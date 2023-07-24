Губерниев о Малкоме в «Аль-Хилале»: «Вроде Россию любил, но любовь к деньгам сильнее – пусть сделает паспорт с долларом на обложке»
Дмитрий Губерниев раскритиковал Малкома за решение перейти в «Аль-Хилаль».
Ранее генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил, что «Зенит» и «Аль-Хилаль» достигли соглашения о трансфере бразильца за рекордные 60 миллионов евро.
«За «Зенит» я очень рад, клуб заработал кучу денег. 60 миллионов евро – внушительная сумма, лишней не будет.
Что касается Малкома, он вроде как Россию сильно любил, паспорт даже получил. Оказалось, что любовь к деньгам у него сильнее. Теперь ему надо сделать новый паспорт, где на обложке будет изображен доллар.
Раз «Зенит» решил его продать, то и потерей он для команды не станет», – сказал Губерниев.
Малком за 60 млн евро в Саудовской Аравии – самая дорогая продажа в истории РПЛ. Больше Халка!
Выбирал то, что было выгодно и в итоге выбрал Саудовскую Аравию
как говорится, есть нюанс)
Пы.Сы. Болельщик ЦСКА