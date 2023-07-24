«Барселона» не хочет Мбаппе и считает, что он может испортить атмосферу в команде. Каталонцы думают, что слухи о них и Килиане нужны «ПСЖ» для давления на других

Теги ПСЖ Барселона лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Килиан Мбаппе Футбол

Информация о попытках «Барселоны» заполучить Килиана Мбаппе не нашла подтверждения.

Mundo Deportivo сообщает, что, вопреки написанному в L’Equipe, «блауграна» не собирается вести переговоры с «ПСЖ». Основная причина заключается в том, что экономическая ситуация не позволяет ей ни платить существенные суммы за футболистов, ни тем более назначать им высокую зарплату.

К тому же Мбаппе рассматривается как человек, способный испортить атмосферу в раздевалке, чего каталонцы хотели бы избежать.

Как передает COPE, в «Барселоне» такие слухи расценивают как попытку «ПСЖ» оказать давление (вероятно, на заинтересованные клубы) и считают, что ее используют в своих интересах.

Почти миллиард евро за Мбаппе от «Аль-Хилаля». Что об этом известно?

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123 комментария

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Mark Safa
Ответ Борис Энгельгардт
- Алло, Мбаппе? Мы тебя не хотим, ты испортишь атмосферу в раздевалке? - А вы кто? - Всё пока!
-алло, спортс ру? Мой коммент смешной ?
-нет
-все пока !
+159
-48
+111
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Борис Энгельгардт
- Алло, Мбаппе? Мы тебя не хотим, ты испортишь атмосферу в раздевалке?
- А вы кто?
- Всё пока!
+116
-60
+56
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Михо
Конечно! Только по этой причине😃
+44
-17
+27
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jexOn
Изначально было понятно, что Барселона не потянет финансовые запросы ни ПСЖ, ни Мбаппе.

Новость ради слухов или наоборот.
+18
-1
+17
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JENNINGS
Ответ Barca_mania
Мбаппе на данный момент - бомба замедленного действия. Брать большого эгоиста в команду огромный риск. Пусть лучше остается в своем псж.
Barca_mania сегодня, 15:11 Ох как в буду смеяться когда Мбаппе будет регулярно класть трешку в Классико играя за Барсу 😁😁😁
Barca_mania сегодня, 14:55 Мой инсайд был именно про Барсу. А все надо мной ещё смеялись. Я сам посмеюсь, если этот трансфер реализуют)
+15
-3
+12
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S1rAlex
Пфхахаха. Текстильщик Иваново тоже не хочет Мбаппе, потому что будут проблемы с регистрацией, в городе нет хорошей гостиницы, проблемы с репетитором, нет ресторана французской кухни, маме Киллиана будет некомфортно в российском климате.
А, ну и еще денег немного не хватает)))
+17
-5
+12
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Blaumerc
Ответ DolJun
а теперь попробуй сказать это без слез)
разве только если без слёз от смеха
+8
-3
+5
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Назар Игорь
Килиан постепенно становится парией в футбольном сообществе. Все охотно получили бы такого игрока, но не такого человека. Вспоминается аналогичная ситуация с предполагаемым трансфером Бэкхема в Баварию. Тогда Беккенбауэр сказал -
"Любой клуб, в том числе и Бавария, не отказались бы от такого игрока, но дело в том что вместе с ним приедет Виктория Адамс...... "
+6
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JENNINGS
Ответ Дамир Садыков
Не страшно, ведь у Араухо 2 кармана ахах
Видели мы его карманы в последнем Класико )))
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BZB
Все равно никто бы не поверил.
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Zlatan
Ответ Barca_mania
Мбаппе на данный момент - бомба замедленного действия. Брать большого эгоиста в команду огромный риск. Пусть лучше остается в своем псж.
да незаметно, с чего он эгоист. Вроде всегда работает на команду.
Готов вон даже в деньгах потерять ради Реала
Эгоисты - скорее руководство ПСЖ
+3
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Tristan...
Скейтеры, как всегда, зашли засрать Барсу, но забыли снять штаны...
99% отписавшихся дальше заголовка не осилили. Ещё бы в 2023 году верить заголовкам...
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B.F.C
Ответ Михо
Конечно! Только по этой причине😃
А ты одну только прочитал?
+9
-7
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Döwran
Ответ Mark Safa
-алло, спортс ру? Мой коммент смешной ? -нет -все пока !
😂😂😂
+4
-2
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Blaumerc
Ответ DolJun
не удивительно как для глора фк мем - он для вас генерит рофлы без выходных и перерывов на обед)
нет, рофлы генерируешь для нас ты, на ветках Барсы день и ночь, 24/7.
когда мне совсем скучно, я уже на ветки Барсы захожу, и автоматом начинаю искать тебя, что бы по угарать.
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Mark Safa
Ответ DolJun
так зачем тогда ты сел на него?)
Так долгун, прекрати свои фантазии на меня приплетать
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JENNINGS
Ответ Barca_mania
Это не Барселона делала, а Бартомеу раздавал
А Бартомеу президентом какого клуба был?
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Михо
Ответ Blaumerc
"основная причина заключается в том, что, экономическая ситуация не позволяет ей ни платить ей существенные суммы на трансферы, ни тем более назначать футболистам высокую зарплату" какая ещё нужна причина? или даже в этой новости решил вырвать из контекста не основную причину, на счет атмосферы, и срубить плюсиков как любят делать это местные мадридисты?
Во первых причина вынесена в заголовок, во вторых зачем вообще было что то говорить про атмосферу в раздевалке, если на Мбаппе все равно денег нет😃 плюсики…. чтобы что? У меня их достаточно🤷🏻‍♂️
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Mark Safa
Ответ DolJun
рад что ты нашел огнетушитель)
Конечно рад, я же для тебе его искал
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Eden Hazard
Ответ Михо
Конечно! Только по этой причине😃
"не, я б не взял гелик, вот смотри, он квадратный какой то, одни углы, не, ну понятно что танк, но если брать мерс, то лучше SL и желательно чтоб AMG чуть поработали над двигателем, чтоб плакал, понимаешь?"
(с),таксист на Ладе Калина пассажиру, во время стояния в пробке позади Гелендвагена.
P.S. Он ещё бороду почесывает во время речи😁
+1
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Cearvm
Скорее всего, ПСЖ придумал слухи для пары десятков лишних миллионов от продажи в Реал, которая намечается через неделю.
+2
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Tristan...
Ответ Михо
Конечно! Только по этой причине😃
Ну, если прочитать дальше заголовка - можно увидеть «основную причину»...)
+12
-11
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Mark Safa
Ответ DolJun
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Этот Райола хочет денег
Ответ Михо
Конечно! Только по этой причине😃
А еще он не хочет одевать пуанты и пачку и отдавать тысячу бессмысленных поперечных пасиков за матч)
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Yuriy Chistyakov
Ответ Maksat Hasanow
не понял глорам Барсы тепер надо переобуться что-ли?( особенно Барсамании и Гуру)
Никто в здравом уме не хотел токсика в свою команду
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