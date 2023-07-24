«Лацио» согласовал трансфер Захаряна за 10+4 млн евро и ведет переговоры с Камадой. Римляне могут подписать только одного из этих игроков

Арсен Захарян близок к переходу в «Лацио».

Римский клуб согласовал с « » трансфер полузащитника за 10 миллионов евро, сообщает журналист . Москвичи также могут получить 4 миллиона евро в виде бонусов.

«Лацио» также ведет переговоры с полузащитником , который находится в статусе свободного агента после ухода из «Айнтрахта».

Итальянский клуб может взять только одного из этих футболистов – это связано с лимитом на игроков не из Евросоюза в заявке. В ближайшее время « » примет решение о том, кого из этих игроков подписать.

Ранее от Камады из-за этого же лимита отказался «Милан», предпочтя подписать других футболистов, хотя контракт с японцем был согласован.