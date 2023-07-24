«Барселона» не хочет Мбаппе и считает, что он может испортить атмосферу в команде. Каталонцы думают, что слухи о них и Килиане нужны «ПСЖ» для давления на других

Информация о попытках «Барселоны» заполучить Килиана Мбаппе не нашла подтверждения.

Mundo Deportivo сообщает, что, вопреки написанному в L’Equipe, «блауграна» не собирается вести переговоры с « ». Основная причина заключается в том, что экономическая ситуация не позволяет ей ни платить существенные суммы за футболистов, ни тем более назначать им высокую зарплату.

К тому же Мбаппе рассматривается как человек, способный испортить атмосферу в раздевалке, чего каталонцы хотели бы избежать.

Как передает COPE, в «Барселоне» такие слухи расценивают как попытку «ПСЖ» оказать давление (вероятно, на заинтересованные клубы) и считают, что ее используют в своих интересах.

Почти миллиард евро за Мбаппе от «Аль-Хилаля». Что об этом известно?