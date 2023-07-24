«Спартак» может купить экс-защитника «Рубина» Старфельта. Клуб готовит предложение «Селтику» (Football Scotland)

Теги Спартак Рубин высшая лига Шотландия Селтик премьер-лига Россия возможные трансферы Карл Старфельт Гильермо Абаскаль Футбол

«Спартак» готовит предложение по защитнику «Селтика» Карлу Старфельту.

По информации Football Scotland, московский клуб сделает «Селтику» первое предложение по трансферу Старфельта в ближайшие дни.

В подписании 28-летнего шведского защитника заинтересован главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль, который хочет усилить линию обороны опытными игроками.

Карл Старфельт выступал в РПЛ с 2019 по 2021 год в составе казанского «Рубина».

В сезоне-2022/23 Карл провел за «Селтик» 28 матчей в чемпионате Шотландии и забил 3 гола. Его подробная статистика доступна здесь.

44 комментария

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Aleksandr Danilov
Взять шведа у Британцев очень реалистично звучит в 2023 году
+32
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СПАРТАК
оспади, а про санчеса уже все?
+20
-3
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Жорег Борщофф
Ответ Aleksandr Danilov
Взять шведа у Британцев очень реалистично звучит в 2023 году
Ёжик плакал, кололся, но продолжал жрать кактус. =)
+20
-6
+14
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DoDidDone
Что-то рыбусом повеяло, несвежим
+11
0
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Нагрузки Сборной
Ответ Данила Данайцев
Не помню его по Рубину, может кто-нибудь просветить, какого качества игрок?
Качественный защитник, хорошо играет головой, но бывают персональные косяки. Например, в Рубине привозил несколько пенальти из-за выставленных рук.
+10
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Никита Самарин
Сомнительно, всё-таки швед в Россию вряд ли поедет.
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dinder
Ответ Андрей Антипов
зачем скупать тех, кто уже играл РПЛ?
Опыт игры в рпл, язык, адаптация, быстрее вольются в команду и заиграют
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87tbyzp2py
Было бы интересно,но сомневаюсь что он к нам поедет,в связи с всем известными событиями!
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Иван Иванов
Ответ Иван Иванов
Хотелось бы чтоб Спартак усиливался качественными игроками помоложе. Можно и за 25 найти менее опытного и умелого
... не менее опытного и умелого
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SMART789
Ответ Жорег Борщофф
Зенит в панике.
опять комплексует
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Жорег Борщофф
Ответ psycho
хороший защитник из топ-клуба, не из каких-нибудь там фавел
Зенит в панике.
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nikolaich
Ответ Андрей Антипов
зачем скупать тех, кто уже играл РПЛ?
Опыт - сын ошибок трудных. (с)
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Данила Данайцев
Ответ Нагрузки Сборной
Качественный защитник, хорошо играет головой, но бывают персональные косяки. Например, в Рубине привозил несколько пенальти из-за выставленных рук.
Уверен, что за 2 года , основным защитником Селтика , набрался опыта, 28 лет самый оптимальный возраст для ЦЗ
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dikaniopaolo
Да ну....не уровень для нас
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FOX_SKILL
Было у нас два шведа (Чельстрем и Ларсон). И вроде играть умели. Но не сложилось как-то с ними. Начинали за здравие, а закончили хреново как-то.
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Иван Иванов
Хотелось бы чтоб Спартак усиливался качественными игроками помоложе. Можно и за 25 найти менее опытного и умелого
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Алексей Иванов
Сильно прибавил в "Селтике". Поначалу их болельщики были недовольны им, непросто все начиналось, но потом он стал важной частью доминирующей команды. С одной стороны, сам Старфельт стал играть получше, с другой - в системе Постекоглу не развивается только ленивый.
Для "Спартака" всё-таки не самое явное усиление.
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Сергей Кузьмичев
Если уж играют русские, африканцы и лотиносы то и подбор должен быть соответствующеим .А то наберут сборную солянку опять .Эти боять шведы , чехи рабегуться и похер на контракты.
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ТимТалер
Нужен защитник который умеет руководить обороной. Грамотно играет позиционно. С этим вижу главную проблему.
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инок
Подпись под новостью: "Отдел выдумок и домыслов"
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KUMETS
Зенит перехватит )
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Russ Ivan
Скандинав не поедет в нынешнюю Россию, это утопия...
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дронреш
28 летний швед
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3 панды
ну если стоящий защитник, то хотелось бы видеть трансфер)
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Данила Данайцев
Не помню его по Рубину, может кто-нибудь просветить, какого качества игрок?
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