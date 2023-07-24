700 млн евро в год Мбаппе сможет получать в «Аль-Хилале» благодаря коммерческим сделкам. Зарплата в клубе – 200 млн
Зарплата Килиана Мбаппе в «Аль-Хилале» будет меньше 700 млн евро в год.
Инсайдер Фабрицио Романо утверждает, что клуб собирается предложить форварду «ПСЖ» 200 млн евро в год (после уплаты налогов).
Сумма в 700 млн, о которой заявлялось ранее, может быть достигнута только посредством заключения рекламных и других коммерческих контрактов. Поспособствует этому намерение саудовцев оставить французу все доходы от использования имиджевых прав.
Сообщалось, что «ПСЖ» может выручить 300 млн евро в результате продажи Мбаппе.
Все что мог предложить Бартомеу так это только подергать рычаг
Если Мбаппе согласится подписать контракт с «Аль-Хилялем» на 700 млн евро в год, он будет зарабатывать:
• 5,85 млрд рублей в месяц
• 1,33 млрд рублей в неделю
• 190,1 млн рублей в день
• 8,01 млн рублей в час
• 133,5 тыс. рублей в минуту
• 2206 рублей в секунду
Бонус: Мбаппе сможет покупать себе нового Сутормина каждые 23 секунды!
Это лишь вопрос времени
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