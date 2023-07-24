Сразу три пловца завоевали серебряные медали в заплыве на 100 м брассом на чемпионате мира-2023

Теги плавание Чемпионат мира по водным видам спорта сборная Китая сборная Италии сборная Нидерландов Ник Финк Арно Камминга Николо Мартиненги Цинь Хайян Водные виды

Сразу три пловца стали серебряными призерами на дистанции 100 м брассом на ЧМ-2023.

Итальянец Николо Мартиненги, нидерландец Арно Камминга и американец Ник Финк показали одинаковый результат – 58,72 секунды. 

Победу одержал китаец Цинь Хайян с результатом 57,69. 

«Это было настоящее безумие. Перед гонкой я думал, что двое могут показать одинаковое время, но и не представлял, что одна медаль может достаться сразу троим. Это невероятно», – сказал Мартиненги. 

«Я увидел свое имя, а потом реакцию всех остальных, и подумал: «Подождите, в чем дело? Я показал одно время с Арно? Замечательно. И Николо тоже празднует? Ничего себе!»

Так что я не сразу понял, что произошло. Эти ребята великолепны, и тот факт, что мы все приплыли одновременно, показывает, насколько серьезна конкуренция в брассе», – добавил Финк. 

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4 комментария

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юрий кварт
Роскошь, потрясающая история
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Михаил Пивненко
Пора как в Формуле-1 регистрировать время в тысячных долях секунды.
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Ермек Жолдаспаев
Пятому бронзу вручили?
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Кавабунга Шреддоголовый
Не пора ли действительно вводить тысячные доли секунд? Это редчайший случай, но все же перебор. Я такой видел лишь однажды в Рио-2016 на сотке дельфином, где Скулинг выиграл, а Фелпс, ле Кло и Чех поделили серебро
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