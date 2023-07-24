Плавание. Чемпионат мира. Женщины выступят на 100 м баттерфляем и 200 м комплексным плаванием, мужчины – на 100 м брассом и 50 м баттерфляем
23 июля на ЧМ-2023 по водным видам спорта будет разыграно 4 комплекта наград в плавании.
Чемпионат мира по водным видам спорта-2023
Фукуока, Япония
Плавание
Мужчины, 100 м, брасс
14:02
Женщины, 100 м, баттерфляй
14:09
Мужчины, 50 м, баттерфляй
14:46
Женщины, 200 м, комплексное плавание
15:23
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала заплывов – московское.
Расписание чемпионата мира по водным видам спорта-2023 в Фукуоке
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