700 млн евро в год Мбаппе сможет получать в «Аль-Хилале» благодаря коммерческим сделкам. Зарплата в клубе – 200 млн

Зарплата Килиана Мбаппе в «Аль-Хилале» будет меньше 700 млн евро в год.

Инсайдер Фабрицио Романо утверждает, что клуб собирается предложить форварду « » 200 млн евро в год (после уплаты налогов).

Сумма в 700 млн, о которой заявлялось ранее, может быть достигнута только посредством заключения рекламных и других коммерческих контрактов. Поспособствует этому намерение саудовцев оставить французу все доходы от использования имиджевых прав.

Сообщалось, что «ПСЖ» может выручить 300 млн евро в результате продажи .