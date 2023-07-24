«Аль-Хилаль» предложил Гризманну 40 млн евро в год (Ашраф Бен-Айяд)

Антуан Гризманн получил крупное предложение из Саудовской Аравии.

Как утверждает журналист Ашраф Бен-Айяд, « » на днях сообщил форварду «Атлетико» о готовности платить ему 40 млн евро в год.

32-летний француз ранее был интересен «Аль-Насру».

За 38 матчей в в прошлом сезоне Гризманн забил 15 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Гризманн получил приз ключевому игроку сезона Ла Лиги. Форвард «Атлетико» опередил Левандовского и Аспаса