«Лацио» согласовал трансфер Захаряна за 10+4 млн евро и ведет переговоры с Камадой. Римляне могут подписать только одного из этих игроков

Теги Лацио премьер-лига Россия серия А Италия возможные трансферы Динамо Москва Европейский союз Джанлука Ди Марцио Даити Камада Арсен Захарян Футбол

Арсен Захарян близок к переходу в «Лацио».

Римский клуб согласовал с «Динамо» трансфер полузащитника за 10 миллионов евро, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио. Москвичи также могут получить 4 миллиона евро в виде бонусов. 

«Лацио» также ведет переговоры с полузащитником Даити Камадой, который находится в статусе свободного агента после ухода из «Айнтрахта».

Итальянский клуб может взять только одного из этих футболистов – это связано с лимитом на игроков не из Евросоюза в заявке. В ближайшее время «Лацио» примет решение о том, кого из этих игроков подписать.

Ранее от Камады из-за этого же лимита отказался «Милан», предпочтя подписать других футболистов, хотя контракт с японцем был согласован.

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75 комментариев

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MR04
Камада по всем статьям, кроме возраста, выглядит лучшим вариантом - голы, передачи, опыт в Европе, свободный агент
+172
-9
+163
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Ебздрогыч
Лацио предлагает за Захаряна 14 миллионов евро, зарплата игрока - 88 тысяч в месяц
+109
-16
+93
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Милан 757
Ответ MR04
Камада по всем статьям, кроме возраста, выглядит лучшим вариантом - голы, передачи, опыт в Европе, свободный агент
А что возраст?, ему 26 лет всего, самый топ возраст ...
+69
-5
+64
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Born is the King
Ответ Stewart D.
даже не представляю как бомбанёт Заха в этот раз когда подпишут более выгодный вариант с Камадой
Уилфред Заха переходит в Галатасарай
+49
-3
+46
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Stewart D.
даже не представляю как бомбанёт Заха в этот раз когда подпишут более выгодный вариант с Камадой
+42
-5
+37
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AlbertDav
Здесь не Лацио выбирает , а Камада

Скорее всего японец, имеет хорошее предложение от другого клуба, иначе бы итальянцы даже не запаривались со сложным вариантом из России
+35
-1
+34
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Милан 757
Ответ Stewart D.
милан закончился после 2012(
Выиграл Скудетто в 2022 году ...
+32
-3
+29
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Милан 757
Как Милан мог подписать никакого Пулишича вместо Камады у меня просто нет слов 🤦‍♂️ ...
+22
-4
+18
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Ярик01
Кого же взять, бесплатно игрока основы Айнтрахта рыночной стоимостью свыше 30 млн. евро или Захаряна из Динамо за деньги.
+16
-3
+13
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Александр Горенков
Ответ AYAYA
Самое логичное решение для Лацио - взять обоих
Ага, только правила Серии А не позволяют это делать
+9
0
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Матвей Суицидин
Ответ Ярик01
Кого же взять, бесплатно игрока основы Айнтрахта рыночной стоимостью свыше 30 млн. евро или Захаряна из Динамо за деньги.
За Камаду придётся отбашлять агентам и подъемные, выйдут теже 10+ лямов. Да и Камада это журавль в небе, его можно ждать до конца то и остаться ни с чем.
+8
0
+8
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temys
Ответ Ебздрогыч
Лацио предлагает за Захаряна 14 миллионов евро, зарплата игрока - 88 тысяч в месяц
Сообщил надежный немецкий инсайдер Адольф Лунгрен
+7
0
+7
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Marcus-light
Камада лучше, но там, судя по всему, огромные агентские запросы и зп игрока. Будь иначе - давно бы уже играл за Милан.
+5
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Олег910
Ответ MR04
Камада по всем статьям, кроме возраста, выглядит лучшим вариантом - голы, передачи, опыт в Европе, свободный агент
6 лет разницы это пропасть по футбольным меркам. Захарян за это время может набрать голы, передачи и опыт в Европе.
+5
0
+5
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Filipp Gorski
Лацио если адекватные то возьмут Камаду
+3
0
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artem-lstik@mail.ru
Ответ AYAYA
Самое логичное решение для Лацио - взять обоих
в новости же ясно написано - зарегистрировать можно только одного из двух
+4
-1
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Cearvm
Ответ Олег910
6 лет разницы это пропасть по футбольным меркам. Захарян за это время может набрать голы, передачи и опыт в Европе.
А может сдать еще сильнее, как было в прошлом сезоне.
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Михаил Хромаков
странно что Камаду никто не берет
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Verhovn
Ответ Гол в девятину
Я нормально отношусь к Арсену, но думаю, что Лацио уже ничем ему не поможет.Если человек не имея хронических травм не то что не прогрессирует, а в 20 лет играет гораздо хуже чем в 17, то карьера там в голове явно не главный приоритет
Так говорили мне о Наполи...
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Verhovn
Купите уже. Лацио и по цветам подходит. Лацио вообще крутой клуб.
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Британский шпион
Ответ Гол в девятину
Я нормально отношусь к Арсену, но думаю, что Лацио уже ничем ему не поможет.Если человек не имея хронических травм не то что не прогрессирует, а в 20 лет играет гораздо хуже чем в 17, то карьера там в голове явно не главный приоритет
У пусть даже талантливого лимитчика по определению не может быть в голове карьеры, им исполняется 18-19, падает с неба огромная зп, статибльное место в основе, все облизывают от сми до болельщиков — карьера по большому счету закончена, начинается пошлая и нелепая жизнь паспортиста, в тот момент, когда болельщики и сми перестают наяривать и начинают задавать вопросы, а куда делся талант, уже поздно—челу не интересно, он уже заработал столько, что обеспечил внуков
+2
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Гол в девятину
Я нормально отношусь к Арсену, но думаю, что Лацио уже ничем ему не поможет.Если человек не имея хронических травм не то что не прогрессирует, а в 20 лет играет гораздо хуже чем в 17, то карьера там в голове явно не главный приоритет
+7
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Британский шпион
Не поедет никуда распиаренный лимитчик-паспортист, они не восстребованы уже много лет—с ними наигрались, хватит. Все уже знают, что паспортисты из неконкурентноспособной рпл—это верный провал, один Головин заиграл, но это уникальный пример, когда трудолюбие перевесило традиционную лень и бестолковость паспортиста, которыми ожидаемо заболел Захарян после одного прорывного сезона. Лацио пусть подписывает японца, не надо им полировщика лавки за 15 миллионов.
+2
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goshforever
Захарян уже стух давно, а его все продолжают втюхивать. Умеет Ткаченко деньги зашибать
+3
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Владимир Тищенко
Удачи,Заха в Италии!!
+1
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