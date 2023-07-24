Сразу три пловца стали серебряными призерами на дистанции 100 м брассом на ЧМ-2023.

Итальянец Николо Мартиненги, нидерландец Арно Камминга и американец Ник Финк показали одинаковый результат – 58,72 секунды.

Победу одержал китаец Цинь Хайян с результатом 57,69.

«Это было настоящее безумие. Перед гонкой я думал, что двое могут показать одинаковое время, но и не представлял, что одна медаль может достаться сразу троим. Это невероятно», – сказал Мартиненги.

«Я увидел свое имя, а потом реакцию всех остальных, и подумал: «Подождите, в чем дело? Я показал одно время с Арно? Замечательно. И Николо тоже празднует? Ничего себе!»

Так что я не сразу понял, что произошло. Эти ребята великолепны, и тот факт, что мы все приплыли одновременно, показывает, насколько серьезна конкуренция в брассе», – добавил Финк.

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