Плавание. Чемпионат мира. Женщины выступят на 100 м баттерфляем и 200 м комплексным плаванием, мужчины – на 100 м брассом и 50 м баттерфляем

23 июля на ЧМ-2023 по водным видам спорта будет разыграно 4 комплекта наград в плавании.

Чемпионат мира по водным видам спорта-2023

Фукуока, Япония

Плавание

Мужчины, 100 м, брасс

14:02

Женщины, 100 м, баттерфляй

14:09

Мужчины, 50 м, баттерфляй

14:46

Женщины, 200 м, комплексное плавание

15:23

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала заплывов – московское.

Расписание чемпионата мира по водным видам спорта-2023 в Фукуоке