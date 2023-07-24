«Аль-Хилаль» предложил Гризманну 40 млн евро в год (Ашраф Бен-Айяд)
Антуан Гризманн получил крупное предложение из Саудовской Аравии.
Как утверждает журналист Ашраф Бен-Айяд, «Аль-Хилаль» на днях сообщил форварду «Атлетико» о готовности платить ему 40 млн евро в год.
32-летний француз ранее был интересен «Аль-Насру».
За 38 матчей в Ла Лиге в прошлом сезоне Гризманн забил 15 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Гризманн получил приз ключевому игроку сезона Ла Лиги. Форвард «Атлетико» опередил Левандовского и Аспаса
ему зп дадут гигантскую он пешком туда пойдет
У шейхов свои вкусы.
Гризманн нам нужен в Европе и в Примере. Надеюсь, останется...