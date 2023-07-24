«Спартак» может купить экс-защитника «Рубина» Старфельта. Клуб готовит предложение «Селтику» (Football Scotland)
«Спартак» готовит предложение по защитнику «Селтика» Карлу Старфельту.
По информации Football Scotland, московский клуб сделает «Селтику» первое предложение по трансферу Старфельта в ближайшие дни.
В подписании 28-летнего шведского защитника заинтересован главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль, который хочет усилить линию обороны опытными игроками.
Карл Старфельт выступал в РПЛ с 2019 по 2021 год в составе казанского «Рубина».
В сезоне-2022/23 Карл провел за «Селтик» 28 матчей в чемпионате Шотландии и забил 3 гола. Его подробная статистика доступна здесь.
Для "Спартака" всё-таки не самое явное усиление.