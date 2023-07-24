«Аль-Хилаль» предложил Гризманну 40 млн евро в год (Ашраф Бен-Айяд)

Теги Атлетико Ла Лига возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Антуан Гризманн деньги Футбол

Антуан Гризманн получил крупное предложение из Саудовской Аравии.

Как утверждает журналист Ашраф Бен-Айяд, «Аль-Хилаль» на днях сообщил форварду «Атлетико» о готовности платить ему 40 млн евро в год.

32-летний француз ранее был интересен «Аль-Насру».

За 38 матчей в Ла Лиге в прошлом сезоне Гризманн забил 15 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Гризманн получил приз ключевому игроку сезона Ла Лиги. Форвард «Атлетико» опередил Левандовского и Аспаса

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44 комментария

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Bashibuzuck
Прикольно, щас всех лидеров топ-клубов шейхи скупять, и ЛЧ снова выиграет "Црвена Звезда"😃
+102
-1
+101
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Фёдор Кузнецов
Аль-Хиляль даже на фоне других команд СА сильно усиляется
+33
0
+33
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Гоша Петров
Ответ headmaster
Вот кому-кому, а Гризману точно не стоит уходить пока. В сборной и клубе все идет хорошо.
что значит не стоит?ты его менеджер?
ему зп дадут гигантскую он пешком туда пойдет
+28
-5
+23
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Bashibuzuck
Прикольно, щас всех лидеров топ-клубов шейхи скупять, и ЛЧ снова выиграет "Црвена Звезда"😃
Или Ньюкасл
+19
-2
+17
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Ansu Fati
Гризманн ведь активный пропагандист ЛГБТ и феминизма. У арабов понятие морали и идеалов осталось вообще?
+16
-2
+14
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Пацанчик реальный
Ответ headmaster
Вот кому-кому, а Гризману точно не стоит уходить пока. В сборной и клубе все идет хорошо.
Вот кому-кому,а на его месте лично я бы точно задумался.32 года,такого предложения может больше никогда и не быть,оставаться в Атлетико тоже ну такое,врят ли при любом раскладе Атлетико будет претендовать на победу в каких-либо турнирах!Так что 40 млн в год в лиге,где уже куча звезд или занимать 3 место с Атлетико и вылетать в 1/8,максимум 1/4 ЛЧ!А сборная никуда не денется в любом случае!
+14
-2
+12
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Иван Лапин
Вот она, суперлига. Надо было соглашаться на суперлигу переса
+10
-1
+9
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headmaster
Вот кому-кому, а Гризману точно не стоит уходить пока. В сборной и клубе все идет хорошо.
+15
-7
+8
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Пацанчик реальный
Ответ Человек1991
Ты о чём ) Они купили Роналду ) кто олицетворение ЛГБТ )который много раз был замечен в кампании мужчин не по дружески) там половина страны фанатики Роналду и клуба Реала ) который первый в Европе начал подсвечивать стадион в лгбт цвета и носить радужные повязки) и надо понимать, что среди арабов есть много лгбт ) может поменьше в среднем на 10000, чем в США и Европе , но всё равно есть много таких )
Что-то я не припомню стадиона Реала в радужных цветах и радужные повязки на игроках Реала,но помню радужные флаги у ФК Рычаг!
+11
-3
+8
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duberry
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Или Ньюкасл
Или даже Тоттенхэм😳😳😳
+9
-2
+7
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Том Хлебников
Ответ upuckuH
За што такие бапки
В отличие от всяких Малкомов стоит таких денег
+12
-6
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Дандрей
Лукаке 50 - а Гризманну - 40 ?
У шейхов свои вкусы.
+2
0
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Этот Райола хочет денег
Саудовская лига лучший пенсионный фонд и по совместительству лакшери- дом престарелых в мире!
+2
0
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headmaster
Ответ Гоша Петров
что значит не стоит?ты его менеджер? ему зп дадут гигантскую он пешком туда пойдет
Что значит пешком пойдет? Ты его менеджер?
+2
0
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LifeStream
Ответ duberry
Или даже Тоттенхэм😳😳😳
Воу воу, уж сильно фантазировать не надо)
+3
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AnMe
Гриззман топище, ему еще пару сезонов в Европе (ЛЛ) надо сидеть.
+2
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Tristan...
Не надо, дядя!...
Гризманн нам нужен в Европе и в Примере. Надеюсь, останется...
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St.7
Саудовцы молодцы!Развлекаются и бизнес делают.
+1
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Фёдор Кузнецов
Ответ Том Хлебников
В отличие от всяких Малкомов стоит таких денег
Малком в 2 раза меньше получает
+3
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Пацанчик реальный
Ответ Том Хлебников
В отличие от всяких Малкомов стоит таких денег
Да ни один футболист не стоит этих денег,просто рынок взрывают искусственно,не известно еще чем все это обернется!
+2
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Ебздрогыч
Гризманн: то есть вы мне предлагаете в 17,5 раз меньше, чем Мбаппе? Да идите вы!
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Caniball
Ответ abdulakushev@yandex.ru
В целом эта тенденция приведет к падению уровня европейских топ лиг. Нечто подобное было в Китае, но там был лимит не 3-4 иностранцев. А тут забирают пачками добротных игроков
Пока не приведет.
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Покерный Футбол
Ответ Человек1991
Ты о чём ) Они купили Роналду ) кто олицетворение ЛГБТ )который много раз был замечен в кампании мужчин не по дружески) там половина страны фанатики Роналду и клуба Реала ) который первый в Европе начал подсвечивать стадион в лгбт цвета и носить радужные повязки) и надо понимать, что среди арабов есть много лгбт ) может поменьше в среднем на 10000, чем в США и Европе , но всё равно есть много таких )
О эксперт по ЛГБТ арабам подъехал. Личный опыт или кто рассказал?))
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_Beast_
Интересно сколько пройдёт времени до момента как клубы из Аравии будут играть в ЛЧ
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Oomfal
не 700 млн. евро, конечно, но тоже неплохо.
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