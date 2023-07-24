700 млн евро в год Мбаппе сможет получать в «Аль-Хилале» благодаря коммерческим сделкам. Зарплата в клубе – 200 млн

Теги ПСЖ лига 1 Франция возможные трансферы бизнес высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Килиан Мбаппе деньги Фабрицио Романо Футбол

Зарплата Килиана Мбаппе в «Аль-Хилале» будет меньше 700 млн евро в год.

Инсайдер Фабрицио Романо утверждает, что клуб собирается предложить форварду «ПСЖ» 200 млн евро в год (после уплаты налогов).

Сумма в 700 млн, о которой заявлялось ранее, может быть достигнута только посредством заключения рекламных и других коммерческих контрактов. Поспособствует этому намерение саудовцев оставить французу все доходы от использования имиджевых прав.

Сообщалось, что «ПСЖ» может выручить 300 млн евро в результате продажи Мбаппе.

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73 комментария

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savik-A.M.
Ответ Ёшимин Бональдо
Первый случай в мире когда из футболиста вырастет модель для рекламы)
Бэкхэм чаем аж подавился
+77
-1
+76
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Гамаль Хайдаров
смотрю какие бабки ему предлагают и в шоке от вброса про Барсу,
Все что мог предложить Бартомеу так это только подергать рычаг
+64
-8
+56
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Домоседов
Ответ pit4er
А он получит эти огромные рекламные контракты, не играя в ЛЧ и Европе? На обложке фифы уже Холанд, например. А год в пустыне – это гарантировано минус номинация на ЗМ
Так вероятно речь идет не о Найке или Адидасе, а о всяких Саудовских авиалиниях или Саудовском фонде
+38
-3
+35
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Ебздрогыч
Ну, поехали, наша любимая рубрика.

Если Мбаппе согласится подписать контракт с «Аль-Хилялем» на 700 млн евро в год, он будет зарабатывать:

• 5,85 млрд рублей в месяц
• 1,33 млрд рублей в неделю
• 190,1 млн рублей в день
• 8,01 млн рублей в час
• 133,5 тыс. рублей в минуту
• 2206 рублей в секунду

Бонус: Мбаппе сможет покупать себе нового Сутормина каждые 23 секунды!
+32
-4
+28
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pit4er
А он получит эти огромные рекламные контракты, не играя в ЛЧ и Европе? На обложке фифы уже Холанд, например. А год в пустыне – это гарантировано минус номинация на ЗМ
+22
-7
+15
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T622222
Ответ pit4er
А он получит эти огромные рекламные контракты, не играя в ЛЧ и Европе? На обложке фифы уже Холанд, например. А год в пустыне – это гарантировано минус номинация на ЗМ
Да за такие бабки весь АПЛ бы в пустыне гонял 🤣
+9
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Аморалинни
Ответ Гамаль Хайдаров
смотрю какие бабки ему предлагают и в шоке от вброса про Барсу, Все что мог предложить Бартомеу так это только подергать рычаг
Мбаппе так-то не против, чтобы мужик дергал ему рычаг
+15
-7
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Гамаль Хайдаров
все равно лучше чем сидеть на скамейке за 70 лямов и быть главным врагом для фанатов
+9
-2
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Ovi174
99% футболистов не отказались бы от такого контракта, зная любовь черепашки к деньгам, уверен он выберет Саудитов. Только вопрос в том позовет ли его Перес в 3-ий раз?
+9
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Кирилл Папанов
"Играть за арабский клуб - это моя детская мечта"
+5
-1
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#SharkTeam
Ответ Ovi174
99% футболистов не отказались бы от такого контракта, зная любовь черепашки к деньгам, уверен он выберет Саудитов. Только вопрос в том позовет ли его Перес в 3-ий раз?
Перес будет звать его до конца карьеры, если тот будет хорошо играть. Он не такой гордый как мадридиста со спортса
+5
-2
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Михо
Ответ pit4er
А он получит эти огромные рекламные контракты, не играя в ЛЧ и Европе? На обложке фифы уже Холанд, например. А год в пустыне – это гарантировано минус номинация на ЗМ
Саудиты организуют ему рекламные контракты- министерство туризма, продвигать страну, какой нибудь банк, строительная фирма, сотовый оператор и тд. Деньги какие то совсем уж фантастические, а мы думали Керимов пылит😃
+3
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Vano from Tbilisi
Ответ pit4er
А он получит эти огромные рекламные контракты, не играя в ЛЧ и Европе? На обложке фифы уже Холанд, например. А год в пустыне – это гарантировано минус номинация на ЗМ
за бабки полученные в пустыне он себе хоть 10 золотых мячей на полку поставит. По настоящему золотых
+2
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xa-xa
Если всё таки Мбапе перейдёт к саудитам и будет такая зарплата в 700 , то это будет концом футбола , .....
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Игорь Серебренников
Ответ Ебздрогыч
Ну, поехали, наша любимая рубрика. Если Мбаппе согласится подписать контракт с «Аль-Хилялем» на 700 млн евро в год, он будет зарабатывать: • 5,85 млрд рублей в месяц • 1,33 млрд рублей в неделю • 190,1 млн рублей в день • 8,01 млн рублей в час • 133,5 тыс. рублей в минуту • 2206 рублей в секунду Бонус: Мбаппе сможет покупать себе нового Сутормина каждые 23 секунды!
Хорошая работа
+1
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Паша
Сколько бы арабы пиковому Рональдиньо предложили, страшно представить
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KTK
Футбол уже не торт
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Человек1991
Нет там в аравии никаких коммерческих сделок на 500 лимонов, это лютый бред )) у Роналду тоже говорили про какие то рекламные сделки , походу у него ЗП 50 а 150 вымышленные сделки)
+1
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Артем Коваленко
Ответ Ебздрогыч
Ну, поехали, наша любимая рубрика. Если Мбаппе согласится подписать контракт с «Аль-Хилялем» на 700 млн евро в год, он будет зарабатывать: • 5,85 млрд рублей в месяц • 1,33 млрд рублей в неделю • 190,1 млн рублей в день • 8,01 млн рублей в час • 133,5 тыс. рублей в минуту • 2206 рублей в секунду Бонус: Мбаппе сможет покупать себе нового Сутормина каждые 23 секунды!
Бонус очень жирный 🤣
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Аморалинни
Надеюсь черепашка не подведет и подпишется с саудитамм
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Splin
Мрак конечно....такой спорт надо закрывать нафиг..идиотзм...Каждому 10 на планере жрать нечего, а тут это....пипец..
+1
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llolishe
Ответ pit4er
А он получит эти огромные рекламные контракты, не играя в ЛЧ и Европе? На обложке фифы уже Холанд, например. А год в пустыне – это гарантировано минус номинация на ЗМ
Франц Футбол обязательно вручит Мбоппе ЗМку
Это лишь вопрос времени
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kotopandych
Ответ pit4er
А он получит эти огромные рекламные контракты, не играя в ЛЧ и Европе? На обложке фифы уже Холанд, например. А год в пустыне – это гарантировано минус номинация на ЗМ
700 миллионов, какой ЗМ вообще?
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Аморалинни
Ответ Михо
Саудиты организуют ему рекламные контракты- министерство туризма, продвигать страну, какой нибудь банк, строительная фирма, сотовый оператор и тд. Деньги какие то совсем уж фантастические, а мы думали Керимов пылит😃
А почему саудиты сразу не могут насыпать ему 700кк
Зачем прокладки
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Vinnipukh Vinni
Ответ Ovi174
99% футболистов не отказались бы от такого контракта, зная любовь черепашки к деньгам, уверен он выберет Саудитов. Только вопрос в том позовет ли его Перес в 3-ий раз?
Если Перес намерен заполучить его свободным агентом через год, для него ничего не изменится. Какая разница, откуда его брать - из ПСЖ или Аль....?
+1
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