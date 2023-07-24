«Барселона» не хочет Мбаппе и считает, что он может испортить атмосферу в команде. Каталонцы думают, что слухи о них и Килиане нужны «ПСЖ» для давления на других
Информация о попытках «Барселоны» заполучить Килиана Мбаппе не нашла подтверждения.
Mundo Deportivo сообщает, что, вопреки написанному в L’Equipe, «блауграна» не собирается вести переговоры с «ПСЖ». Основная причина заключается в том, что экономическая ситуация не позволяет ей ни платить существенные суммы за футболистов, ни тем более назначать им высокую зарплату.
К тому же Мбаппе рассматривается как человек, способный испортить атмосферу в раздевалке, чего каталонцы хотели бы избежать.
Как передает COPE, в «Барселоне» такие слухи расценивают как попытку «ПСЖ» оказать давление (вероятно, на заинтересованные клубы) и считают, что ее используют в своих интересах.
Почти миллиард евро за Мбаппе от «Аль-Хилаля». Что об этом известно?
-нет
-все пока !
- А вы кто?
- Всё пока!
Новость ради слухов или наоборот.
Barca_mania сегодня, 14:55 Мой инсайд был именно про Барсу. А все надо мной ещё смеялись. Я сам посмеюсь, если этот трансфер реализуют)
А, ну и еще денег немного не хватает)))
"Любой клуб, в том числе и Бавария, не отказались бы от такого игрока, но дело в том что вместе с ним приедет Виктория Адамс...... "
Готов вон даже в деньгах потерять ради Реала
Эгоисты - скорее руководство ПСЖ
99% отписавшихся дальше заголовка не осилили. Ещё бы в 2023 году верить заголовкам...
когда мне совсем скучно, я уже на ветки Барсы захожу, и автоматом начинаю искать тебя, что бы по угарать.
(с),таксист на Ладе Калина пассажиру, во время стояния в пробке позади Гелендвагена.
P.S. Он ещё бороду почесывает во время речи😁