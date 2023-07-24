«ПСЖ» распространяет слухи о Мбаппе, чтобы поторопить «Реал». Мадридцы больше не верят Килиану и не ведут переговоров с его окружением (Ромен Беддук)
«ПСЖ» распространяет слухи об интересе клубов к Килиану Мбаппе, чтобы поторопить «Реал».
По данным журналиста Ромена Беддука, «ПСЖ» ждет предложения от «Реала».
Французский клуб намеренно распространяет информацию об интересе различных команд к форварду, чтобы вынудить мадридцев как можно скорее сделать предложение по Мбаппе, которое устроило бы руководство парижан.
Ранее, в частности, сообщалось об интересе к Мбаппе со стороны «Аль-Хилаля» и «Барселоны».
В свою очередь, «Реал» не намерен вести переговоры напрямую с Мбаппе и его окружением. Клуб больше не доверяет форварду из-за срыва трансфера летом 2022 года. Следующим летом клуб также не намерен договариваться с окружением француза.
Напомним, «ПСЖ» готов продать Мбаппе этим летом, чтобы избежать его бесплатного ухода в 2024 году, поскольку форвард отказывается продлевать контракт. Килиан не поехал с командой в летнее турне в Японию.
Мбаппе интересен «Челси», «МЮ», «Барсе», «Интеру» и «Тоттенхэму»
💶 «Аль-Хилаль» предложил за Мбаппе 300 млн! Онлайн главной трансферной драмы
Самое крупное достижение в клубном футболе - финал ЛЧ имени Неймара, когда гениальный бразил затащил этот колхоз с помощью Тьяго Сильвы.
Зато вокруг него крутятся самые большие цифры в футболе. Кучу скандалов, меркантильное окружение и прочие атрибуты проблемной звезды.
Как бы французская пресса не работала на Мбаппе - он пока проваливает клубную карьеру относительно своего потенциала. Это факт. И выезжает только за счет супер звездной сборной.
Роналду в 25 покорил АПЛ, взял ЛЧ, золотой мяч, золотую бутсу и перешел в Реал в качестве 1-2 игрока мира, без вопросов.
Мбаппе же только мечтает о таких достижениях.
Написал бы "Чуваку 25 лет он не выиграл не одного крупного турнира"
- ахаха шах и мат, Перес всех переиграл
А то вы в том году так же пели, итог мы знаем..
Как раньше было замечательно-то. Хотел ты уйти, твой клуб был готов отпустить тебя за определенную сумму, а возможный новый клуб отдать эту сумму? Все-до свидания, всего доброго. Что-то пошло не так? Сиди на контракте и отрабатывай его. И никто даже не думал вести себя по-другому.