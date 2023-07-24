«Спартак» может купить экс-защитника «Рубина» Старфельта. Клуб готовит предложение «Селтику» (Football Scotland)

«Спартак» готовит предложение по защитнику «Селтика» Карлу Старфельту.

По информации Football Scotland, московский клуб сделает « » первое предложение по трансферу Старфельта в ближайшие дни.

В подписании 28-летнего шведского защитника заинтересован главный тренер « » , который хочет усилить линию обороны опытными игроками.

выступал в с 2019 по 2021 год в составе казанского «Рубина».

В сезоне-2022/23 Карл провел за «Селтик» 28 матчей в чемпионате Шотландии и забил 3 гола. Его подробная статистика доступна здесь.