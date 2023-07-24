Общероссийский народный фронт планирует исключить Исинбаеву из состава штаба после ее заявлений

Теги Елена Исинбаева сборная России жен МОК прыжки с шестом Политика Легкая атлетика

Общероссийский народный фронт намерен исключить Елену Исинбаеву из состава штаба.

Ранее двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом сообщила, что с сентября продолжит работу в Международном олимпийском комитете (МОК). 

Комиссия по этике МОК решила, что Исинбаева не имеет контракта с российской армией и не поддерживала боевые действия. Сама спортсменка подчеркнула, что ее звание майора «носит номинальный характер».

«Внеочередное заседание центрального штаба движения в заочном формате путем вопросного голосования состоится 25 июля», – говорится в заявлении представителей ОНФ. 

Общероссийский народный фронт – это общественное движение, созданное в мае 2011 года по инициативе Владимира Путина. 

Исинбаева вошла в состав центрального штаба ОНФ в 2018 году. 

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38 комментариев

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Ебздрогыч
А что это у нас главные народные фронтовики сами не на фронте?
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psycho
это не наша Исинбаева, она уволилась две недели назад
+27
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Sobachkin
Елена в шоке! Срочно выехала с Тенерифе домой!
+20
0
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Savarona25
Травля за одно-единственное слово, сказанное не слишком умным человеком, до этого в целом преданно послужившим власти. Тут меркнут даже советские традиции. Но дело, конечно, не в слове, а в том что ЕИ вовремя успела "соскочить", о чем тайно мечтают сами ее преследователи.
+19
-3
+16
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Bashibuzuck
Ответ Ебздрогыч
А что это у нас главные народные фронтовики сами не на фронте?
Ну так то Исинбаева майор, так что и её надо туда отправить😁
+15
-4
+11
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Матрос Кот
Был фильм " Фронт за линией фронта"
+9
-1
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Melnikov1968
А в чем суть этого ОНФ? Очередная контора "Рога и Копыта"? Какой только хреновины нет в России?
+10
-2
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Дмитрий
Ответ Ебздрогыч
А что это у нас главные народные фронтовики сами не на фронте?
Народный фронт создан по инициативе Владимира Путина 6 мая 2011 года как широкая общественная коалиция для борьбы с коррупцией, расточительством и неэффективными тратами государственных средств.

Короче, чисто ######## (поболтать), с ветряными мельницами посражаться
+7
0
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Viks
Исинбаева вошла в состав центрального штаба ОНФ в 2018 году. --- И сразу купила виллу на Тенерифе.
+7
0
+7
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Заборостроитель
Май 2011 президент.🤔
Что-то не сходится в этой новости?😅
+6
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fewral
Да ей все равно...неужели непонятно
+5
0
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Dmitriy Racheev
Жабогадюкинг
+3
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Андрей Балабаев
Ответ Bashibuzuck
Ну так то Исинбаева майор, так что и её надо туда отправить😁
Она же сказала-номинальный)
+8
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Pasha0403
придурка федорова бы ещё на номинального майора натравить
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Илья Савчук
ну все, будет рыдать неделю
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zidane467554
походу Песков для всех пустое место
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Russ Ivan
Дурочку Исинбаеву знатно попинают, за то глыба Роднина неприкосновенная...
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RSM-1930
вот это уже бред, Исинбаева ничего плохого не сказала
+1
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dpv
Ответ Savarona25
Травля за одно-единственное слово, сказанное не слишком умным человеком, до этого в целом преданно послужившим власти. Тут меркнут даже советские традиции. Но дело, конечно, не в слове, а в том что ЕИ вовремя успела "соскочить", о чем тайно мечтают сами ее преследователи.
И не очень тайно кстати.
+1
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Денис Давыдов
Галя, у нас отмена!
а эти же ещё говорят что у нас нет культуры отмены и это все коварный запад, а тут чёт наоборот все, как интересно 😂
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Мишаня Кашников
сейчас всякие офицеры России подключатся, сорок сорок, кринжатины навалят 😁
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Viks
Ответ zidane467554
походу Песков для всех пустое место
И это правильно.
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sabur
Она еще и фронтовик номинальный.
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auggust
у либералов еше враг, у патриотов уже враг, ох уж эти спортсмены и спортсменки, кроме мышц- ничего. С исанбаевой все ясно, у нее хоть хватило ума соскочить, а вот остальная спорт гоп-команда шипулин и ко до сих пор не понимает, что в заложниках. Узники глупости
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Денис Давыдов
Ответ Bashibuzuck
Ну так то Исинбаева майор, так что и её надо туда отправить😁
За Тенерифе воевать что-ли 🤣
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