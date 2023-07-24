Губерниев о Малкоме в «Аль-Хилале»: «Вроде Россию любил, но любовь к деньгам сильнее – пусть сделает паспорт с долларом на обложке»

Теги Зенит премьер-лига Россия Дмитрий Губерниев высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль натурализация Малком Р-Спорт деньги Футбол

Дмитрий Губерниев раскритиковал Малкома за решение перейти в «Аль-Хилаль».

Ранее генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил, что «Зенит» и «Аль-Хилаль» достигли соглашения о трансфере бразильца за рекордные 60 миллионов евро.

«За «Зенит» я очень рад, клуб заработал кучу денег. 60 миллионов евро – внушительная сумма, лишней не будет.

Что касается Малкома, он вроде как Россию сильно любил, паспорт даже получил. Оказалось, что любовь к деньгам у него сильнее. Теперь ему надо сделать новый паспорт, где на обложке будет изображен доллар.

Раз «Зенит» решил его продать, то и потерей он для команды не станет», – сказал Губерниев.

Малком за 60 млн евро в Саудовской Аравии – самая дорогая продажа в истории РПЛ. Больше Халка!

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66 комментариев

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Артём Амирджанян
Если бы ему предложили такие деньги, я уверен ,пешком ехал бы шёл этот Губерниев, как и все здесь.
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ReL
Как же удивительно, что игрок, приехавший ради денег, уехал ради ещё больших денег!
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Vladimir Chistyakov
будто сам бы Губер отказался от таких денег🤣🤣🤣
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Japonskiy Magnitofon
Ответ Артём Амирджанян
Если бы ему предложили такие деньги, я уверен ,пешком ехал бы шёл этот Губерниев, как и все здесь.
Он и на губах бы побежал)
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+21
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FNT
Как будто приобретение гражданства страны означает, что ты ее любишь по гроб жизни. То-то в мире столько людей жить не могут без Кипра или Сент-Китс и Невис.
+21
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Roja
А паспорт он получал не ради денег
Выбирал то, что было выгодно и в итоге выбрал Саудовскую Аравию
+11
-2
+9
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hypnotoad94
Человек давно играет ради бабла. Но он всем доказал, что остаётся профессионалом в любом случае, какие к нему претензии. В Зенит перешёл ради денег - и отпахал прекрасно, предложили ещё больше денег - ушёл. Всё честно и логично.
+9
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+9
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Roja
Ответ brajevgenij@ya.ru
Россия - не офшор какой-то. Нужно уважать себя. В нормальных странах гражданство не дают просто так!
Вот именно - в нормальных
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+7
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FNT
Ответ brajevgenij@ya.ru
Россия - не офшор какой-то. Нужно уважать себя. В нормальных странах гражданство не дают просто так!
Кто бы спорил. Просто не фиг давать человеку гражданство ни за что, а потом пытаться с него что-то там (а особенно эфемерную любовь к стране) стребовать. Это бред.
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Hong Kil
А что у Губернеева на паспорте? Огромный рот?
+7
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Aleksey Yashin
Нет бы порадоваться за соотечественника, а ещё называет себя патриотом!)
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Lionel Andres Messi 10
А кому-то следует нанести на обложку изображение задницы президента.
+6
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Egor Aleksandrovich
Ответ Vladimir Chistyakov
будто сам бы Губер отказался от таких денег🤣🤣🤣
ему их никто и не предложит)
как говорится, есть нюанс)
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Геннадий Тёкин
Ответ Артём Амирджанян
Если бы ему предложили такие деньги, я уверен ,пешком ехал бы шёл этот Губерниев, как и все здесь.
Так Дима написал это из зависти, людям доллары платят, а он бедолага за рубли спину гнет).
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Ғолиб Хошимов
Он что в лесу живет, не понимает что нужно для того чтобы хорошо жить, еще один тупой патриот!
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ЗЕНИТ65
Ответ marchellinos
Если гуьерниеву дадут зарплату в 2 раза выше текущей он не уйдёт?
А что он сделает ради зарплаты как у Малкома? Страшно представить!
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Владислав Харламов
Губерниев, конечно, просто невыносимо мерзкий персонаж. Достойный конкурент Скабеевой
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Groznyi2024
Не понимаю что мешает любить Россию и играть в СА? Мы когда в Европу ездили, меньше Россию любить не стали. Более того, я даже брал с собой маленькие флажки и оставлял их в кафе/барах/ресторанах Европы, просто как подарок. Никто не отказывал
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Feanor-elf
Никаких вопросов нет к Малкому. Он паспорт получал, чтобы клубу помочь при учёте легов. В вечной любви к России не клялся. Человеку предложили работу с более высокой ЗП, он закономерно согласился. Какие могут быть претензии?
Пы.Сы. Болельщик ЦСКА
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Спартак пичинен
губер хоть в курсе, что люди не в рабстве, а на контрактах?
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S1rAlex
Губер, ты такой смешной. Иностранцы твою страну любят только за бабки. Монсон, Депардье и прочие фрики тому подтверждение.
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blaugrano
Губошлёп упрекает кого-то в любви к деньгам.🤣
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[ADO]
Малком здесь при чем? Можно подумать, он кого-то кинул. Зенит и сам был рад впарить его арабам за такие деньги. Никто в Европе больше 30 не дал бы.
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Ramin Mamedov
видимо, когда он из Барсы переходил в Зенит - это было не из-за денег?))
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munhin
Он вроде как сразу заявил, что получил паспорт чтобы помочь клубу в плане легионеров. И что для него честь получить паспорт, в любви не божился.
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