0
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sbvinn
Ответ Adeen
Его, кстати, давно не вызывают. И на мой взгляд - правильно делают. Без него армяне успешно перестраиваются.
Велика вероятность, что его не вызывают из-за того, что он закончил карьеру в сборной. Но это не точно.
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akg
Ответ Вадим Сидоров
В 2024 будет Евро ПСЖ может это использовать - будет сидеть банке и форма будет не очень к турниру. Понятное дело в сборную будет вызываться, но на месте Дешама я бы сказал: "Если не будешь иметь клубную практику, то на Евро не возьму. У нас не Армения где условный Мхитарян в любой форме бы вызывался".
ты наверно перепутал Армению с РФ и Мхитаряна с Дзюбой?
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Muhammad Juraev
Ответ Сикарио
Перес просто переиграл и уничтожил сосунков из пустыни.
Перес уже подписал Мбаппе?
А то вы в том году так же пели, итог мы знаем..
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Ноги Гомеша
Как надоели эти выкрутасы в современном футболе: окружение; хочу, не хочу; агенты с бешеными комиссионными; шантаж и прочее.
Как раньше было замечательно-то. Хотел ты уйти, твой клуб был готов отпустить тебя за определенную сумму, а возможный новый клуб отдать эту сумму? Все-до свидания, всего доброго. Что-то пошло не так? Сиди на контракте и отрабатывай его. И никто даже не думал вести себя по-другому.
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Fan_barça_
Так ясен пень что ему теперь не верят. Не поверил бы ни один адекватный президент клуба, а Перес и подавно, он такую империю в Реале построил не для того чтобы пришел Киллианушка и всё угробил.
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red hikkikomori
Ответ GuruFutbola
У меня трусы calvin klein
Я думал CR7 носишь )ты же фанат Роналду и Реал Мадрид)
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Varvar27
Ответ Вадим Сидоров
В 2024 будет Евро ПСЖ может это использовать - будет сидеть банке и форма будет не очень к турниру. Понятное дело в сборную будет вызываться, но на месте Дешама я бы сказал: "Если не будешь иметь клубную практику, то на Евро не возьму. У нас не Армения где условный Мхитарян в любой форме бы вызывался".
Вот уж не ожидал,что в новостях о трансфере Мбапе будет Армения упомянута)
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xyg2rdwzx4
Ответ БляхаджинсКарпина
хорошее начало- уже на стадии переговоров не верить игроку и его окружению
Так это и не начало как бы, уже сколько это сага длится
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Burel
Ответ alexmixer9
По итогу то черепашка приползет на коленях к Пересу
в какой момент это может произойти ?
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