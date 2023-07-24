Губерниев о Малкоме в «Аль-Хилале»: «Вроде Россию любил, но любовь к деньгам сильнее – пусть сделает паспорт с долларом на обложке»

Дмитрий Губерниев раскритиковал Малкома за решение перейти в «Аль-Хилаль».

Ранее генеральный директор « » Александр Медведев подтвердил, что «Зенит» и « » достигли соглашения о трансфере бразильца за рекордные 60 миллионов евро.

«За «Зенит» я очень рад, клуб заработал кучу денег. 60 миллионов евро – внушительная сумма, лишней не будет.

Что касается , он вроде как Россию сильно любил, паспорт даже получил. Оказалось, что любовь к деньгам у него сильнее. Теперь ему надо сделать новый паспорт, где на обложке будет изображен доллар.

Раз «Зенит» решил его продать, то и потерей он для команды не станет», – сказал .

Малком за 60 млн евро в Саудовской Аравии – самая дорогая продажа в истории РПЛ. Больше Халка!