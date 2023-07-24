Общероссийский народный фронт намерен исключить Елену Исинбаеву из состава штаба.

Ранее двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом сообщила, что с сентября продолжит работу в Международном олимпийском комитете (МОК).

Комиссия по этике решила, что Исинбаева не имеет контракта с российской армией и не поддерживала боевые действия. Сама спортсменка подчеркнула, что ее звание майора «носит номинальный характер».

«Внеочередное заседание центрального штаба движения в заочном формате путем вопросного голосования состоится 25 июля», – говорится в заявлении представителей ОНФ.

Общероссийский народный фронт – это общественное движение, созданное в мае 2011 года по инициативе Владимира Путина.

вошла в состав центрального штаба ОНФ в 2018 году.

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